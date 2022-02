Nur noch wenige Tage: Diese Marvel-Serien verschwinden bei Netflix

Schon Ende 2021 ging für Netflix und seine Abonnenten bitter aus: Zahlreiche beliebte Serien, wie etwa „How I Met Your Mother“, „Family Guy“ oder auch „Sons of Anarchy“, mussten den Streaming-Dienst aufgrund auslaufender Lizenzen verlassen. 2022 geht es weiter: Gleich eine ganze Reihe an Serien verschwinden in den kommenden Wochen von der Plattform. Der Grund ist erneut: Disney+.

Netflix und Disney+ gehen weiterhin getrennte Wege

Einst gingen Netflix und Disney+ einen gemeinsamen Weg. Das war wohl dem zuschulden, dass Netflix sich bereits einen Namen auf dem Streaming-Markt gemacht hatte und Disney+ erst langsam startete – auch in Europa. Mittlerweile wächst der Dienst des Maushauses jedoch merklich – auch 2021. So kommt es, dass Disney zahlreiche Inhalte einkauft und exklusiv zu Disney+ holt.

Dieser Schritt ist keineswegs überraschend, im Gegenteil: Wie das Magazin The Forbes bereits 2020 berichtete, hielt Netflix die Rechte an den Serien nur für eine bestimmte Zeit, obwohl der Dienst an der Produktion mitwirkte. Konkret liefen die Lizenzen theoretisch zwei Jahre nach dem Ende der letzten Staffel aus, was heißt, dass die Serien bereits Mitte 2021 bei Netflix hätten auslaufen können.

Marvel-Serien verschwinden noch im Februar

Wie das US-Branchenmagazin Deadline unter Berufung auf vertrauenswürdige Quellen berichtet, entzieht Disney+ Netflix die Rechte, sodass die Marvel-Serien nur noch bis zum 28. Februar dort verfügbar sind. Ab dem 1. März fällt dann der Vorhang. Wie Engadget zwischenzeitlich berichtet, landen die ersten Serien bereits Mitte März bei Disney+ – das aber nur in Kanada. In Deutschland scheinen die Starts im kommenden Monat noch nicht geplant zu sein. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Informationen seitens Disney Deutschland gibt es dazu bislang noch nicht.

Im Detail geht es um folgende Inhalte: Daredevil, Luka Cage, Jessica Jones, Iron Fist, Punisher und The Defenders. Wie auch beispielsweise in „Hawkeye“, „Loki“ und Co. geht es auch in diesen Serien aus dem Marvel-Universum um Superheldengeschichten. Manche von ihnen eher düsterer Natur. Die meisten der Serien sind mittlerweile abgeschlossen.