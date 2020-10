Vodafone mit neuen Tarifen: Das kostet dein Handyvertrag künftig

Die neuen Vodafone Tarife orientieren sich dabei sehr an den bisherigen Angeboten, die zuletzt durch Aktionen aufgestockt wurden. Gegenüber den bisherigen regulären Tarifen bekommst du künftig mehr Datenvolumen zum selben Preis. Berücksichtigt man aber das Datenvolumen, dass du oft on top bekommen hast, so sind die neuen Tarife teilweise ein Rückschritt.

Los geht es bei Vodafone künftig mit einer Grundgebühr von 29,99 Euro. Zu diesem vergleichsweise hohen Preis bekommst du beim Einsteigertarif „Red XS“ zwar eine Sprachflatrate, aber nur magere 4 Gigabyte Datenvolumen pro Monat. In Schritten von jeweils 10 Euro mehr lassen sich die Tarife S (mit 10 Gigabyte), M (mit 20 Gigabyte) und L (mit 40 Gigabyte) buchen. Das monatliche Datenvolumen lässt sich natürlich auch innerhalb der EU nutzen. Besonderheit: Brauchst du dein Datenvolumen nicht auf, so kannst du es über das GigaDepot mitnehmen in den nächsten Monat.

Unverändert bleibt der Tarif „Red XL“, der monatlich 79,99 Euro kostet. Er beinhaltet neben Telefon- und SMS-Flat auch eine echte Flatrate für die mobile Internet-Nutzung innerhalb Deutschlands. Im EU-Ausland ist die Nutzung auf derzeit 39 GB monatlich limitiert.

Die Vodafone Tarife im Überblick

Red XS Red S Red M Red L Red XL Monatliche Grundkosten 29,99 Euro 39,99 Euro 49,99 Euro 59,99 Euro 79,99 Euro Datenvolumen 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB Flatrate Telefonie/SMS Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Flatrate Vodafone Pass Ein Pass nach Wahl: Chat, Social, Music Ein Pass nach Wahl: Chat, Social, Music, Video Sonstiges Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen Nicht verbrauchtes Datenvolumen wird übertragen

OneNumber: MultiSIM enthalten OneNumber: MultiSIM enthalten

In den Tarifen „Red L“ und „Red XL“ kannst du außerdem Vodafone OneNumber kostenlos hinzubuchen. Das ist eine MultiSIM, mit der du deine Daten und die Telefonie mit identischer Telefonnummer in einem weiteren Gerät wie einem Tablet oder einer Smartwatch nutzen kannst. In allen Tarifen ist darüber hinaus der Vodafone Pass enthalten. Aus dem Angebot kannst du dir als Kunde ein Segment aussuchen, bei dem der Datentraffic nicht berechnet wird.

Nutzen kannst du alle Vodafone-Mobilfunktarife gleichermaßen im LTE sowie im 5G-Netz von Vodafone. Die Datenrate entspricht dabei immer dem technisch maximal möglichen.

Mehr Datenvolumen auch bei den RED+ Zusatzkarten

Neuerungen gibt es auch im Zusatzkarten-Portfolio Red+, das in den Mobilfunktarifen Red, Young und Smart buchbar ist. „Ziel der neuen Red+ Tarife ist es, mehr Einfachheit und mehr Daten zu einem attraktiveren Preis anzubieten“, heißt es von Vodafone. So bekommen Kunden mit dem neuen Red+ Allnet-Tarif 10 GB mehr monatliches Datenvolumen. Gleichzeitig wird der Tarif um 99 Cent günstiger und kostet 20 Euro. Den Red+-Vorteil, darüber hinaus das Datenvolumen aus dem Mobilfunk-Haupttarif mit allen Red+ Tarifen zu teilen, kannst du weiterhin nutzen.

Vodafone überarbeitet auch die GigaKombi, bei der Vodafone dir interessante Angebote macht, wenn du sowohl deinen Mobilfunkvertrag als auch deinen Festnetzanschluss über Vodafone buchst. Mehr dazu erfährst du in einer weiteren Meldung zur Vodafone Gigakombi.