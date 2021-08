Disney+ & Disney Star: Das sind die neuen Filme und Serien im September 2021

Zahlreiche neue Filme und Serien im August und September bei Disney Plus – welche das sind, erfährst du am im Laufe dieses Artikels. Disney verbinden viele mit Mickey Mouse und Donald Duck. Doch Disney ist inzwischen als Welt-Konzern weitaus mehr als nur Zeichentrick. So gehören die Marvel Studios zu Disney, die Star-Wars-Filme kommen aus dem Hause Disney und sogar Fox hat sich der Konzern einverleibt.

Das alles bedeutet: Der Konzern – einst von Walt Disney gegründet – hat im Laufe der Jahre eine Menge Inhalte produziert, die man bisher an andere verkauft hat. Doch damit ist Schluss: Denn Disney hat schon viele Inhalte von anderen Plattformen abgezogen, um sie auf der eigenen Plattform Disney+ zu veröffentlichen.

Die Preise von Disney Plus: Das kostet der Streaming-Dienst

Willst du Disney+ abonnieren, so hast du mehrere Möglichkeiten. Die einfachste: Du zahlst monatlich direkt an Disney, schließt also dein Abo direkt ab. Hier kannst du mit Lastschrift, Paypal oder Kreditkarte zahlen. Die Kosten: 8,99 Euro im Monat. Alternativ kannst du auch ein Jahresabo abschließen. Es kostet 89,99 Euro – rechnerisch also 7,50 Euro pro Monat. Das kostenlose Testangebot, bei dem du Disney+ sieben Tage kostenlos testen konntest, ist gestrichen. Eine Kündigung von Disney+ solltest du dir also zweimal überlegen. Allerdings: Die nächste Preiserhöhung steht offenbar schon an.

Disney+ ist damit günstiger als beispielsweise Netflix – auch weil in diesem Abo-Preis direkt UHD/4K/HDR und HD enthalten ist. Bis zu vier gleichzeitige Streams auf verschiedenen Nutzerprofilen sind möglich. Die Profile können auch als Kinderprofil eingerichtet werden, sodass ausschließlich kindgerechte Inhalte angezeigt werden.

Disney+ kostenlos für Telekom-Kunden

Bist du Kunde bei der Telekom, so kannst du Disney+ einen Monat kostenlos nutzen. Danach kostet dich jeder weitere Monat nur 7 Euro. Einzige Voraussetzung ist entweder ein Handyvertrag oder ein DSL-Vertrag mit der Telekom. Auch congstar-Kunden bekommen einen Kostenlos-Vorteil: Es gibt ebenfalls einen Monat gratis, jeder weitere Monat kostet 8 Euro. Wenn du ein Jahres-Abo über die Telekom buchst, kannst du Disney+ übrigens auch weiterhin für 5 Euro nutzen. Bei Magenta TV kannst du inzwischen auch ein Abo buchen, das neben TV Now Premium auch Disney+ beinhaltet und ordentlich Rabatt bietet.

Neue Filme und Serien im August 2021 bei Disney+

Ab 18. August 2021

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 17 + 18

Grey’s Anatomy, Staffel 17, Episode 14+15

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 5

Seattle Firefighter – Die jungen Helden, Staffel 4, Episode 15

Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin – Staffel 2

Tierisch gute Erziehung – Staffel 1

What If…? – Staffel 1, Episode 2

Ab 20. August 2021

127 Hours

Der Club der singenden Metzger

Die Neue Zeit

Die Protokollantin

Sisi – Teil 1 (2009)

Sisi – Teil 2 (2009)

Terminator: Dark Fate

Love, Victor – Staffel 2, Episode 10

Ab 25. August 2021

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 5

Mayday – Alarm im Cockpit – Staffel 11, 12, 16-18

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 8

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 4

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 6

Die wunderbare Welt von Micky Maus – Staffel 1, Episode 19 + 20

What If…? – Staffel 1, Episode 3

When Sharks Attack – Staffel 6

Ab 27. August 2021

Cruella

Maximillian – Das Spiel von Macht und Liebe

Vacation Friends

Volcano: Heißer als die Hölle

Was nützt die Liebe in Gedanken

Walk the Line

Wall Street

Wall Street: Geld schläft nicht

Ab 31. August 2021

Only Murders In The Building – Staffel 1, Episode 1

Neue Filme und Serien im September 2021 bei Disney+

Ab Mittwoch, 1. September

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 1

Grown-Ish – Staffel 3 (ganze Staffel)

Grey’s Anatomy – Staffel 17, Episode 16 & 17

Seattle Firefighters – Staffel 4, Episode 16

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 2

Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 6

Marvel Studios LEGENDS – Neue Episode

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 9

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 7

What If…? – Staffel 1, Episode 4

Ab Freitag, 3. September

The Cave – Eine Klinik im Untergrund

Weg aus der Asche

The A-Team

Aloft

Der bewegte Mann

The Descendants – Familie und andere Angelegenheiten

Entgleist (2005)

Eine ganz heiße Nummer

Eine zweite Chance

Gottes mächtige Dienerin – Teil 1+2

Kroatien Krimi – Teil 1-8

Spike Lee’s Spiel des Lebens

Happier than Ever: Ein Liebesbrief an Los Angeles (Konzertfilm)

Ab Montag, 6. September

The Walking Dead – Staffel 11, Episode 3

Ab Dienstag, 7. September

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 4

Ab Mittwoch, 8. September

American Horror Stories – Staffel 1, Episode 1

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 2

American Housewife – Staffel 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 3

