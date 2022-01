Albtraum statt Märchen: So düster ist Netflix' "Pinocchio"

Lügen haben kurze Beine? Nicht bei Pinocchio, ein kleiner Junge im Körper einer hölzernen Marionette, erschaffen von seinem Meister Geppetto. Auf magische Weise zum Leben erwacht, kann Pinocchio nicht aufhören, Lügenmärchen zu erzählen. Doch bekanntermaßen wird er gleich enttarnt: Denn wenn er lügt, wächst seine Nase immerzu weiter. Die Geschichte von Carlo Collodis ist bekannt wie keine andere und zahlreich adaptiert worden. Auch Netflix lässt sich Pinocchio nicht entgehen und zeigt gemeinsam mit dem Oscar-prämierten Regisseur Guillermo del Toro („Nightmare Alley“) eine ganz neue Seite der Marionette.

Pinocchio: So düster ist die Netflix-Adaption

Obwohl Pinocchio eine Kindergeschichte ist, besitzt sie viele düstere Passagen – auch im Original von Collodis. Netflix und del Toro greifen in der neuen Produktion diesen düsteren Ton allerdings insbesondere auf und machen ihn zum wesentlichen Element der Neuverfilmung. Das suggeriert zumindest der erste Trailer, den Netflix aktuell veröffentlichte. Er offenbart einen Film im Stop-Motion-Stil, der im Italien der 1930er-Jahre spielt. Del Toro schafft augenscheinlich den Spagat zwischen Realismus und dem Märchenmotiv, was die Geschichte in einem völlig neuen Licht erscheinen lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Mitten im faschistischen Sumpf der 30er rund um Benito Mussolini erschafft Meister Geppetto (David Bradley) seinen Pinocchio (Gregory Mann), der viel lieber ein echter Junge als eine Marionette wäre und seinen Platz in der Welt sucht. Doch anders als in der Ursprungsgeschichte, wird Pinocchio vom Schlechten angetrieben, spielt gemeine Streiche und lässt Geppetto verzweifelt zurück.

Kinderfilm mit Star-Besetzung

Guillermo del Toros Neuverfilmung ist prall gefüllt mit allerhand Hollywood-Stars. Neben Mann und Bradley wird auch Ewan McGregor als Cricket in Pinocchio mitwirken. Zum weiteren Ensemble gehören etwa Christoph Waltz, Tilda Swinton, Cate Blanchett, John Turturro und Tim Blake Nelson. Del Toros Pinocchio erscheint exklusiv im Dezember 2022 auf Netflix. An welchem Tag genau, ist noch unbekannt.

Parallel dazu arbeitet auch Disney+ an einem Remake der Geschichte. Hierbei wird es sich allerdings um eine Musical-Version handeln, in der unter anderem Größen wie Tom Hanks und Joseph Gordon-Levitt zu sehen sind. Die Disney-Version startet bereits im Herbst 2022 beim hauseigenen Streaming-Dienst.