Samsung nicht dabei, Apple nur Platz 3: Das sind die Top 5 Handy-Hersteller

Der weltweite Gesamtmarkt der Handy-Hersteller ist von 2021 auf 2022 unter Druck geraten. Lieferschwierigkeiten durch stockende Logistik und Fertigungsprobleme durch die Null-Corona-Politik der Chinesen treffen auf die neuen geopolitischen Probleme: Der Krieg in der Ukraine lässt den Weltmarkt abkühlen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass Counterpoint auf dem Smartphone-Markt einen Rückgang der ausgelieferten Handys im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Q1 2021 von 7 Prozent errechnet.

China: Samsung spielt kaum eine Rolle

Neue Zahlen des Analyse-Unternehmens Counterpoint spiegeln die Anteile am chinesischen Markt wider. Und hier gibt es mittlerweile schon traditionell heftige Marktbewegungen. Diesmal ist der Star des Marktes Honor. Denn mit einem Wachstum von 167 Prozent hat die ehemalige Huawei-Tochter einen mächtigen Sprung auf Platz 4 der Marktanteile gemacht. Damit hat man Xiaomi und die ehemalige Mutter Huawei überholt. Davor schiebt sich mit 17,9 Prozent Marktanteil und einem Wachstum von 4,4 Prozent Apple. Auf Rang 1 und 2 befindet sich Vivo und Oppo. Da Vivo „nur“ gut 21 Prozent Markteinteil eingebüßt hat und damit weniger als Oppo mit gut 31 Prozent, hat sich Vivo vor den Konkurrenten geschoben.

Und wo ist Samsung? Die Koreaner spielen am chinesischen Markt praktisch keine Rolle. Man kann zwar davon ausgehen, dass fast jeder chinesische Nutzer Samsung-Technik in den Händen hält, jedoch die Smartphones der Marke unbeliebt sind. Und so taucht Samsung im Marktbericht nur unter „andere“ auf und wird nicht einmal namentlich genannt. Selbst Newcomer wie Realme und der taumelnde Riese Huawei sind ein ganzes Stück vor den Koreanern angesiedelt. Durch die Display- und Speicherproduktion ist Samsung jedoch trotzdem am Markt vertreten. Die Bauteile stecken eben in Gehäusen der Konkurrenz.

Weltmarkt: Schwere Zeiten für chinesische Hersteller

So dominant die chinesischen Marken auf dem Heimatmarkt auftreten, so schwierig gestaltet sich der Markt international für sie. Denn hier haben Oppo, Vivo und auch Xiaomi im Jahresvergleich jeweils knapp oder genau 20 Prozent weniger Smartphones ausgeliefert. Damit verzerrt sich der Markt und Apple und Samsung können ihre Dominanz festigen. Zwar verschickten auch sie im ersten Quartal weniger Handys als noch 2021. Doch sind die Rückgänge mit 1 und 3 Prozent überschaubar. Das Ganze bestätigt in weiten Teilen die Analyse von Canalys von Mitte April.