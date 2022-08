Sky droht seinen Kunden: Das soll man auf keinen Fall tun

Der Streaming-Markt gerät zunehmen in die Bredouille. Netflix etwa verliert immer weiter Nutzer. Eine Million Kunden sind in den vergangenen drei Monaten verschwunden. Das hat mehrere Gründe. Einer davon: Netflix hat angekündigt, Werbung zu schalten. Zudem hat der Streaming-Anbieter die Preise erhöht. Und auch Amazon hat vor Kurzem die Preise für das Prime-Abo angezogen. Nun droht auch Sky seinen Kunden. Und auch hier geht es offenbar um Geld.

Sky warnt seine Kunden

Wer ein Abo bei Sky oder Netflix hat, teilt es sich gern mit Freunden oder Bekannten. Zwei Haushalte nutzen gemeinsam einen Account und teilen sich die Kosten. Man muss sich nur mit den gleichen Zugangsdaten anmelden und schon sehen beide Nutzer Fußball, Filme und Serien auf Sky, Netflix und Co. Das aber schmeckt den Streaming-Anbietern ganz und gar nicht. Ließ man diesem Vorgehen früher aufgrund von Wachstum freien Lauf – obwohl man eine solche Nutzung in den AGB ausschloss – geht Netflix nun rigoros gegen das Teilen von Accounts vor. Und das Gleiche hat offenbar jetzt auch Sky vor.

So erhalten Sky-Abonnenten derzeit E-Mails, in denen der Anbieter sie auffordert: „Entferne haushaltsfremde Geräte bitte aus deiner Geräteliste und ändere deine PIN“. Kunden sollten darauf achten, dass Sky nur auf Geräten aus dem eigenen Haus­halt abge­spielt wird. Zudem weist der Streaming-Dienst darauf hin, dass das Teilen des Accounts „unrechtmäßig“ ist. Einige Kunden bekamen diese Mail bereits mehrere Male – und das, obwohl sie ihre Login-Daten nie weitergegeben haben.

Was der Streaming-Dienst nicht möchte

Im hauseigenen Forum äußert sich ein Sky-Mitarbeiter zu dem Vorgehen. „In der Tat werden diese E-Mails von Sky versendet, weil so einige Kunden die Accounts mit anderen teilen. Allen sollten gemäß den AGB bekannt sein, dass der Sky Q Receiver und auch die Sky Q App nur an der bei uns gemeldeten Adresse genutzt werden darf“, heißt es. „Diese E-Mails werden nun als Erinnerung daran versendet.“ Falls das bei jemandem nicht mehr zutreffe, er oder sie aber dennoch diese E-Mail erhalten habe, sei das „haushaltsfremde“ Gerät noch in der Geräteliste vorhanden.

Während Netflix beim Teilen von Accounts in Zukunft zusätzliche Kosten erheben will, ist noch nicht klar, wie Sky dagegen vorgehen will.

