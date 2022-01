Disney+ sichert sich neue Fantasy-Saga: Das ist der Plan

Griechische Mythologie – davon liest und hört man wenig, wenn man sich nicht explizit mit der Thematik auseinandersetzt. Dabei sind die Götter, deren Verzweigungen und Geschichten mehr als spannend. So spannend, dass der US-Autor Rick Riordan sie zur Vorlage für seine fünfteilige Fantasy-Buchreihe „Percy Jackson“ nahm. 2010 folgte die erste Verfilmung. Nun sichert sich Disney die Rechte an einer Neuproduktion und will Percy und die griechischen Götter zu Disney+ bringen.

„Percy Jackson“-Reihe bald bei Disney+

Vor nun rund 12 Jahren erschien mit „Percy Jackson – Diebe im Olymp“ der erste Film der Reihe. 2013 brachten die Macher den Nachfolger „Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen“ in die Kinos – und seitdem? Stille. Einen dritten Teil kündigte man zwar diverse Male an, bis heute wurde aber nichts darüber bekannt. Stattdessen kündigt Rick Riordan persönlich via Twitter an, dass Percy sein Comeback nun bei Disney+ feiern wird – und zwar in Form einer Serie.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Neben Riordan sollen auch Jon Steinberg („Black Sails“) als Autor und James Bobin („The Mysterious Benedict Society“) als Regisseur mit an der Serie beteiligt sein. Während die Organisation der Serie noch völlig am Anfang steht, ist der Titel bereits bekannt: „Percy Jackson and The Olympians“. Derzeit beschäftigt man sich noch mit dem Cast, heißt es bei Disney+, sodass die ehemalige Film-Besetzung mit Logan Lerman und Brandon T. Jackson wahrscheinlich nicht Teil der Serie ist. Wann „Percy Jackson and The Olympians“ auf der Streaming-Plattform startet, ist noch nicht klar.

Darum geht es in der Fantasy-Saga

Percy wächst wie ein ganz normaler Junge in New York auf. Nun, zumindest fast. Denn ihm widerfahren immer wieder unerklärliche Sachen, die durch seine vermeintliche Legasthenie und ADHS begünstigt werden. Stets an seiner Seite ist sein bester Freund Grover, der an Krücken geht. Doch eines Tages, als Percy mit seiner Schulklasse in ein griechisch-römisches Museum geht, findet er heraus: er ist ein Halbgott. Und das nicht nur von irgendwem, sondern von niemand geringerem als vom Meeresgott Poseidon.

Dass Grover eigentlich ein Satyr und kein Mensch ist und Percys Lehrer, Mr. Brunner, ein Zentaur, kommt da wenig überraschend. Doch damit fangen Percys Probleme erst an. Denn der Göttervater Zeus beschuldigt den frisch gebackenen Halbgott, seinen Herrscherblitz gestohlen zu haben.