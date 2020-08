Google Pixel 4a: Günstiger und teilweise besser als das Pixel 4

Das Pixel 4a von Google hat das Zeug, die Mittelklasse nochmal ordentlich durchzuwirbeln. Großes Plus bleibt, wie bei allen Pixel-Smartphones, die nachhaltige Software-Entwicklung und -Versorgung. Dazu erwartet Käufer ein kompaktes Smartphone. Mit 5,8 Zoll Displaydiagonale – das sind etwas weniger als 15 Zentimeter – verspricht es eine Handlichkeit, die dem Trend der Über-6-Zoll-Smartphones entgegenwirkt.

Das macht Google beim Pixel 4a besser als beim Pixel 4

Optisch orientiert sich Google ganz klar am eigenen Flaggschiff-Vorbild. Wobei: Der Rand über dem Display ist verschwunden. Statt Selfie-Cam und Radar- sowie Infrarot-Sensor für Gestensteuerung und sichere Gesichtsentsperrung gibt es beim Pixel 4a „nur“ eine In-Display-Kamera – von Google selbst „Punch-Hole“ genannt. Dafür feiert der Fingerabdrucksensor im Pixel 4a das Comeback (Rückseite). Biometrische Entsperrung gibt es also wieder per Finger und nicht per Gesicht.

Blicken wir tiefer in die Details fällt aber auf, dass Google die Schwächen des Pixel 4 schon beim Pixel 4a ausmerzt und damit nicht etwa auf ein Pixel 5 wartet: In der Basis-Version stehen bereits 128 GB interner Speicher zur Verfügung und damit doppelt so viel wie beim Pixel 4. Auch einen 3,5-mm-Audio-Eingang hat das neue Pixel dem älteren voraus. Die 6 GB Arbeitsspeicher bleiben identisch. Im Vergleich zum eigentlichen Vorgänger, dem Pixel 3a, legt Google somit eine ganze Schippe drauf.

Auch der Akku des Pixel 4a ist mit 3.140 mAh ein Stück größer als beim Pixel 4 (2.800 mAh). Da Google beim Pixel 4a zunächst auf eine XL-Variante verzichtet, ist das wohl auch ein Stück Kompromiss-Denken. Außerdem vom Pixel 4 adaptiert: Die Schnellladetechnik, die schon im Langzeittest des Pixel 4 positiv auffiel. Passend dazu befindet sich auch das 18W-Schnellladegerät mit im Lieferumfang. Dafür nicht mit an Bord: Qi-Ladetechnik zum kabellosen Aufladen. Das bleibt dem Pixel 4 vorbehalten. Genau wie eine Schutzart gemäß IP-Zertifizierung.

Kamera, technische Daten und Preis

Auf der Rückseite des Pixel 4a verweigert sich Google konsequent dem Multi-Kamera-Trend und setzt nicht einmal auf eine Dual-Kamera. Stattdessen linst ein Objektiv mit 12,2 Megapixeln heraus. Die Neben-Spezifikationen mit 1,4 µm Pixelgröße, Autofokus, optischer Bildstabilisierung und einer f/1.7-Blende sprechen aber deutliche Flaggschiff-Sprache. Heißt: Nur, weil Google nicht auf 3, 4 oder gar 5 Kameras setzt, kann man im Spiel der besten Mittelklasse-Kameras wohl mithalten. Wie gut die Kamera dann tatsächlich ist, wird der Test zeigen.

Das Datenblatt gibt einen ausführlichen Blick auf die inneren Werte des Pixel 4a – unter anderem angetrieben von einem Qualcomm Snapdragon 730 Prozessor. 5G ist beim jetzt vorgestellten Modell noch nicht mit an Bord. Hier zieht das Google-Phone dann den Kürzeren gegenüber neuen Konkurrenten, wie dem OnePlus Nord. Apropos SIM: Dual-SIM ist beim Pixel 4a möglich – aber wie beim Pixel 4 nur via eSIM. Speichererweiterung per Micro-SD-Karte ist nicht möglich. Weitere kleine Highlights verstecken sich tief in den technischen Standards. WiFi 6 ist beim Pixel 4a zwar noch kein Thema, aber USB 3.1 (Typ C) wird vom einzigen Stecker-Port unterstützt. Ebenso Bluetooth 5.0 LE, NFC und alle gängigen Standort-Dienste (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou).

Google Pixel 4a Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 730 Display 5,81 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 6 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 4272x2848 (12,2 Megapixel) Akku 3.140 mAh induktives Laden USB-Port 3.1 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 143 g Farbe Einführungspreis 340 € Marktstart 1. Oktober 2020

Da Google nur eine Größen- und Speicherversion des Pixel 4 vorgestellt hat, gibt es auch nur einen Preis: Der liegt zum Marktstart bei 340,20 Euro. Auch nur eine Farbe steht zur Auswahl: Schwarz beziehungsweise „Just Black“. Ein Wermutstropfen bei der Verfügbarkeit: Das Pixel 4a ist erst ab dem 1. Oktober erhältlich. Im September soll die Vorbestellphase starten.

Pixel 5 und Pixel 4a (5G) angekündigt

In einem Atemzug mit dem Pixel 4a, kündigt Google für den Herbst auch jetzt schon offiziell ein Pixel 5 an. Auch eine weitere Version des Pixel 4a soll dann folgen. Beide angekündigten Smartphones vereint: sie sind 5G-fähig. Sogar einen Preis gibt es schon: Das günstigste 5G-Pixel soll 486,42 Euro kosten – mit 19-prozentiger Mehrwertsteuer also 499 Euro.