Netflix, Prime und Co.: Dieser Streaming-Dienst ist beliebter denn je - und steht trotzdem nicht auf Platz 1

Trotz des holprigen Starts im Frühjahr 2020 auf dem europäischen Markt, wird Disney+ immer stärker. Was von vielen zunächst als Schwäche bezeichnet wurde, erweist sich knapp zwei Jahre später als absolute Stärke des Streaming-Dienstes: die alten wie neuen Disney-Inhalte, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen. Hinzukommen die Spin-offs von Star Wars oder dem Marvel-Universum. Das macht sich auch in Zahlen des Konzerns bemerkbar.

Disney+: Der Erfolg bleibt ungebrochen

Die Einschränkung auf Disney-Inhalte ist nicht mehr ein Makel. Im Gegenteil: Disney+ lässt immer mehr Lizenzen auslaufen und will eigene Produktionen exklusiv auf der eigenen Plattform anbieten – etwa zuletzt bei vielen Serien. Dass Disney+ immer stärker wird und an Konkurrenten wie Netflix und Co. droht, vorbeizuziehen. Das zeichnete sich bereits im ersten Halbjahr 2021 ab, der Jahresrückblick untermauert es nun.

Vor allem das Q4 2021 sorgt für Aufschwung. Wie der Mickey Mouse-Konzern mitteilt, konnte man im vierten Quartal zwischen Oktober und Dezember mehr als 11 Millionen neue Kunden verzeichnen. Mittlerweile zählt Disney+ laut eigenen Angaben rund 130 Millionen zahlende Kunden.

Zur Orientierung: Anfang 2021 hatten 94,9 Millionen Menschen weltweit ein Abo bei Disney+ abgeschlossen. In Hinblick auf das Gesamtjahr wuchs der Streaming-Dienst somit um knapp 37 Prozent. Vor allem in Kanada und USA konnte Disney+ zulegen. Weiterhin verfolgt der Dienst das Ziel, bis 2024 über 230 Millionen Abonnenten zählen zu können.

Immer mehr Druck auf Streaming-Markt

Trotz des Wachstums von Disney+ und trotz des schwächer werdenden Erfolgs hält Netflix weiterhin die meisten Anteile am Streaming-Markt. Mit Abschluss des Geschäftsjahrs 2021 kommt Netflix auf 222 Millionen Kunden. Auf Platz 2 landet Amazon Prime Video mit 200 Millionen Abonnenten.

Zeitgleich strömen in diesem Jahr neue Dienste auf den Markt. Dazu zählen Paramount+ oder auch Peacock, die hierzulande unter anderem in einem Paket mit Sky gebucht werden können. Das hat langfristig auch die Folge, dass Verbraucher nicht nur mehr Geld für Streaming Dienste ausgeben müssen, sondern dass populäre Inhalte exklusiv angeboten werden.