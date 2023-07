Einen Schritt näher: Darum will die NASA zurück auf den Mond 

Der Weltraum ist riesig. Mit dem bloßen Auge kannst du nicht viel erkennen. Bei klarem Wetter kannst du abends den Mond und einen Sternenhimmel bestaunen. Vielleicht hast du auch schon die ein oder andere Sternschnuppe gesehen. Doch trotzdem ist der Großteil des Weltalls noch unerforscht. Das will jetzt die NASA mit einer neuen Mission auf dem Mond verändern.

Mond-Rover soll mehr erkunden

Die neue Mission nennt sich Viper-Mission. Ihr Ziel ist es, Ende 2024 die Südpolregion und den Mondkrater näher zu erforschen. Jedoch ist das einfacher gesagt, als getan. „Wir wissen alle, wie man mit Rampen arbeitet, wir müssen sie nur für die Umgebung, in der wir uns befinden werden, optimieren“, sagte der NASA-Programmmanager des Viper-Programms Volatiles Investigating Polar Exploration Rover, Daniel Andrews in einem Interview mit dem Online-Magazin Populare Science.

Im Vergleich zum Mars-Rover hat der Mond-Rover nur vier Räder. Andrews zufolge habe das auch seinen Grund, da sechs Räder eine Spur bilden würden und man gezwungen sei dort zu fahren. „Wir haben zwei Rampen – nicht nur für das linke und das rechte Rad, sondern auch ein Rampenset, das hinten herausgeht. Wir können uns also aussuchen, welche Rampe am sichersten aussieht und am besten zu befahren ist, wenn wir den Lander abrollen müssen“, betonte Programmmanager Andrews.

NASA: Lebensgrundlagen auf dem Mond?

2009 wurde im Laufe der Mondorbiter-Mission „Lunar Crater Observation and Sensing Satellite“ bewiesen, dass es Wassereis auf dem Südpol des Mondes gibt. Damals wurde dies nur in einem Krater gefunden. Dank Raumsonden und weiteren Weltraummissionen hat die NASA weitere Wasservorkommen gefunden. Die dortige Temperatur liegt bei etwa minus 240 Grad Celsius, was deutlich unter dem Nullpunkt liegt.

Das sogenannte Wassereis bietet neue Lebensgrundlagen für künftige Missionen, falls sogar für eine Mondbasis. Es kann als Trinkwasser oder als Sauerstoff genutzt werden. Außerdem kann es für die Herstellung von Raketentreibstoff genutzt werden. Der neue Rover soll die Verteilung des Wassereis auf dem Mond genau untersuchen. Zugleich soll er die Regionen erkunden, die sich im Dauerschatten befinden.