Erst vor Kurzem hat Sony technische Einzelheiten zur PlayStation 5 verraten. Von der pfeilschnellen SSD über Abwärtskompatibilität bis hin zu Raytracing und den rund 10,3 TeraFLOPS bei Volllast: Die Konsole der nächsten Generation kann auf dem Papier bereits überzeugen. Zwei Aspekte verheimlicht Sony aber noch.

Zum einen wäre da das Design. Bislang gab es nur Fotos von dem Devkit der PlayStation 5 – also der Entwicklerversion. Wie die PS5 am Ende aber tatsächlich aussehen wird, ist bis heute noch vollkommen unklar. Wir haben die schönsten und spektakulärsten Designs gesammelt und stellen sie dir vor:

Preis für PlayStation 5: So günstig soll die Konsole sein

Wohl noch viel wichtiger als die Optik der Konsole dürfte wohl der Preis sein. Und auch zu diesem gibt es bislang keine offiziellen Aussagen. Jedoch liefert der kanadische Händler „Play N Trade“ nun einen weiteren Hinweis. Dort können Gamer die PS5 nämlich schon vorbestellen.

Auf seiner Facebook-Seite beantwortet der in Vancouver ansässige Shop Fragen zur Vorbestellung. Darunter auch, wie viel man für die Konsole verlangt. Und der Preis überrascht: 559 kanadische Dollar soll die PlayStation 5 kosten. Umgerechnet wären das rund 360 Euro.

Sollte Sony die PS5 tatsächlich zu einem derart niedrigen Preis in den Handel bringen, wäre die Überraschung perfekt. Denn bislang gehen Experten eher von 500 bis 600 Euro Verkaufspreis aus. Doch bis Sony es offiziell verkündet, sollte man solche Aussagen skeptisch betrachten.

Sony schweigt

Denn: Bereits im November des vergangenen Jahres hat ein Shop wohl versehentlich die PlayStation 5 in seinem Onlineauftritt zusammen mit einem Preis angekündigt. Damals belief sich dieser auf 499 Euro. Daraufhin meldete sich Sony zu Wort. Der Finanzchef des japanischen Unternehmens, Hiroki Totoki, sagte in einer Mitteilung an Investoren, dass die Rentabilität der PS5 natürlich vom Preis abhänge. „Sony ist sich des Gewinnniveaus für Investoren und für den Markt noch immer sehr bewusst“, so Totoki.