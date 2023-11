Bestes Handynetz 2023 in Deutschland steht fest – es gibt eine Überraschung

Auch wenn gefühlt jeder über das schlechte Handynetz in Deutschland schimpft und Funklöcher kennt:. Der Netztest der connect kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Telekom erzielt das zweite Mal in Folge die Testnote „überragend“. Und auch die Netzqualität von Vodafone und O2 sei „sehr gut“, finden die Tester. Das Ergebnis sollte für die sprichwörtlichen knallenden Sektkorken in Bonn sorgen. Denn zum 13. Mal in Folge erzielt die Telekom den Gesamtsieg in Deutschland und erreicht wie im vergangenen Jahr die Gesamtnote „überragend“ mit 967 von 1.000 möglichen Punkten. In allen drei Testdisziplinen – Sprache, Daten und Crowdsourcing – liegt der Anbieter klar vorn und hat damit eindeutig die Auszeichnung „bestes Handynetz“ verdient.

Bestes Handynetz: Tausende Kilometer Strecke für connect Netztest 2023

Doch wie gut sind die Netze wirklich? Das lässt sich nicht anhand von Pressemitteilungen oder punktuellen Tests mit dem eigenen Smartphone festmachen. Die connect hat daher ihren langjährigen Partner umlaut auf die Reise geschickt. Die Aufgabe: Die Netze von Telekom, Vodafone und O2 in ganz Deutschland im Auto, im Zug und zu Fuß unter die Lupe zu nehmen, um das begehrte Siegel „Bestes Handynetz“ vergeben zu können.

Die Telefonie- und Datenmessungen wurden per Drivetest im fahrenden Auto in Groß- und Kleinstädten sowie auf Verbindungsstraßen durchgeführt. Ergänzt wurden sie durch Walktests in Zonen mit ausgeprägtem Publikumsverkehr wie Bahnhöfen, Flughäfen, Cafés und öffentlichen Verkehrsmitteln. Zu den Walktests zählten zudem Fahrten auf Fern- und Nahverkehrsstrecken der Bahn. Die Tester fuhren vom 16. bis 30. Oktober 2023 durch 24 Groß- und 25 Kleinstädte und legten dabei 11.110 Kilometer zurück. Hinzu kamen Walktests in elf Städten. So wurden rund 16,6 Millionen Einwohner abgedeckt (rund 19,9 Prozent der Bevölkerung). Für die Crowdsourcing-Analysen wurden von Mai bis Oktober 2023 rund 11,9 Milliarden Einzelmesswerte von 2,3 Millionen Nutzern ausgewertet.

Der intensive Test zeigt, dass Vodafone mit 926 Punkten und der Note „sehr gut“ auf Platz zwei folgt und auch in allen Testdisziplinen den zweiten Platz erreicht. Telefónica/O2 erhält mit 895 Punkten ebenfalls die Note „sehr gut“. In den Großstädten erzielt O2 einen höheren 5G-Anteil als Vodafone, und auch in manchen Einzelwertungen schiebt sich der Anbieter aus München auf den zweiten Platz.

Weil Datenkommunikation auf Smartphones heute die wichtigste Disziplin ist, hat allein diese Kategorie mit 48 Prozent das größte Gewicht. Die connect bewertet dabei nach eigenen Angaben „einen Mix aus typischen mobilen Anwendungen“. Weil Sprachtelefonie nach wie vor wichtig ist, fließt sie mit 27 Prozent und mit klarem Fokus auf Qualitätsparameter ins Ergebnis ein. Das Crowdsourcing, das 25 Prozent beisteuert, soll die tatsächliche Nutzererfahrung in den Netztest einbringen.

Bei der Telekom und Vodafone sind die Punktzahlen gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Den größten Anteil daran hat die Datenkategorie. Auf den ersten Blick sieht die Rangfolge vertraut aus – doch bei genauerer Betrachtung der Testergebnisse wird deutlich: Sowohl die Deutsche Telekom als auch Vodafone haben ihre Ergebnisse abermals verbessert. Auch O2 hat sein Vorjahresergebnis gesteigert – aber nur um einen mageren Punkt in der Gesamtwertung. Auf Daten bezogen gelingt aber auch dem Münchner Anbieter in diesem Bereich „eine signifikante Verbesserung“, wie die Tester schreiben. Insgesamt mache sich hier der bei allen Anbietern mit Hochdruck verfolgte 5G-Ausbau bezahlt. Bei Telefónica seien die Fortschritte noch regional begrenzt, aber vor allem in Großstädten wie dem Unternehmenssitz München schon ausgeprägt festzustellen.