Empire – Staffel 4+5

Heiter bis Tödlich: Hubert und Staller, Staffel 1

The Orville – Staffel 1+2

Mistresses – Staffel 1-4

Stumptown, Staffel 1

Monster bei der Arbeit – Staffel 1, Episode 10

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 1

Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 7

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 8

What If…? – Staffel 1, Episode 5

Afrikas tödlichste Jäger – Staffel 4+5

Afrikas Jäger – Staffel 2+3

Tierbabys in Afrika – Staffel 1

Ab Freitag, 10. September

Brooklyn – Eine Liebe zwischen zwei Welten

Der Verrückte mit dem Geigenkasten

Ein Engel auf Erden

Ein Leben zwischen den Zeiten

Mädchen, Mädchen – Teil 1+2

Männer

Töchter des Himmels

Fast erwachsen (Pixar Short)

American Blackout

9/11: Control The Skies

Cobra Mafia

George W. Bush: Das Interview

Ab Montag, 13. September

The Walking Dead – Staffel 11, Episode 4

Ab Dienstag, 14. September

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 5

Ab Mittwoch, 15. September

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 1

American Horror Stories – Staffel 1, Episode 2

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 3

Mixed-ish – Staffel 1

Tod bei Nacht – Staffel 1

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 4

Fresh Off the Boat – Staffel 1-6

Golden Girls – Staffel 1-7

Servus Baby – Staffel 1+2

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 8

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 2

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 9

What If…? – Staffel 1, Episode 6

Ab Freitag, 17. September

Das Comeback

Demolition – Lieben und Leben

Kingsman: The Golden Circle

Das Wunder von Bern

Nona (Pixar Short)

Disney’s Broadway Hits at London’s Royal Albert Hall (Konzertfilm)

Ab Montag, 20. September

The Walking Dead – Staffel 11, Episode 5

Ab Dienstag, 21. September

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 6

Ab Mittwoch, 22. September

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 1-3

American Horror Stories – Staffel 1, Episode 3

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 4

Dave – Staffel 1

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 2

Atlanta Medical – Staffel 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 5

The Hot Zone – Tödiches Virus – Staffel 1

Private Practice – Staffel 1-6

Star Wars: Visions, Staffel 1

Chip und Chap. Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 9

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 3

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 10

What If…? – Staffel 1, Episode 7

Animal PD – Staffel 1

Geheimnisse des Zweiten Weltkriegs – Staffel 1

Königreich der Mumien – Staffel 1

Die Dinos (Staffel 1-4)

Ab Freitag, 24. September

Brian and the Boz

Die Götter müssen verrückt sein 1 + 2

Herr Lehmann

Hidalgo – 3.000 Meilen zum Ruhm

Nanga Parbat

A Spark Story (Pixar Dokumentation)

Blood Rivals: Lion vs. Buffalo

Ab Montag, 27. September

The Walking Dead – Staffel 11, Episode 6

Ab Dienstag, 28. September

Only Murders in the Building – Staffel 1, Episode 7

Ab Mittwoch, 29. September

The Great North – Staffel 1, Episoden 1+2

American Horror Stories – Staffel 1, Episode 4

Das eine Wort: Feyenoord – Staffel 1, Episode 5

Grown-Ish – Staffel 4, Episode 3

Y: The Last Man – Staffel 1, Episode 4

Bobs Burgers – Staffel 11, Episode 6

Salem – Staffel 1-3

Chip und Chap: Das Leben im Park – Staffel 1, Episode 10

Dr. Doogie Kamealoha – Staffel 1, Episode 4

Scott & Huutsch – Staffel 1, Episode 11

What If…? – Staffel 1, Episode 8

Die Simpsons – Staffel 32

Australiens tödlichste Jäger – Staffel 1

Dian Fossey: Geheimnisse im Nebel – Staffel 1

Enthüllt: Geheimnisse der Meere – Staffel 3

Fernab des Gesetzes – Staffel 1+2

Jenseits der Magie mit DMC – Staffel 1

Port Security: Hamburg

Zeke und Luther – Staffel 1-3

Wie kann ich Disney+ sehen?

Die Geräte-Vielfalt ist inzwischen gigantisch. Das macht es auch neuen Streaming-Anbietern nicht gerade leicht, alle Kunden gleichermaßen zu bedienen. Disneys Streaming-Dienst ist auf allen wesentlichen Geräten zu sehen. Denn sowohl die beiden großen Plattformen Apple und Google bieten mit iPhone-App, iPad-Apps, iPod-Touch-App und Apple TV sowie Android-App und Android-TV-App sowie Chromecast-Unterstützung einen Zugang. Aber auch Amazon Fire TV, Xbox One, Playstation 4 und Sony-Smart-TV sowie Smart-TVs von LG und Samsung sowie der Sky-Q-Receiver können Disney+ zeigen. Und: Die Smartphone- und Tablet-Apps bieten einen Offline-Modus.

Außerdem hat Disney+ auf dem Magenta-TV-Receiver der Telekom sowie auf dem Sky Q von Sky Einzug erhalten.

Disney+ auf Amazon Fire TV

Auf Fire-TV-Geräten lassen sich die App und die Inhalte sogar über Alexa finden. Über die Sprachfernbedienung oder einen mit Fire TV gekoppelten Amazon Echo sind beispielsweise folgende Sprachbefehle möglich.

Zum Starten: „Alexa, finde Disney+“

Zum Starten: „Alexa, öffne Disney+“

Inhalt starten: „Alexa, spiel [Name des Inhalts]“

Inhalte suchen: „Alexa, finde Star Wars Filme“

Hast du ein Fire-Tablet, kannst du Filme, Serien oder Kurzfilme auch herunterladen und unterwegs ansehen. Und einen Film, den du auf den Fire TV angefangen hast, kannst du dann an derselben Stelle auf dem Fire-Tablet weitersehen.