Sky: In 4 Tagen dürfen Nutzer jubeln

So können sich Kunden von Sky und der zugehörigen Streamingplattform Wow nicht nur auf neue Serien, sondern auch auf viele neue Filme freuen. Der klare Fokus liegt im kommenden Monat auf neuen Serien. Denn unter anderem die vierte Staffel der Hit-Serie „Das Boot“ steht bereits in den Startlöchern. Aber das ist natürlich längst nicht alles.

„Das Boot“ – Staffel 4 startet bei Sky

Ab dem 23. September 2023 wird bei Sky und Wow mit sechs weiteren Episoden die vierte und letzte Staffel der packenden U-Boot-Serie „Das Boot“ erzählt. Die Ereignisse starten im Sommer 1943, wo Klaus Hoffmann in Berlin als Held gefeiert wird. Er wird aber auch beschattet, was reichlich Konfliktpotenzial offenbart. Und auch seine Schwester Hannie, deren Ehe nur noch auf dem Papier besteht, hat eine neue Aufgabe gefunden. Sie versucht, durch den Krieg gekennzeichneten Waisenkindern zu helfen. Linear sind die finalen Folgen von „Das Boot“ bei Sky One zu sehen. Einen ersten Eindruck zur vierten Staffel kannst du dir schon jetzt im nachfolgenden Trailer ansehen.

„And Just Like That…“ – Elf neue Episoden in Staffel 2

Klar auf eine weibliche Zielgruppe zugeschnitten: die elf neuen Folgen von „And Just Like That…“. Fans von „Sex and the City“ können sich ab dem 20. September 2023 bei Sky Atlantic auf neue Abenteuer der New Yorker Freundinnen Carrie, Miranda und Charlotte freuen. Einer der Höhepunkte in der zweiten Staffel: Auch Aiden Shaw ist wieder mit von der Partie. Wir kennen ihn schon aus „Sex and the City“ und schon jetzt ist bekannt, dass er ganz viel Nähe zu Carrie suchen wird.

„Family Law“ – Bunter Mix aus Anwalts- und Familienserie

Brandneu bei Sky zu sehen: „Family Law“. Bei dieser kanadischen Produktion handelt es sich einerseits um eine typische Anwaltsserie, doch nicht alle Handlungsstränge spielen vor Gericht. Denn auch familiäre Geschichten kommen nicht zu kurz. Im Mittelpunkt steht die alkoholabhängige Abigail, die ihre Karriere als Anwältin in den Sand setzt. Nur einer will sie noch anstellen: ihr Vater Henry. Die erste Staffel von „Family Law“ startet am 21. September 2023 bei Sky One.

„Drift: Partners in Crime“ – Zweite Staffel des Sky Originals ab Anfang September

Schon ab dem 1. September 2023 kannst du dich bei Sky One auf die zweite Staffel von „Drift: Partners in Crime“ freuen. Die zentrale, zu beantwortende Frage in den fünf neuen Folgen lautet: Wer steckt hinter dem katastrophalen Brückeneinsturz, für den Ali Zeller verantwortlich gemacht wird? Ken Duken und Fabian Busch suchen als ungleiche Brüder nach der Wahrheit.

Weitere interessante Serien-Neustarts sind die fünfte Staffel der Motorrad-Serie „Mayans M.C.“, die ab dem 12. September 2023 bei Sky Atlantic startet und die zweite Staffel von „Domina“. In diesem Sky Original, das in der Antike spielt, sind ab dem 7. September 2023 acht neue Episoden nutzbar. Fans von „Star Trek“ können sich unterdessen auf neue Folgen von „Star Trek: Lower Decks“ freuen. Ab dem 7. September 2023 sind die aber nur für alle Abonnenten eines Cinema-Pakets nutzbar – über Paramount+.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen The Righteous Gemstones 3 18. August 2023 Sky Comedy Baby-Tiere 1 & 2 21. August 2023 Sky Nature Waco 1 24. August 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar iCarli 1 25. August 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Drift – Partners in Crime 2 1. September 2023 Sky Sky Original Future From Above - Die Zukunft der Erde 1 3. September 2023 Sky Documentaries Drag Race Germany 1 5. September 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Me & Myself - Mein jüngeres Ich & Ich 1 5. September 2023 Sky One Sky Original Killer Stories - Den Mördern auf der Spur 1-4 6. September 2023 Sky Crime Domina 2 7. September 2023 Sky Atlantic Sky Original Star Trek: Lower Decks 4 7. September 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Rubble & Crew 1 8. September 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Coast Guard Alaska - Rettung aus der Luft 4 11. September 2023 Sky Documentaries Fire Country 1 11. September 2023 Universal TV Mayans M.C. 5 12. Septemper 2023 Sky Atlantic Transplant 3 12. Septemper 2023 Sky One The Gold 1 14. September 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar Inside Greenpeace - Was braucht es, um die Welt zu retten? 1 17. September 2023 Sky Documentaries Sky Original And Just Like That... 2 20. September 2023 Sky Atlantic Family Law 1-3 21. September 2023 Sky One The Man Who Played With Fire - Stieg Larssons Mörderjagd 1 21. September 2023 Sky Crime Sky Original Hunde außer Kontrolle 3 22. September 2023 Sky Nature Das Boot 4 23. September 2023 Sky One Sky Original So Help Me Todd 1 26. September 2023 13th Street No Escape 1 28. September 2023 Paramount+ nur von Sky-Kunden mit Cinema-Paket nutzbar The Gilded Age 2 30. Oktober 2023 Sky Atlantic Unwanted 1 November 2023 Sky Sky Original Die Wespe 3 2023 Sky Mayfair Witches 1 2023 Sky White House Plumbers 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Public Affairs 1 2024 Sky Sky Original House of the Dragon 2 noch unklar Sky The Last Of Us 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme für Kunden von Sky und Wow im September 2023

Wer sich mehr für neue Filme interessiert, darf sich im September 2023 als Abonnent von Sky oder Wow mit gebuchtem Cinema-Paket ebenfalls auf so einige packende Neustarts freuen. So ist Bruce Willis ab dem 2. September in „Detective Knight: Independence“ zu sehen. Ab dem 22. September sogar in einem zweiten Neustart an der Seite von John Malkowich: „White Elephant – Der Mafia-Kodex“. Oder doch lieber ein bisschen Gruselstimmung? Dann ist „Scream 6“ ab dem 15. September die passende Wahl. Kinder kommen wiederum ab dem 9. September in der Realverfilmung des Kinderbuchklassikers „Der Räuber Hotzenplotz“ auf ihre Kosten.

Einfach mal was Schönes (1. September 2023)

Detective Knight: Independence (2. September 2023)

Organ Trail (2. September 2023) – bei Paramount+

Bleib bei uns (4. September 2023)

Der Räuber Hotzenplotz (9. September 2023) – Sky Original

The Bunker Game (11 September 2023)

Scream 6 (15. September 2023)

Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer (16. September 2023)

Rache auf Texanisch (18. September 2023)

Funny Pages (22. September 2023) – bei Paramount+

White Elephant – Der Mafia-Kodex (22 September 2023)

Gib’s zu, Fletch (23. September 2023)

Alice, Darling (25. September 2023)

God‘s Creatures (29. September 2023) – bei Paramount+

Shazam! Fury of the Gods (29. September 2023)

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben (30. September 2023) – bei Paramount+

Mindcage (30. September 2023)

