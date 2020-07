OnePlus Nord vorgestellt: Endlich wieder preiswert

Nord – der neue Name bei OnePlus klingt erst einmal seltsam. Doch dahinter verbirgt sich eine Produktfamilie, die mit dem OnePlus Nord ihren Anfang nimmt. Das Smartphone will in der gehobenen Budget-Klasse punkten. Aber da war doch was – ja, hier ist OnePlus groß geworden. Mit bezahlbaren Top-Smartphones. Doch steht das Nord in dieser Tradition oder ist es nur ein abgespecktes OnePlus 8?

Display und Design des OnePlus Nord

Das OnePlus Nord ist auf den ersten Blick als OnePlus-Smartphone zu erkennen. Neben Designelementen wie der lang gezogenen Kamera-Aussparung auf dem Heck, dem charakteristischen Schieberegler im rechten Rahmen ist auch der Grundton der Farbe vom OnePlus 8 Pro übernommen. Die Kamera ist jedoch am Rand der Glas-überzogenen Rückseite verbaut und nicht zentral sowie die Rückseite weniger matt als beim großen Bruder.

Auffälligstes Designelement ist aber tatsächlich die Front, denn das Display ist nicht nur nicht gebogen, sondern auch von einer Doppelkamera unterbrochen. Dass es nicht gebogen ist, ist etwas Besonderes, da die letzten Geräte des Herstellers alle auf die abgerundeten Kanten bauten. Eine ungekrümmte Alternative hatte OnePlus somit nicht im Portfolio.

Das Display selbst ist vergleichsweise kompakte 6,44 Zoll groß. Es bietet im 20:9-Format 2.440 x 1.080 Pixel. Die Bildwiederholrate von 90 Hz ist bislang den Spitzenmodellen am Markt vorenthalten. Das OnePlus Nord bringt sie mit dem FluidAMOLED-Panel in die Mittelklasse. Es kann wie die großen Brüder Display P3 darstellen, was eine tolle Farbgestaltung im Alltag mitbringt.

OnePlus Nord – Die technischen Daten

Das OnePlus Nord bietet so einige Extravaganzen für die angestrebte Preisklasse von knapp unter 400 beziehungsweise unter 500 Euro. So gibt es rundherum Gorilla Glass 5 und mindestens 8 beziehungsweise 12 GB RAM sowie 5G. 30 Watt Fast-Charging des 4.115 mAh großen Akkus und eine ausladende Kamera-Ausstattung mit insgesamt sechs einzelnen Modulen machen ein kleines Highlight-Monster aus dem Mittelklasse-Handy von OnePlus.

Frontkamera des OnePlus NordAngetrieben wird das Ganze vom Snapdragon 765G von Qualcomm. Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display hat OnePlus ebenfalls integriert. Die detaillierten technischen Daten des Smartphones gibt es im Datenblatt des OnePlus Nord. Eine Übersicht über die Eckdaten findest du hier:

OnePlus Nord Software Android 10 Prozessor Snapdragon 765G Display 6,44 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.115 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 184 g Farbe Einführungspreis 399 € Marktstart 04. August 2020

Preis, Leistung und Verfügbarkeit

Das OnePlus Nord bringt einige nette Flaggschiff-Details in die Mittelklasse. Auf dem Papier ist es die 400 Euro wert, die OnePlus ausruft. 128 GB Speicher und 8 GB RAM genügen in der Regel und damit ist die kleine Version die Preis-Leistungs-Empfehlung. Die Speichervariante mit 256 und 12 GB ist da schon eine andere Geschichte.

Wer 500 Euro ausgibt, will wahrscheinlich keine 2-Megapixel-Makro-Kamera und auf kabelloses Laden verzichten, sondern ein ernsthaftes Flaggschiff. Für 500 Euro bekommst du ein solches auch. Man muss nur das aus dem Vorjahr nehmen. Deshalb ist unser Fazit: Die kleine Version ist toll für Sparfüchse. Die große Version richtet sich an OnePlus-Fans, denen die echten Flaggschiffe zu teuer sind, die aber dringend ein OnePlus-Gerät mit maximalem Arbeitsspeicher haben wollen.

Nachdem das Nord schon länger in einer nebulösen Vorbesteller-Aktion aufgefallen ist, ist es ab dem 4. August in den Farben Blue Marble und Gray Onyx erhältlich.