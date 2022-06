Netflix wird billiger: Das ist der Plan

Noch vor einem Jahr schwamm Netflix auf der Erfolgswelle. Die Pandemie und die damit verbundenen Ausgangssperren sorgten dafür, dass Menschen Filme und Serien streamten wie nie zuvor. Doch jetzt ist der Streaming-Dienst zurück auf dem Boden der Tatsachen. Die Corona-Pandemie scheint vielerorts vorbei zu sein, die Menschen verspüren den Drang wieder herauszugehen. Und das bekommt Netflix gerade deutlich zu spüren. Viele kündigen ihr Abo – was dank monatlicher Kündigungsfristen denkbar einfach ist. Der Streaming-Dienst versucht sich zu retten, indem er allem Anschein nach die Preise senken will.

Netflix wird günstiger, nein, billiger

Im April dieses Jahres musste Netflix einige erschütternde Zahlen verkünden. Die Quartalsergebnisse waren so desolat, dass der Streaming-Dienst im Anschluss ein Viertel seines Werts verloren hat. Rund 2,5 Millionen neue Nutzer wollte man in den ersten drei Monaten des Jahres 2022 für sich gewinnen. Stattdessen verlor der Streaming-Dienst 200.000 Abonnenten. Ein Grund dafür: Mehr als eine halbe Million US-Nutzer kehrten Netflix aufgrund gestiegener Preise den Rücken.

Umgehend reagierte der Streaming-Dienst darauf, entließ hunderte Mitarbeiter, drohte mit scharfem Vorgehen für das Teilen des eigenen Accounts mit Freunden und kündigte Werbung an. Das Reklame-Gespenst wabert bereits seit einiger Zeit durch die Gerüchteküche, doch nun soll es so weit sein. „Werbung ist eine aufregende Möglichkeit für uns“, sagte der Netflix-Boss Reed Hastings, nachdem er jahrelang dagegen gekämpft hat. Der Plan: eine werbefinanzierte, dafür aber günstigere Version.

Plan bestätigt

Ted Sarandos, Co-Chef von Netflix, wiederholte die Aussage Hastings auf dem Werbe-Festival Cannes Lions und bekräftigte, dass in Zukunft Werbung bei Netflix möglich ist. Man habe viele Kunden, die nichts gegen Werbung haben, wenn der Dienst dadurch günstiger wird. Und das ist jetzt auch der Plan. Man will offenbar ein billigeres Abo-Modell schaffen, in dem Werbung eingeblendet wird. Wer sich also künftig mit Werbung berieseln lässt, kann den einen oder anderen Euro sparen. Auf ein ähnliches Modell setzt auch diese kostenlose Netflix-Alternative.