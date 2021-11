O2-Netz besser als Vodafone: Dieser Test spricht eine deutliche Sprache

Denn im Netztest des Smartphone-Magazins sichert sich das O2-Netz in diesem Jahr erstmals die Note „sehr gut“. Doch nicht nur das – man zieht auch in der Gesamtwertung an Vodafone vorbei und landete auf Platz zwei hinter der Telekom. O2 selbst führt diesen Erfolg auf „die jüngsten Ausbauerfolge“ zurück, die eine „enorme Steigerung in der Netzqualität“ zur Folge habe.

Das O2-Netz überzeugte in dem Test hauptsächlich in Städten. O2 baut als einziger Anbieter derzeit 5G ausschließlich auf 3,6 GHz-Frequenzen, während die Netzbetreiber Telekom und Vodafone auch andere Frequenzbänder nutzen. Nachteil dieser Bänder: Es steht zwar 5G im Display, doch wesentlich schneller als LTE ist 5G hier nicht. O2 wiederum drosselt deine 5G-Kunden auf maximal 500 Mbit/s, obwohl technisch mehr möglich wäre. Im Test punktete O2 aber auch mit einer deutlich verbesserten Versorgung in ländlichen Gebieten.

„Wir investieren so viel wie nie zuvor in den Ausbau unseres O2 Netzes – allein in diesem Jahr sind es rund 1,3 Milliarden Euro“, sagt o2-Chef Markus Haas. „Diese Investitionen in den Netzausbau zeigen Wirkung, was der aktuelle Netztest eindrucksvoll belegt.“ Man biete bundesweit ein „sehr gutes Netz für den digitalen Alltag“. In städtischen Gebieten bekam das Netz 111 von 120 möglichen Punkten. Die Telekom erzielte 115 Punkte, Vodafone erzielte nur 101 Punkte. In fast ein Viertel aller Messungen befanden sich die Tester im schnellen 5G-Netz von O2.

Telekom im Test als „hervorragend“ klassifiziert

Im vergangenen Jahr erreichte O2 im Test desselben Magazins noch die Note „gut“. Die wohl bekannteste Konkurrenz, der Test der Zeitschrift connect, hatte O2 schon im vergangenen Jahr mit „sehr gut“ bewertet, was dem Netzbetreiber anschließend eine große Werbekampagne wert war. Dennoch landete man bei der connect damals noch auf Platz drei. Gilt abzuwarten, wie dieser Referenz-Test in diesem Jahr ausfallen wird.

Getreu dem Motto „Die Welt ist nicht genug“ blieb es für die Deutsche Telekom bei der Wertung des Magazins nicht bei „sehr gut“. Als einziger Anbieter erhielt das Netz der Telekom das Gesamturteil „Hervorragend“. Damit konnte sich die Telekom im Vergleich zum Vorjahr weiter steigern. Es sei ein Gesamtsieg „in überlegener Manier“. Die Netzabdeckung im Telekom-Netz liege teilweise deutlich vor der Konkurrenz. In sieben von acht getesteten Städten gewinnt die Telekom den 5G-Vergleich. So erreicht die Telekom am Ende den Testsieg mit 307 von 320 möglichen Punkten. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land landete man vor der Konkurrenz. Das gilt auch für die sechs Kategorien Streaming, Download, Upload, Speedtest, Telefonie und Netzabdeckung. In vielen Teilkategorien erhält die Telekom das Punktemaximum.

Vodafone auf dem Land im Netztest vor O2

In der Gesamtwertung erreichte die Telekom wie erwähnt 307 von 320 Punkten. O2 erzielte 283 Punkte und Vodafone 279 Punkte. Die Düsseldorfer mussten vor allem in der Stadtwertung Federn lassen, landeten auf dem Land aber deutlich vor O2.

Für den Netztest fuhren die Tester des Magazins zwei Monate durch die Bundesrepublik und sammelte dabei über 2 Millionen Messpunkte ein. Dazu nutzten sie das Samsung Galaxy S21 5G.