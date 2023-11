Kostenloser Streaming-Dienst startet: Besser als Netflix, Prime Video und Co?

Netflix ist vergangenes Jahr günstiger geworden. Den Streaming-Dienst gibt es schon für rund 5 Euro im Monat. Dann aber muss man sich Werbung vor und während Filmen gefallen lassen. Anders machte es Amazon und erhöhte den Preis vor Kurzem für seinen Prime-Dienst und damit auch für Prime Video. Doch es gibt auch Streaming-Dienste, die komplett kostenlos sind. Und jetzt kommt ein weiterer dazu. Das Besondere an der Netflix-Alternative ist zudem: Es gibt keine Werbung.

Netflix-Alternative der dritten Art

Schon mehrfach haben wir diesen genialen Streaming-Dienst empfohlen. Hier gibt es mehr als 1.000 Filme und Serien. Hinzu kommen über 100 Live-TV-Sender. Einziger Wermutstropfen, damit sich der ganze Aufwand lohnt: Zuschauer müssen mit Werbung vorliebnehmen. Diese artet aber bei Weitem nicht so aus wie im linearen Fernsehen. Ganz ohne Werbung kommt der neue Streaming-Dienst der NASA aus. Ja, richtig gelesen. Die zivile US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft startet den Streaming-Dienst NASA+.

→ Nutzer verlassen Spotify, Netflix und Co: Das ist die kostenlose Alternative

„Mehr Weltraum. Mehr Raketen. Mehr Wissenschaft. Mehr Missionen. Mehr NASA. Alles an einem Ort“, so wirbt die Raumfahrbehörde für die Netflix-Alternative. Zudem sei kein Abonnement erforderlich. „NASA+ ist werbefrei, kostenlos und familienfreundlich.“ Und was gibt es dort zu sehen? Freilich keine Blockbuster oder neuesten Produktionen aus Hollywood. Man bietet aber die mit dem Emmy ausgezeichnete Live-Berichterstattung der NASA, Einblicke in die NASA-Missionen und neue Original-Videoserien, heißt es.

So bekommst du den neuen Streaming-Service rein

„Von der Exoplanetenforschung über ein besseres Verständnis des Erdklimas und des Einflusses der Sonne auf unseren Planeten bis hin zur Erforschung des Sonnensystems“: Das Programm von NASA+ klingt spannend. Ob es das auch sein wird, zeigt sich ab dem 8. November 2023. Dann geht die Netflix-Alternative an den Start. Eigenen Angaben zufolge wird NASA+ auf den meisten Plattformen über die NASA-App verfügbar sein. Die gibt es für iPhone und iPad sowie für Android-Geräte, den Apple TV sowie den Amazon Fire TV. Hier geht’s zum Trailer.

