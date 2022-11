Sky: 2022 findet mit spektakulären Neuerungen ein Ende

Eines der Serien-Highlights im Dezember: die zweite Staffel von „Die Wespe“. Pünktlich zum Beginn der Darts-Weltmeisterschaft in London schickt Sky auch seine Darts-Serie in die Fortsetzung. Während Manu (Lisa Wagner) um ihre Erfolge in der Darts-Arena kämpft, kämpft Eddie (Florian Lukas) ums emotionale Überleben in der Haftanstalt. Einsam in seiner Zelle vermisst Eddie sein früheres Leben als Darts-Profi, seine Frau Manu – und seinen besten Freund Nobbe. Flucht ist für Eddie keine Option, daher versucht er es mit guter Führung und einem Deal. Einen kleinen Haken hat seine frühzeitige Entlassung: Darts-Verbot bis zum Bewährungsende, überwacht durch die erbarmungslose Bewährungshelferin Bärbel. Doch um Manu zu sehen, akzeptiert Eddie die knallharten Bedingungen. Los geht es mit Staffel 2 von „Die Wespe“ ab dem 15. Dezember 2022. Linear bei Sky One und natürlich auch auf Abruf über Sky Go, Sky Q und bei Wow.

Action satt: „S.W.A.T“ startet bei Sky in die sechste Staffel

Schon einen Tag früher, ab dem 14. Dezember, ist bei Sky One mit acht neuen Episoden die erste Hälfte der sechsten Staffel von „S.W.A.T“ zu sehen. Hondo (Shemar Moore) und sein S.W.A.T.-Team reisen von Los Angeles nach Bangkok, um zusammen mit den besten Elite-Cops Thailands zu trainieren. Dabei stoßen Hondo und sein alter Militär-Kumpel Joe (Sean Maguire) auf einen mächtigen Heroin-Händlerring, der seine Drogen auch in die USA verkauft. Zusammen mit dem thailändischen S.W.A.T.-Team nehmen Hondo, Deacon und Tan den brutalen Boss des Kartells in die Mangel.

„Avenue 5“ kehrt mit Staffel 2 zurück

Deutlich amüsanter geht es in „Avenue 5“ zu. Entsprechend ist eine lineare Ausstrahlung der zweiten Staffel ab dem 20. Dezember 2022 bei Sky Comedy geplant. In der Hauptrolle: Hugh Laurie, den du vielleicht noch aus seiner langjährigen Rolle aus „Dr. House“ kennst. „Avenue 5“ spielt aber nicht in einem Krankenhaus, sondern im Weltraum. Wir erinnern uns an die Geschehnisse in Staffel 1: Das gleichnamige Raumschiff ist unterwegs auf einem achtwöchigen Trip zum Saturn, als es zu technischen Problemen mit Verletzten unter den Weltraum-Touristen kommt. Kapitän Ryan Clark (Laurie) und seine Crew haben alle Hände voll zu tun, die Situation in den Griff zu bekommen – schließlich könnte es sein, dass sie nun für drei Jahre im All festsitzen. In der zweiten Staffel der Comedy spitzt sich die Situation erneut zu: Die Vorräte werden knapp und das Raumschiff steuert direkt auf die Sonne zu.

„His Dark Materials“: Staffel 3 zunächst noch nicht auf Deutsch

Zunächst ab dem 6. Dezember 2022 nur in der englischsprachigen Originalfassung und auf Wunsch mit eingeblendetem Untertitel zu sehen: „His Dark Materials“ in der bereits dritten Staffel. Die deutsche Synchronfassung soll voraussichtlich im Februar kommenden Jahres bei Sky zur Verfügung stehen.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Brasilien 2002 – Die wahre

Geschichte 1 18. November 2022 Sky documentaries Es war einmal in Londongrad 1 18. November 2022 Sky Crime Moment of Truth 1 19. November 2022 Sky documentaries Disco Paraiso – Das Geheimnis von

Almanzora 2 20. November 2022 Sky One The Good Doctor 6a 22. November 2022 Sky One The Great Game 1 23. November 2022 Sky Atlantic A Friend of the Family 1 25. November 2022 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] WM 2006 – Italiens großes

Comeback 1 25. November 2022 Sky documentaries Italia 90 1 27. November 2022 Sky documentaries Die größten Filmemacher aller