Wie auch in den anderen Szenarien liegt die Telekom bei den Drivetests in Groß- und Kleinstädten sowie bei den Walktests in Großstädten vorn. Bei den großstädtischen Drivetests folgen in der Gesamtsicht Vodafone und Telefónica/O2 auf Augenhöhe, aber mit Abstand zur Telekom. In den Walktests kann sich Vodafone fast an die Telekom heranarbeiten, während Telefónica etwas deutlicher auf Platz drei landet.

Telefonieren bei allen Anbieter top – außer im Zug

Aber: Alle drei Anbieter erreichen in den groß- und kleinstädtischen Szenarien hohe Erfolgsquoten. Unterschiede gibt es bei der Performance, eine nutzbare Datenverbindung steht aber in der Regel zur Verfügung. Wenn du dich im ländlichen Raum bewegst, werden die Abstände zwischen den Anbietern größer. Die Telekom hält hier im Wesentlichen erwartungsgemäß das Niveau aus den Großstädten, die beiden anderen Netze fallen zurück. Keine Verbesserungen im Vergleich zum Vorjahr sind bei den Tests in deutschen Zügen zu verzeichnen. Lediglich der Telekom gelingt hier eine leichte Steigerung und hat somit auch hier die Auszeichnung bestes Handynetz gewonnen. Vodafone und Telefónica schneiden sogar schlechter ab als im Vorjahr. Möglicherweise hänge das mit den häufigen Umleitungen der Züge auf weniger gut versorgte Strecken zusammen, mutmaßt man bei connect.

Im Alltag verliert Telefonieren mit dem Smartphone an Bedeutung, doch wenn man die Funktion benötigt, soll sie zuverlässige Verbindungen schaffen. Die Ergebnisse in der Sprachdisziplin zeigen die vertraute Rangfolge: Die Telekom liegt überall vorn – von der Bahn abgesehen – mit fast perfektem Ergebnis. Sie hat auch hohe Erfolgsquoten, wenn es um Datenverbindung auch während Telefonaten geht. Das schaffen die Mitbewerber offenbar nicht so gut. Aber auch hier gilt: Je weiter man sich von Großstädten in Richtung Land bewegt, umso deutlicher werden die Abstände. Die Walktests und Drivetests in den Großstädten weisen für alle drei Anbieter nahezu perfekte Ergebnisse aus. Einzig O2 dürfte nach Einschätzung der Tester noch etwas zulegen. Dies gilt noch ausgeprägter für die Kleinstädte. „Hier sind die Ausbauaktivitäten von Telefónica offenbar noch nicht in vollem Maße angekommen“, so die connect.

Brisant: Während die Telekom auf den Verbindungsstraßen ihr hohes Niveau hält, fallen Vodafone und Telefónica/O2 etwas zurück und liegen im Vergleich zueinander fast gleichauf. Beim Telefonieren in der Bahn wird die Luft bei allen drei Anbietern dünner. O2 fiel auch hier hinter sein Vorjahresergebnis zurück und die Sprachqualität in Zügen dürfte bei Vodafone und O2 höher sein.

5G in der Praxis

Über 90 Prozent der erfassten Daten-Samples im Netz der Telekom hatten einen 5G-Anteil. Ein nicht unerheblicher Anteil dürfte aber das langsamere 5G über DSS gewesen sein. Bemerkenswert: In den Großstädten erzielt Telefónica/O2 einen höheren 5G-Anteil als Vodafone. Das ist eine Überraschung, mit der nur wenige gerechnet haben dürften. Außerhalb der Zentren kehrt sich das Bild allerdings um.

Die Wertungen im Einzelnen

Platz 1: Deutsche Telekom, 967 Punkte, connect Gesamtnote: überragend

Die Telekom gewinnt erneut die Auszeichnung „Bestes Handynetz“ – zum 13. Mal in Folge. Dabei verbessert sich die Telekom gegenüber dem Vorjahr um 15 Punkte.

Platz 2: Vodafone, 926 Punkte, connect Gesamtnote: sehr gut

Eine Verbesserung um 11 Punkte gegenüber dem Vorjahr. Der zweite Rang der Düsseldorfer bestätigt sich durchgehend in allen Testkategorien und fast allen Einzelwertungen. Gut sieht dabei insbesondere der 5G-Ausbau aus

Platz 3: Telefónica/O2, 895 Punkte, connect Gesamtnote: sehr gut

Telefónica hält im Wesentlichen sein sehr gutes Vorjahresergebnis. Man arbeitet intensiv am Netz, was unter anderem am im Vergleich zu Vodafone höheren 5G-Anteil in Großstädten zu sehen ist.

