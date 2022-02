Games with Gold: Gratis Xbox Games im Februar

„Games with Gold“ ist ein Teil von „Xbox Live Gold“. Dieses Abonnement erlaubt es dir, auf deiner Xbox online mit Freunden zu spielen. Neben den kostenlosen Spielen erhältst du außerdem 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Spiele im Microsoft Store. Wie jeden Monat gibt es auch im Februar wieder eine Vielzahl kostenloser Games mit “Games with Gold” abzustauben. Um welche Games es sich genau handelt und was dahintersteckt, erfährst du hier.

Xbox 360: Hydrophobia

Hydrophobia ist ein wahres Highlight für jeden, der sowohl die unendlichen Weiten des Meeres, als auch eine gute Story liebt. In diesem Survival-Abenteuer tauchst du nämlich als Kate in eine versunkene Stadt ab, welche von Terroristen heimgesucht wird. Doch als wäre das nicht schon genug, musst du dich außerdem schmerzhaften Kindheitserinnerungen stellen, welche unter Wasser verborgen liegen. Um den Eindringlingen das Handwerk zu legen, nutzt du die Macht des Wassers, ebenso wie Ölbrände und die verheerende Kraft der Elektrizität. Hydrophobia ist vom 1. bis zum 15. Februar für die Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Jetzt kostenlos: Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall

In diesem spannenden Spiel befindest du dich auf der Jagd nach einem gestohlenen Bild. Was anfangs nach einem recht normalen Fall aussieht, entwickelt sich schnell zum genauen Gegenteil. Während deiner Untersuchungen stößt du nämlich auf eine mörderische Verschwörung. Schlüpfe in die Rollen von George Stobbart und dem französischen Journalisten Nico Collard und folge der Spur bis hin zu uralten Mysterien. Was du am Ende entdeckst, übertrifft alles, was du dir je erhofft hattest. Das Spiel ist ab dem 1. Februar bis zum 28. Februar kostenlos und auf der Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.

Baphomets Fluch 5 – Der Sündenfall: Entdecke die mörderische Wahrheit hinter dem gestohlenen Bild.

Auch kostenlos mit Games with Gold: Aerial_Knight’s Never Yield

Bei diesem Spiel handelt es sich um einen 3D-Sidescroller wie kein anderer. Die packende Geschichte hält dich stets in Bewegung, während du in die Rolle von Wally schlüpfst. Wally ist ein geheimnisvoller Charakter, dessen Aufgabe es ist, verlorene Dinge zurückzuholen. In diesem rasanten Game zählt primär deine Schnelligkeit. Aerial_Knight’s Never Yield wird ab dem 16. Februar bis hin zum 15. März kostenlos verfügbar sein. Du kannst es auf der Xbox Series X/S und auf der Xbox One spielen.

Xbox 360: Band of Bugs

Hast du Angst vor Spinnen und Insekten? Hoffentlich nicht, denn in diesem Spiel geht es genau um die vielbeinigen, krabbelnden Tierchen. Bilde ein Team mit deinen Freunden oder lerne online neue Leute kennen und bekämpft gemeinsam eine Invasion an krabbelnden Insekten. Sowohl Einsteiger als auch trainierte Strategen kommen bei diesem Spiel auf ihre Kosten. Trau dich also ruhig, auch deine Freunde einzuladen, welche noch nicht viel Kontakt mit Videospielen hatten. Das Spiel ist vom 16. Februar bis zum 28. Februar kostenlos verfügbar. Du kannst es auf der Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 spielen.