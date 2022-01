Erschreckend: So viel Geld müsstest du für alle Streaming-Dienste ausgeben

Vor einigen Jahren gab es nur wenige Streaming-Dienste in Deutschland. Netflix und auch Amazon Prime Video etablierten sich langsam aber sicher auf dem Markt – wenn man nur im Bereich Video-Streaming bleibt. Doch mittlerweile sieht die Situation anders aus. Immer mehr Dienste strömen auf den Markt: Disney+, Paramount+, Peacock, Sky, DAZN, Joyn+, Apple TV+ – die Liste könnte noch ewig weitergehen. Was sich atemlos liest, verhält sich in der Realität auch genau so. Vor allem für deinen Geldbeutel.

Netflix und Co.: Das ist die Situation in Deutschland

Wer hat schon nicht gern eine breite Auswahl an Inhalten, die er sich anschauen kann? Das schwerwiegende Problem ist jedoch: Jeder dieser Anbieter bietet exklusive Inhalte an, Lizenzen werden in Zukunft somit wohl immer seltener an andere Dienste verliehen. So wie etwa Ende vergangenen Jahres, als einige beliebte Serien bei Netflix verschwanden. Ganz ähnlich sieht es auch beim Sport aus, wo sich der Kampf um Rechte an den Ausstrahlungen der Spiele verschiebt – wie jüngst von Sky zu DAZN.

Das alles geht letztlich zulasten von dir, dem Nutzer. Oder besser: deinem Geldbeutel. Denn willst du spannend klingende Serien und Filme eines jeden Dienstes ansehen können, kommst du nicht drumherum, sie alle zu abonnieren. Das sind die populärsten Streaming-Dienste in Deutschland:

Amazon Prime Video : 7,99 Euro (Account mit vielen Amazon-Extras)

: 7,99 Euro (Account mit vielen Amazon-Extras) Netflix : 7,99 Euro (Basis-Modell)

: 7,99 Euro (Basis-Modell) Apple TV+ : 4,99 Euro

: 4,99 Euro DAZN : 14,99 Euro

: 14,99 Euro Disney+ : 8,99 Euro (plus Aufpreis für Star-Inhalte)

: 8,99 Euro (plus Aufpreis für Star-Inhalte) Joyn+ : 6,99 Euro

: 6,99 Euro Magenta TV+ : 9,99 Euro

: 9,99 Euro Sky: Zwischen 10 und 30 Euro (richtet sich danach, wie viele Pakete gebucht werden)

So viel Geld müsstest du für alle Streaming-Dienste ausgeben

Bleibt man also im Sektor Video-Streaming und überlegt sich, wie viel Geld man monatlich ausschließlich für den Serien- und Filmgenuss ausgibt, kommt eine atemberaubende Zahl dabei heraus. Geht man davon aus, dass die meisten das Basis-Modell eines jeden Streaming-Anbieters abonniert haben, sich den Account nicht teilen und kein Vorteilspreis haben, ergibt sich eine beachtliche Summe von: 56,93 Euro. Und das nur für jene Dienste, die sich auf Serien, Filme und Co. konzentrieren.

Du bist darüber hinaus auch leidenschaftlicher Sportfan? Dann darf DAZN in deiner Abo-Liste nicht fehlen, ebenso wenig wie Sky Sport. Somit kommen im ärgsten Fall noch rund 45 Euro obendrauf. Du liegst also mittlerweile bei 101,61 Euro im Monat.

Mit Paramount+ und Peacock kommen nun noch weitere Streaming-Dienste nach Deutschland. Zu den Paramount Studios gehören etwa die „Mission Impossible“-Filme und weitere beliebte Inhalte. Hinzu kommt, dass die Kosten immer weiter steigen – DAZN und auch Netflix kündigten jüngst Preiserhöhungen an.

Da ist noch Luft nach oben

Doch realistisch gesehen ist das Ende der Fahnenstange hier noch nicht erreicht. Die meisten Menschen haben auch Musik-Streaming-Dienste abonniert, wie Spotify, Tidal und Co. Hier werden ebenfalls pro Monat im Durchschnitt rund 10 Euro fällig. Die monatlichen Ausgaben belaufen sich damit nun auf knapp 111 Euro.

In Anbetracht dessen erscheinen die kostenlos nutzbaren Mediatheken von ARD und zdf verlockend – ebenso wie das lineare Fernsehprogramm. Stichwort Öffentlich-Rechtliche: Zu den nun 111 Euro im Monat musst du der Korrektheit halber auch die Rundfunkgebühren hinzurechnen. Aktueller Stand: exakt 129,63 Euro.

