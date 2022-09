Sky und Wow starten mit hochklassigen Neuheiten in den Oktober

Steht uns ein goldener Oktober bevor? Mit Blick auf die aktuellen Wetterprognosen startet der neue Monat zumindest in Teilen der Republik ziemlich verregnet und somit eher grau als golden. Für Abonnenten von Sky und dem zugehörigen Streamingdienst Wow muss das aber kein Nachteil sein. Denn auch im zehnten Monat des Jahres 2022 geht es mit spektakulären Film- und Serien-Neustarts weiter. Wir zeigen dir die Höhepunkte im Überblick.

„Babylon Berlin“ kehrt mit Staffel 4 zurück

Kein Weg führt für Sky- und Wow-Kunden im Oktober 2022 an „Babylon Berlin“ vorbei. Denn ab dem 8. Oktober geht es endlich mit einer vierten Staffel und zwölf neuen Episoden weiter. Zweieinhalb Jahre nach der Premiere von Staffel 3 tauchen darin die Zuschauer wieder ab in das Berlin der 1920er-Jahre. Korrektur: in das Berlin der 1930er-Jahre.

Denn „Babylon Berlin“ wechselt das Jahrzehnt und stellt einen neuen Mordfall in den Mittelpunkt. Und natürlich erleben Zuschauer auch die Vorboten der Nazi-Diktatur. Sky verspricht gleich zu Beginn eine furiose Auftaktfolge. Liv Lisa Fries, Volker Bruch, Lars Eidinger und Benno Fürmann sind ebenso wieder mit von der Partie wie Hannah Herzsprung und Meret Becker.

Babylon Berlin – Staffel 4 startet in Kürze neu bei Sky.

„Gangs of London“: Staffel 2 kommt

Ebenfalls schon zwei Jahre liegt die Premiere der knallharten Crime-Serie „Gangs of London“ zurück. Jetzt geht es mit Staffel 2 in die Fortsetzung. Ab dem 20. Oktober 2022 tobt in der Unterwelt von London in acht neuen Episoden wieder ein brutaler Kampf um die Vorherrschaft im organisierten Verbrechen. Und das unter der Regie von Corin Hardy („The Nun“), Marcela Said und Nima Nourizadeh.

„Kung Fu“ kommt als Serien-Neuauflage zu Sky

Wiederum 13 Episoden wird die erste Staffel einer Neuauflage der Kultserie „Kung Fu“ aus den 1970er-Jahren umfassen. Dieses Mal steht mit der chinesisch-amerikanischen Studentin Nicky Shen aber eine Frau im Mittelpunkt, die in einem Shaolin-Kloster die Kampfkunst lernt. Als ihre Mentorin Pei-Ling ermordet wird, kehrt sie am Boden zerstört in ihre Heimatstadt San Francisco zurück. Und dort ist sie schockiert über das gewachsene Ausmaß von Kriminalität und Korruption. Der Kampf als Rächerin gegen die Kriminellen beginnt. Problem: Pei-Lings Mörderin ist auch hinter ihr her.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Die Killer Nanny 1 29. September 2022 Sky Crime Petra Kelly – Der rätselhafte Tod einer Friedensikone 1 1. Oktober 2022 Sky Crime Arctic Drift – Ein Jahr auf dünnem

Eis 1 2. Oktober 2022 Sky Nature Kanada: Ein Jahr in der Wildnis 1 4. Oktober 2022 Sky Nature This England 1 6. Oktober 2022 Sky Atlantic The Resort 1 7. Oktober 2022 Peacock

[nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Babylon Berlin 4 8. Oktober 2022 Sky One Kung Fu 1 9. Oktober 2022 Sky One The Real Murders of Orange County 2 10. Oktober 2022 Sky Crime Ana Tramel – Allein gegen das Syndikat 1 15. Oktober 2022 Sky Krimi Nur eine Chance: Der Traum vom Profifußball 1 15. Oktober 2022 Sky Documentaries Gangs of London 2 20. Oktober 2022 Sky Atlantic Code 404 3 25. Oktober 2022 Sky Comedy Spreadsheet 1 25. Oktober 2022 Sky Comedy Die größten Flüsse der Erde 2 27. Oktober 2022 Sky Nature So wird man Orang-Utan 1 28. Oktober 2022 Sky Nature The White Lotus 2 31. Oktober 2022 Sky Atlantic Souls 1 8. November 2022 Sky Atlantic His Dark Materials 3 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 2 2023 Sky Django 1 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] The Last Of Us 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky Der Pass 3 Q2 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie House of the Dragon 2 noch unklar Sky

Und solltest du dich schon auf die neue HBO-Serie „The Last of Us“ freuen, die mit zehn Episoden im kommenden Jahr bei Sky zu sehen sein wird: es gibt jetzt einen neuen Teaser-Trailer. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Videospiel und spielt zwanzig Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation.

Neue Filme bei Sky im Oktober 2022

Oder soll es lieber ein Film-Blockbuster sein? Auch hier haben Sky und Wow im Oktober 2022 für alle Abonnenten eines Cinema-Pakets spannende Neustarts in der Hinterhand. Zum Beispiel „Morbius“ und „Matrix Resurrections“. Und auch die Computerspielfigur „Sonic the Hedgehog“ macht sich auf deiner Mattscheibe breit – in Teil 2 der teilweise animierten Filmreihe.

Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1. Oktober)

Hinterland (3. Oktober)

House on the Bayou (5. Oktober)

Morbius (7. Oktober)

100% Wolf (8. Oktober)

Studio 666 (10. Oktober)

Schwestern – Eine Familiengeschichte (12. Oktober)

Sonic the Hedgehog 2 (14. Oktober)

Till Death (15. Oktober)

Dreamland (17. Oktober)

Matrix Resurrections (21. Oktober)

Kimi (22. Oktober)

Belfast (24. Oktober)

Eraser: Reborn (28. Oktober)

The Requin – Der Hai (29. Oktober)

After Yang (31. Oktober) – Sky Original

Du möchtest wissen, welche Pay-TV-Pakete du bei Sky buchen kannst? In einem umfangreichen Ratgeber zeigen wir dir, was du zu diesem Thema wissen musst. Oder du entscheidest dich für ein Video-on-Demand-Abo. Dann ist Wow von Sky genau das richtige Produkt für dich.