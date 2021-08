"Star Wars: Visions"-Trailer zeigt diese neuen Eindrücke

Das Star Wars Universum trifft mit der neuen Serie auf die japanische Kultur. In „Star Wars: Visions“ werden im Anime-Stil neun Kurzgeschichten aus der weit entfernten Galaxis erzählt. Ab Ende September wird es die Episoden bei Disney+ geben. Dabei erscheinen die neun Folgen der Science-Fiction-Serie in einem wöchentlichen Rhythmus.

Viele Studios eine Serie

An „Star Wars: Visions“ hat nicht nur ein japanisches Filmstudio mitgearbeitet, sondern gleich sieben verschiedene Anime-Studios. Dabei hat jedes dieser Studios eine Kurzgeschichte produziert, mit einer individuelle Story aus der weit entfernten Galaxis. Somit ist jede Folge in sich abgeschlossen und hat nichts mit den anderen Folgen zu tun. Um auf neun Folgen zu kommen, konnten die Studios Trigger und Science Saru jeweils zwei Episoden mit Kurzgeschichten zu der Serie beitragen.

Das sind die Studios, die hinter den einzelnen Folgen stehen:

Das Duell – Kamikaze Douga

Tatooine Rhapsodie – Studio Colorido

Die Zwillinge – Trigger

Die Braut des Dorfes – Kineman Citrus

Der neunte Jedi – Production I.G.

T0-B1 – Science Saru

Der Älteste – Trigger

Lop & Ochō – Geno Studio

Akakiri – Science Saru

Das Star Wars Universum trifft in der neuen Serie auf den japanischen Stil, der sich in den einzelnen Folgen wieder finden lässt. Bereits Anfang Juli wurde ein Video veröffentlicht, welches ein bisschen zeigt, wie es hinter den Kulissen der Anime-Serie verlaufen ist. Die Produzenten erzählen dabei ein wenig über die Folge, bei der sie mitgewirkt haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Trailer zu Star Wars: Visions

Bereits einen Monat vor Start der Serie gibt es nun den Trailer zu „Star Wars: Visions“. In dem Trailer werden einige actionreiche Kampfszenen und viele verschiedene Charaktere präsentiert. Im Trailer lässt sich noch mehr entdecken. So lassen sich verschiedenen Anime-Zeichen-Stilen im Trailer finden, sowie verschiedene Schauplätze. So entführt die Serie Star-Wars-Fans an verschiedene Orte der Galaxis. Unter anderem auch an altbekannte Orte wie den Wüstenplaneten Tatooine, der bereits mehrmals in den Star-Wars-Filmen zu sehen ist.