Wer beim Handyvertrag sparen will, sollte sich bei den Mobilfunkdiscountern umsehen. Hier gibt es in der Regel mehr Datenvolumen zu günstigeren Preisen als bei den Netzbetreibern Telekom, Telefonica, Vodafone und 1&1. Häufig sind die Leistungen der Tarife für den Normalnutzer fast ohne Einschränkungen zu benutzen. Die Discounter bieten genug Geschwindigkeit für fast alle Anwendungen und auch 5G ist in den allermeisten Discount-Angeboten mit drin.

Die Konkurrenz bei den Discountern ist aber groß. Nicht nur spezialisierte Anbieter wie WinSim oder Fraenk sind hier unterwegs, sondern auch die großen Einzelhändler Lidl und Aldi. Und ersterer hat jetzt angekündigt, seine Tarife aufzubohren. Und das, nachdem Lidl erst im Sommer dieses Jahres die Preise eingedampft und seine Tarife billiger gemacht hat. Dabei bleiben diesmal die Preise gleich, die Datenvolumen steigen aber massiv.

So kosten die drei Tarife Smart S, Smart M und Smart L wie bisher knapp 9, 14 und 19 Euro pro vier Wochen. Die Datenvolumen steigen aber auf 15, 30 und 60 GB pro Abrechnungszeitraum. Dazu gibt es in allen drei Tarifen eine Telefon- und eine SMS-Flat. Der Einsteigertarif „Smart XS“ bleibt allerdings mit 1 GB Datenvolumen, 100 Minuten oder SMS unverändert bei 4,99 Euro für vier Wochen.

Lidl Connect realisiert die Tarife im 5G-Netz von Vodafone und bietet darin eine Surfgeschwindigkeit von bis zu 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload. Damit wirst du sogar beim Streaming, Videotelefonie oder anderen anspruchsvollen Anwendungen keine großen Einbußen gegenüber Netzbetreiber-Tarifen spüren.

Aktuelle Aktion kombinierbar

Lidl weist außerdem darauf hin, dass die neue Tarifstruktur auch mit der aktuellen Aktion „Sicher dir 1 Jahr

doppeltes Datenvolumen“ kombinierbar ist. Damit bekommst du in Kombination mit den neuen Datenvolumina 25, 50 und 90 GB pro Monat zum Versurfen. Der Aktionszeitraum läuft schon seit dem 18. November und endet einen Tag, bevor die neuen Tarife an den Start gehen. Das wird am 7. Januar 2025 der Fall sein. Dann kannst du wie gewohnt bei Lidl Connect im Online-Shop oder in den Filialen des Discounters dein Starterpaket buchen.

