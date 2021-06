Neuer Shang-Chi Trailer von Marvel mit unerwarteter Überraschung

Dieses Jahr erwarten uns noch der ein oder andere Film aus dem Marvel Universum. Darunter auch „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“. Der Film, der am 02. September 2021 in die Kinos kommen sollen, bringt einen alten, schon halb vergessenen Bösewicht zurück. Das und noch weitere Details zeigt der neue Trailer zum Film.

Unerwartete Rückkehr

In der letzten Szene des neuen Trailers ist eine Arena zu sehen, diese war schon in einem vorherigen Trailer zu sehen. Doch diesmal sieht man unter anderem Shang-Chi in der Arena kämpfen und in einer anderen Szene niemand Geringeres als Abomination. Das grüne Wesen tauchte erstmals in „Der unglaubliche Hulk“ auf und war danach nicht mehr in anderen Filmen zu sehen. Bei Abomination handelt es sich um eine mutierte Version von Emil Blonsky, der lange Zeit für die britische Marine gearbeitet hat. Jetzt scheint es für Abomination eine Rückkehr in das Marvel Universum zu geben.

Doch Abomination ist nicht das einzige bekannte Gesicht im Trailer. Der Kampfpartner des mutierten Wesens scheint aus dem Doctor Strange Universum zu sein. Auch wenn der Gegner nicht mit Gesicht im Trailer erkennbar ist, deutet alles auf den Zauberer Wong hin.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Shang-Chi ist der Sohn des Anführers der „The Ten Rings“, eine Terrororganisation die in Besitz der mächtigen 10 Ringe ist. Von klein auf wurde Shang-Chi zu einem Krieger erzogen. Damit ist Shang-Chi der erste Held im Marvel Universum mit Martial Arts Szenen. Im Trailer sind bereits einige Szenen dazu zu sehen. Allerdings möchte Shang-Chi nicht wie sein Vater sein und so gibt es in dem neuen Marvel Film eine komplizierte Familiengeschichte, bei der Vater und Sohn auf zwei verschiedenen Seiten stehen. Im Trailer sind sowohl ein junger als auch ein Erwachsener Shang-Chi zu sehen. Somit werden wir im Film die komplexe Familiengeschichte auch mit Blick in die Vergangenheit betrachten können.