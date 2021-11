Fritzbox-Updates: Diese 4 AVM-Router bekommen neue Software

AVM stößt erneut die Verteilung von neuer Software an. Das Tempo, mit dem das Berliner Unternehmen in den vergangenen Wochen seine Fritzboxen beschickt, ist beachtlich. Gerade wurden die FritzBox 5490 und auch die FritzBox 5491 beschickt. Dazu gab es Mitte November noch Updates für die FritzBox 7580, 7560, 7490 und 7430. Die Modelle Fritzbox 6591 Cable und 6660 Cable waren schon Anfang November an der Reihe. Darauf folgten noch die Spitzenmodelle FritzBox 7530, 7590 und dessen aufgebohrten Modellbruder 7590 AX.

Diese Fritzbox-Modelle sind jetzt dran

Nun sind wiederum vier Modelle an der Reihe. Dabei handelt es sich um die Fritzbox 7583, die 7582 VDSL, die 7530 AX und die Fritzbox 7520. Sie alle haben wenig überraschend den gleichen Changelog, also ähnliche Veränderungen in der Software durch das Update.

Diese Fehler merzt AVM aus

Besonders wichtig ist die optimierte Kompatibilität mit Apples Betriebssystem MacOS 12.0 Monterey. Weiterhin hat AVM aber nach eigenen Angaben auch das Zusammenspiel mit einigen älteren Drucker- und Scanner-Modellen verbessert. Hier konnte es nämlich bei der Verwendung am USB-Anschluss einer FritzBox zu Problemen kommen. Dazu konnte es bisher passieren, dass die telefonische Erreichbarkeit nicht mehr gegeben war. Nämlich dann, wenn die Telefonverbindungen über IPv6 realisiert werden. All das hat AVM mit dem Update auf FritzOS 7.29 nach eigenen Angaben repariert.

Das ist neu und besser in FritzOS 7.29

Doch AVM hat nicht nur repariert, sondern auch Verbesserungen implementiert. So ist verschlüsselte Telefonie nach dem Update robuster gegen Verbindungsabbrüche. AVM hat aber auch die generelle Interoperabilität bei der Nutzung verschlüsselter Telefonie erhöht. AVM verspricht zudem eine Aktualisierung von vertrauenswürdigen Stammzertifizierungsstellen. Und beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird künftig die zufällig vorbelegte Portnummer signalisiert.

FritzOS 7.29 kannst du ab sofort über die Nutzeroberfläche der drei Router installieren. Dafür musst du in deinem Heimnetz in einem Browser die Adresse „fritz.box“ eingeben. Dort wählst du im Hauptmenü links den Punkt „System“ aus, gefolgt vom Unterpunkt „Update“. Mit einem Klick auf „Neues Fritz!OS suchen“ unten rechts kannst du den notwendigen Update-Prozess einleiten. Eine detaillierte Anleitung, wie du an das Update kommst, haben wir dir in einem separaten Artikel zusammengefasst.