Zeiten 1-6 1. Dezember 2022 Sky documentaries Positive – 40 Jahre Kampf gegen HIV 1 1. Dezember 2022 Sky documentaries The Rehearsal 1 2. Dezember 2022 Sky Comedy His Dark Materials 3 6. Dezember 2022 (OfmU)

Februar 2023 (dt. Fassung) Sky Atlantic S.W.A.T 6a 14. Dezember 2022 Sky One Die Wespe 2 15. Dezember 2022 Sky One Louis Theroux: Amerika am Abgrund 1 19. Dezember 2022 Sky documentaries The Real Murders of Atlanta 1 19. Dezember 2022 Sky documentaries Zoo und so – Tierisch wild: Best of 1 19. Dezember 2022 Sky Nature Avenue 5 2 20. Dezember 2022 Sky Comedy WWII: Zeugen des Krieges 1 20. Dezember 2022 Sky documentaries The Vow 2 23. Dezember 2022 Sky Crime Der Doktor und das liebe Vieh 3 24. Dezember 2022 Sky One Doc Martin 10 24. Dezember 2022 Sky One Arctic Vets 1 28. Dezember 2022 Sky Nature Der tragische Tod von Rob Knox 1 29. Dezember 2022 Sky Crime Die Maxwells: Chronik einer Skandal-Familie 1 29. Dezember 2022 Sky documentaries Michelle Wolf: Nice Lady 1 31. Dezember 2022 (OfmU) Sky Comedy Interview mit einem Vampir 1 6. Januar 2023 Sky Atlantic The Last Of Us 1 16. Januar 2023 Sky Der Pass 3 Frühjahr 2023 Sky Succession 4 Frühjahr 2023 Sky Das Boot 4 2023 Sky Die Wespe 3 2023 Sky Django 1 2023 Sky Lockerbie 1 2023 Peacock

nur über Sky Q und bei Wow zu empfangen] Unwanted 1 2023 Sky Frankenstein Untold 1 2024 Sky Helgoland 513 1 2024 Sky Huntsville AL 1 2024 Sky M. Son Of The Century 1 2024 Sky Para – Wir sind King 2 2024 Warner TV Serie House of the Dragon 2 noch unklar Sky The White Lotus 3 noch unklar Sky

Neue Filme bei Sky im Dezember 2022

Und möchtest du dir die Weihnachtszeit statt mit einer Serie lieber mit einem Film verschönern, gibt es im Dezember 2022 bei Sky natürlich auch einige Blockbuster im Programm von Sky und Wow zu sehen. Einiges dreht sich dabei, na klar, passend zu den bevorstehenden Festtagen um eher romantische und familiär angehauchte Streifen. Aber auch alle Action-Fans werden von Sky natürlich ausreichend bedient.

Wunderschön (2. Dezember 2022)

Liftoff: Mit dir zum Mars (3. Dezember 2022)

Christmas with the Darlings (5. Dezember 2022)

Der Pfad (7. Dezember 2022)

Resident Evil: Welcome to Racoon City (8. Dezember 2022)

Die Rettung der uns bekannten Welt (11. Dezember 2022)

Eiffel in Love (12. Dezember 2022)

Parallele Mütter (14. Dezember 2022)

Der Kaiser (16. Dezember 2022 / Sky Original)

Der Wolf und der Löwe (17. Dezember 2022)

Die Täuschung (19. Dezember 2022)

Cyrano (21. Dezember 2022)

Die Gangster Gang (23. Dezember 2022)

Lauras Stern (2021) (24. Dezember 2022)

Jurassic World: Ein neues Zeitalter (25. Dezember 2022)

Ambulance (26. Dezember 2022)

Ostwind – Der große Orkan (28. Dezember 2022)

Downton Abbey II – Eine neue Ära (30. Dezember 2022)

In den zurückliegenden Tagen gab es einige Gerüchte um die Zukunft von Sky in Deutschland. Der amerikanische Eigentümer Comcast sucht offenbar einen Käufer. ProSiebenSat.1 wurde als möglicher Interessent gehandelt, hat aber öffentlich dementiert, tatsächlich zuschlagen zu wollen. Auch 1&1 wird nachgesagt, zumindest über einen Kauf nachzudenken. Offiziell bestätigt ist aber auch das nicht.