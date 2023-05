Sky und Wow: Neuheiten, die niemand verpassen darf

Eines der Serien-Highlights dürfte bei Sky und Wow die neue HBO-Produktion „The Idol“ sein. Ab dem 5. Juni 2023 kannst du zunächst exklusiv auf Abruf über Sky Q und Sky Go sowie bei Wow die erste Staffel jener Serie sehen, an der Star-Sänger Abel Tesfaye („The Weeknd“) nicht nur hinter der Kamera mitgewirkt hat, sondern in der er auch schauspielerisch in Erscheinung tritt. „The Weeknd“ spielt den zwielichtigen Nachtclub-Besitzer und Selbsthilfe-Guru Tedros, der durch Zufall auf einen der größten Popstars der USA trifft: Sängerin Jocelyn. Die beiden treffen aufeinander, weil Jocelyn aufgrund einer kolossal gescheiterten Tournee einen Nervenzusammenbruch hatte. Jetzt zählt mit der Hilfe von Tedros nur noch eines: Der eigene Status muss verteidigt werden. Im linearen Programm von Sky Atlantic soll „The Idol“ übrigens voraussichtlich erst ab dem 17. Juli 2023 zu sehen sein.

Sky und Wow zeigen die zweite Staffel von „Christian“

Ab dem 21. Juni 2023 wird bei Sky und Wow die Geschichte um „Christian“ weitererzählt. Und damit finden die wundersamen Ereignisse um einen römischen Verbrecher, der plötzlich mit seinen Händen Wunder vollbringen kann, eine Fortsetzung. Die zentrale Frage lautet: Wie wird man von einem Kriminellen zum Heiligen? Sechs neue Episoden von „Christian“ stehen nicht nur auf Abruf, sondern parallel auch linear bei Sky Atlantic zur Verfügung.

„And Just Like That…“ geht in die Verlängerung

Primär für eine weibliche Zielgruppe interessant: „And Just Like That“ startet bei Sky ebenfalls in eine zweite Staffel. Das Spin-off von „Sex and the City“ wird elf Episoden umfassen und natürlich geht es ein weiteres Mal um viele Gefühle, noch mehr Liebe und andere Wirrungen in den Leben von Carrie, Charlotte und Miranda. Der Startschuss für Staffel 2 von „And Just Like That“ erfolgt am 22. Juni 2023.

„The Rookie“: Staffel 4 kurz vor dem Start

Schon auf die vierte Staffel kannst du dich freuen, wenn du Fan der Crime-Serie „The Rookie“ bist. Sie startet bereits ab dem 2. Juni 2023 (linear bei Sky One) und dieses Mal geht es für den ältesten Rekruten der Polizei von Los Angeles nach Guatemala. Nolan und sein Team müssen dort ihre entführte Kollegin retten. Klar, dass das mit reichlich Spannung und Action verbunden ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu den bevorstehenden Serien-Neustarts bei Sky und Wow – auch über den bevorstehenden Monatswechseln hinaus.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen White House Plumbers 1 2. Mai 2023

23. Mai 2023 Sky Q / Wow

Sky Atlantic Der Pass 3 4. Mai 2023 Sky One Sergio Leone: The Italian Who Invented America 1 5. Mai 2023 Sky Documentaries Sky Original Perry Mason 2 8. Mai 2023 Sky Atlantic Zwei Seiten des Abgrunds 1 8. Mai 2023 Warner TV Serie The Good Doctor 6b 9. Mai 2023 Sky One Young Rock 3 10. Mai 2023 Sky Comedy La Brea 2b 14. Mai 2023 Sky One Tierische Mamas 1 14. Mai 2023 Sky Nature The Equalizer 3 15. Mai 2023 Sky One S.W.A.T. 6b 17. Mai 2023 Sky One Jagd nach dem Regen 1 20. Mai 2023 Sky Nature Juan Carlos – Liebe, Geld, Verrat 1 21. Mai 2023 Sky Documentaries Sky Original Never Seen Again 1 22. Mai 2023 Sky Crime Rain Dogs 1 23. Mai 2023 Sky Comedy O. J. Simpson – Lügen, Mord & Manipulation 1 24. Mai 2023 Sky Crime Professor T 1 30. Mai 2023 Sky Krimi Fred West in Glasgow: Die Anfänge eines Serienmörders 1 1. Juni 2023 Sky Crime Sky Original The Rookie 4 2. Juni 2023 Sky One Home Economics 3 5. Juni 2023 Sky Comedy The Idol 1 5. Juni 2023 Sky Q (nur auf Abruf) Paris Police 1905 2 8. Juni 2023 Sky Atlantic Branson 1 9. Juni 2023 Sky Documentaries Queer Planet 1 9. Juni 2023 Sky Nature Fantasy Island 2 11. Juni 2023 Sky One Welcome to Flatch 2 13. Juni 2023 Sky Comedy Schimpansen im Kongo mit Jane Goodall 1 16. Juni 2023 Sky Nature Christian 2 21. Juni 2023 Sky Atlantic Sky Original And Just Like That… 2 22. Juni 2023 Sky Last King of the Cross 1 4. Juli 2023 Sky Atlantic Sky Original The Rookie 5 5. Juli 2023 Sky One The Rookie: Feds 1 5. Juli 2023 Sky One Drift – Partners in Crime 1b Herbst 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Mayfair Witches 1 2023 Sky Unwanted 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im Juni 2023

Alternativ wird es bei Sky und Wow natürlich auch wieder viele Film-Premieren zu bestaunen geben – vorausgesetzt du hast ein Cinema-Paket gebucht. Fans von Gerard Butler dürfen sich beispielsweise auf Actionthriller „Plane“ freuen. Mel Gibson ist ebenfalls in einem Actionfilm zu erleben: „Agent Game“. Und mit „Dead Shot“ startet auch im Juni wieder eine packende Sky-Eigenproduktion durch.

Plane (2. Juni 2023)

Agent Game (3. Juni 2023)

Das Leben ein Tanz (5. Juni 2023)

Stasikomödie (9. Juni 2023)

Orphan: First Kill (10. Juni 2023)

Escape the Field (12. Juni 2023)

Bodies Bodies Bodies (16. Juni 2023)

Section 8 (17. Juni 2023)

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior (19. Juni 2023)

Violent Night (23. Juni 2023)

Dead Shot (24. Juni 2023) – Sky Original

Mittagsstunde (26. Juni 2023)

Tausend Zeilen (30. Juni 2023)

Paramount+: So geht es im Juni weiter

Pay-TV-Kunden von Sky mit Cinema-Paket dürfen auch auf die Inhalte von Paramount+ zugreifen. Und hier wartet ab dem 15. Juni 2023 unter anderem die zweite Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ darauf, gesehen zu werden. Auch die Sci-Fi-Horrorserie „From“ geht ab dem 24. Juni 2023 mit einer zweiten Staffel weiter. Zudem kannst du dich auf die Premiere von „After the Trial“ freuen. Die Krimi-Serie startet direkt am 1. Juni 2023.

Und Fans von Michael Kessler sollten sich den 8. Juni 2023 rot im Kalender anstreichen. Dann startet bei Paramount+ nämlich „Kohlrabenschwarz“. In dieser Serie geht es aber weniger lustig als spannend und rätselhaft zu. Es handelt sich nämlich um eine Mystery-Serie, in der plötzlich Kinder verschwinden und sagenumwobene Gegenstände auftauchen.