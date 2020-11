O2 & Vodafone ab heute mit neuen Tarifen: Das musst du wissen

O2 vereint Festnetz & Mobilfunk

Beginnen wir mit O2. Dort gibt es ab heute komplett neue Tarife im Festnetz. Dabei ist der Begriff Festnetz irreführend. Denn keineswegs handelt es sich um Anschlüsse, die nur über „die gute alte Kupferleitung“ geschaltet werden. Vielmehr ist neben dem klassischen DSL und VDSL erstmals auch ein Festnetz-Tarif per LTE bzw. 5G verfügbar, ohne dass es für dich als Kunden tarifliche Unterschiede gibt. Wenn du also weißt, dass deine Festnetzleitung nichts taugt und die beispielsweise keine 50 Mbit/s per VDSL bekommen kannst, so kannst du den entsprechenden Tarif zu identischen Kosten auch per LTE buchen.

Im konkreten Fall bedeutet das: Für einen Anschluss mit 50 Mbit/s im Downstream bezahlst du monatlich 29,99 Euro. Bist du Neukunde, bekommst du 10 Euro monatlich Rabatt im ersten Jahr. Bis zu schon O2 Mobilfunkkunde bekommst du über den Kombi-Vorteil ebenfalls 10 Euro Rabatt. Außerdem gibt es für Junge Leute und Senioren ab 60 Jahren ein Jahr lang 10 Euro Rabatt, danach 5 Euro.

O2 hat auch angekündigt, die neuen Festnetztarife über das Vodafone-Kabelnetz anbieten zu wollen. Das solle noch im November, aber nicht ab heute geschehen.

Neue O2-Tarife im Überblick

o2 my Home S o2 my Home M o2 my Home L o2 my Home XL o2 my Home XXL Zielgruppe Wenignutzer Normalnutzer Vielnutzer Powernutzer Anspruchsvolle Datenrate (bis zu) 10 Mbit/s 50 Mbit/s 100 Mbit/s 250 MBit/s 1.000 Mbit/s Upload (bis zu) 2 Mbit/s 10 Mbit/s 40 Mbit/s 40 Mbit/s 200 Mbit/s Datenvolumen 100 GB Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate monatliche Kosten 24,99 Euro 29,99 Euro 34,99 Euro 44,99 Euro 59,99 Euro Neukundenrabatt 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr 10 Euro/Monat im ersten Jahr Kombi-Vorteil bei Mobilfunk-Buchung 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt 10 Euro Rabatt Young-Vorteil 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt 5 Euro Rabatt Mögliche Anschluss-Technologien VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser, LTE/5G VDSL, Kabel, Glasfaser Glasfaser Laufzeit 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate 1 oder 24 Monate mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen mehr erfahren & buchen

Das sind die neuen Vodafone-Angebote

Ebenfalls im Festnetz gelten bei Vodafone ab heute neue Konditionen. Präziser gesagt: Die alten Konditionen. Denn die Gigabit-Aktion, bei der du einen Anschluss mit 1.000 Mbit/s für dauerhaft unter 40 Euro bekommen konntest, ist vorbei. Der Red Internet & Phone 1000 kostet jetzt 49,99 Euro. Ein Anschluss mit 250 Mbit/s ist für 39,99 Euro zu haben und ein 100-Mbit/s-Anschluss kostet dich 34,99 Euro. Alle Tarife werden im ersten Jahr mit 19,99 Euro monatlich berechnet.

Neu bei Vodafone sind auch die Mobilfunktarife. Insgesamt fünf Red-Vertragstarife gibt es ab heute, die zwischen knapp 30 und 80 Euro monatlich kosten. Sie bieten dir von mageren 4 GB Datenvolumen bis hin zu einer echten Datenflatrate ziemlich alles, was das Herz begehrt.

Neue Vodafone-Tarife im Überblick

Red XS Red S Red M Red L Red XL Monatliche Grundkosten 29,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 59,99 Euro 79,99 Euro Datenvolumen 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB Flatrate Telefonie/SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Vodafone Pass Ein Pass nach Wahl: Chat, Social, Music Ein Pass nach Wahl: Chat, Social, Music, Video Sonstiges Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen

OneNumber: MultiSIM enthalten OneNumber: MultiSIM enthalten hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen hier informieren & bestellen

Das alleine ist aber gar nicht das Besondere an den neuen Tarifen. Denn wirklich interessant werden sie erst, wenn du sie mit einem Festnetzanschluss von Vodafone kombinierst. Dann nämlich bekommst du 10 Euro Preisnachlass. Und die Datenflatrate ist schon für 40 Euro monatlich im Tarif Red M zu haben. Vodafone nennt das die Vodafone Gigakombi. Eine echte Doppel-Flatrate bekommst du so ab 80 Euro.

