Sky startet mit brillanten Neuheiten durch

So kannst du dich beispielsweise auf die neue Sky Original Serie „Then You Run“ freuen. Im Mittelpunkt stehen darin die Londoner Teenagerinnen Ruth, Sink und Nessi, die ihre Freundin Tara in Rotterdam besuchen. In der niederländischen Großstadt deutet zunächst nichts auf pures Chaos hin – bis plötzlich Taras Vater tot aufgefunden wird. Plötzlich entwickelt sich für die Freundinnen eine gefährliche Flucht quer durch Europa. Die erste Staffel von „Then You Run“ steht ab dem 7. Juli 2023 auf Abruf oder linear bei Sky Atlantic zur Verfügung.

„Die Conners“: Zwei weitere Staffeln starten bei Sky

Ungleich lustiger geht es in Staffel 2 und 3 von „Die Conners“ zu, die du ab dem 11. Juli 2023 (Staffel 3) respektive 14. Juli 2023 (Staffel 4) bei Sky Comedy sehen kannst. Nach dem unerwarteten Tod von Familienoberhaupt Roseanne mussten sich die Conners neu arrangieren – und wollten den Problemen des Alltags weiterhin mit dem gleichen Elan entgegentreten wie zu Lebzeiten der Familienchefin. Doch jetzt wird die Familie mit einer weiteren Bedrohung konfrontiert, die auch das Restaurant der Conners, die Lunch Box, akut gefährden könnte: die Corona-Pademie.

„The Rookie“: Die bereits fünfte Staffel ist im Anflug

Cop-Action ist unterdessen in „The Rookie“ garantiert. In der fünften Staffel, die ab dem 5. Juli 2023 bei Sky One zu sehen ist, jagt LAPD-Rookie John Nolan eine alte Bekannte: Serienmöderin Rosalind Dyer. Er muss die Serienkillerin wieder fassen, nachdem ihr die Flucht aus der Haft gelungen ist. Bradford, Chen und Lopez arbeiten unterdessen in einem zweiten Serienstrang an einer groß angelegten Undercover-Operation.

„The Rookie: Feds“: Erste Staffel vor dem Start

Als Spin-off von „The Rookie“ geht ebenfalls ab dem 5. Juli 2023 bei Sky One „The Rookie: Feds“ auf Sendung. Hier steht die 48-jährige Nachwuchs-Agentin des FBI, Simone Clark, im Mittelpunkt. Sie arbeitete 20 Jahre lang als Beratungslehrerin und zog Zwillinge groß. Nun will sie es unbedingt in die Spezialeinheit von Matthew „Matt“ Garza in Los Angeles schaffen. Doch der zweifelt an ihr. Für Simone natürlich Grund genug, die eigenen Fähigkeiten in einem kniffligen Mordfall unter Beweis zu stellen.

„The Idol“: Staffel 1 jetzt auch linear verfügbar

Schon auf Abruf verfügbar, aber ab dem 17. Juli 2023 auch Teil des linearen Programms von Sky Atlantic: „The Idol“ mit Abel „The Weeknd“ Tesfaye. Diese Dramaserie folgt der Sängerin Jocelyn, die nach einem Nervenzusammenbruch wegen ihrer gescheiterten Tournee auf den zwielichtigen Nachtclub-Besitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros stößt.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen Christian 2 21. Juni 2023 Sky Atlantic Sky Original And Just Like That… 2 22. Juni 2023 Sky Intelligence: A Special Agent Special 1 2. Juli 2023 Sky Comedy Sky Original Last King of the Cross 1 4. Juli 2023 Sky Atlantic Sky Original Hitlers Putsch 1923 - Tage, die die Welt veränderten 1 5. Juli 2023 Sky Documentaries The Rookie 5 5. Juli 2023 Sky One The Rookie: Feds 1 5. Juli 2023 Sky One Monster High 1 7. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar The Ex-Wife 1 7. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Then You Run 1 7. Juli 2023 Sky Atlantic Sky Original Somebody Somewhere 2 8. Juli 2023 Sky Comedy Die Connors 3 11. Juli 2023 Sky Comedy Zoo und so - Tierisch Wild! 6 12. Juli 2023 Sky Nature Phil Spector - Musikgenie und Mörder 1 13. Juli 2023 Sky Crime Die Connors 4 14. Juli 2023 Sky Comedy The Family Stallone 1 14. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Joe Pickett 1 16. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar The Idol 1 17. Juli 2023 Sky Atlantic über Sky Q und Wow schon verfügbar Ghosts 2 19. Juli 2023 Sky Comedy Alexia Putellas: Ikone des Fußballs 1 21. Juli 2023 Sky Documentaries School Spirits 1 21. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Barry 4 25. Juli 2023 Sky Comedy Die Ermordung der Essex Boys 1 27. Juli 2023 Sky Crime Sky Original Ghosts of Beirut 1 27. Juli 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Dublin Narcos 1 28. Juli 2023 Sky Crime Sky Original Drift – Partners in Crime 1b 1. September 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Mayfair Witches 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky und Paramount+ im Juli 2023

Neben neuen Serien dürfen sich Kunden mit Cinema-Paket von Sky zudem auf einige packende Filme freuen. Etwa „On The Line“ mit Mel Gibson oder „Liebesdings“ mit Elyas M’Barek. Auch Bruce Willis ist noch einmal mit von der Partie: in „Detective Knight: Redemption“. Pay-TV-Kunden von Sky haben zudem die Möglichkeit, ohne Aufpreis auf den breiten Fundus an Inhalten von Paramount+ zuzugreifen. Und auch dort sind im Juli immerhin drei Film-Neuerscheinungen abrufbar.

Assassin Club (1. Juli 2023 / Paramount+)

Weinprobe für Anfänger (3. Juli 2023)

Sissy (5. Juli 2023 / Paramount+)

On the Line (7. Juli 2023)

Shattered – Gefährliche Affäre (8. Juli 2023)

Rock Dog 3 (9. Juli 2023 / Sky Original)

Infinite Storm (10. Juli 2023)

Der gestiefelte Kater – Der letzte Wunsch (14. Juli 2023)

Accident Man: Hitman‘s Holiday (15. Juli 2023)

Zeiten des Umbruchs (17. Juli 2023)

Liebesdings (21. Juli 2023)

Babylon (22. Juli 2023 / Paramount+)

Die Zeitspringer (22. Juli 2023 / Sky Original)

November (24. Juli 2023)

Die Schule der magischen Tiere 2 (28. Juli 2023)

Detective Knight: Redemption (29. Juli 2023)

House Party: Fake It Till You Make It (31. Juli 2023)

Dir ist Sky zu teuer? Dann gibt es Grund zur Hoffnung. Dess schon bald könnte es ein günstigeres Streaming-Abo von Wow geben. Ähnlich wie bei Netflix soll es weniger kosten als das bisherige Basisabo, dafür aber mit Werbung bestückt sein.