"Hawkeye" bei Disney+: Alle Infos zur brandneuen Marvel-Serie

In den vergangenen Wochen stockte Disney+ seinen Superhelden-Bestand immer weiter auf. Unter anderem startete der Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ auf der Streaming-Plattform. Ab dem morgigen 24. November kommt zwar kein Film, dafür aber eine Serie aus dem Marvel-Universum zu Disney+: „Hawkeye“.

Hawkeye: Neues aus dem Marvel-Universum

Die meisten Superhelden aus dem Marvel-Universum haben mittlerweile eigene Filme oder Serien bekommen – wie etwa den Film „Black Widow“ oder die Serie „Loki“. Nun kommt mit „Hawkeye“ ein weiterer Held dazu, der von Beginn an groß mitmischte. Hawkeye – eigentlich Clint Barton – ist dementsprechend keine unbekannte Figur, sondern auch insgesamt fünf Marvel-Filmen bekannt.

In der gleichnamigen Serie kehrt nun also der ehemalige Avenger und Bogenschütze Clint (Jeremey Renner) zurück. Nachdem er mit anderen Superhelden, wie etwa Captain America oder auch Black Widow, die Welt immer wieder vor dem Bösen rettete, hat er nun nur ein Ziel: Pünktlich zu Weihnachten bei seiner Familie zu sein. Doch das scheint dem Superhelden nicht vergönnt: Die Schatten aus seiner Vergangenheit greifen immer wieder mit langen Fingern nach ihm. Denn wer sich an die Anfänge von Hawkeye erinnert, weiß, dass er nicht immer zu den Guten gehört hat.

Auf seinem Weg zu seiner Familie muss sich Clint immer wieder mit kriminellen Verschwörungen auseinandersetzen und sie aus der Welt schaffen. Doch glücklicherweise ist er nicht allein: Die 22-jährige Kate Bishop (Hailee Steinfeld) ist nicht nur sein größter Fan, sondern auch eine begabte Bogenschützin. Clint nimmt sie kurzerhand unter seine Fittiche – doch ob das nur gute Seiten für den Ex-Avenger hat?

Hintergründe zur Superhelden-Serie

Die Serie rund um Hawkeye spielt in New York. Viel interessanter zu wissen ist jedoch: Disney+ verortet die Geschichte in der vierten Phase des MCU. Das heißt, dass sich „Hawkeye“ in die derzeit startenden beziehungsweise die kommenden Marvel-Filme einreiht. Dazu zählt der bereits erwähnte Streifen „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, aber auch folgende Filme:

Eternals

Spider-Man 3: No Way Home

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thor 4: Love and Thunder

Black Panther 2: Wakanda Forever

Captain Marvel 2

Ant-Man and the Wasp: Quantummania

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Fantastic Four

Die meisten dieser Filme haben sich aufgrund der Corona-Pandemie nach hinten verschoben, sodass sie 2022, teils sogar erst 2023 im Kino starten.

So siehst du Hawkeye

Die Superhelden-Serie ist eine exklusive Produktion von Disney, sodass du „Hawkeye“ auch ausschließlich bei Disney+ sehen kannst. Eine Probezeit gibt es bei dem Streaming-Dienst nicht. Somit kannst du Disney+ entweder für 8,99 Euro im Monat oder aber für 89,90 Euro im Jahr buchen. Letzteres bietet eine Ersparnis von 15 Prozent.