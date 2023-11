Kein Handynetz: Diese Karte zeigt, wo Telekom, Vodafone & O2 besonders mies sind

Die Bundesnetzagentur sammelt über eine sogenannte Funkloch-App, die du auch auf deinem Handy installieren kannst, wo die Handynetze in Deutschland besonders gut oder eben besonders schlecht sind. Die App läuft kontinuierlich im Hintergrund auf deinem Smartphone und liefert so ein Bild, wie gut dein Netzbetreiber dort ist, wo du dich aufhältst. Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat die Daten der App jetzt ausgewertet. Herausgekommen ist eine Deutschlandkarte mit zahlreichen Funklöchern. Die Auflösung ist mit einem Durchmesser von 400 Meter pro angezeigtem Messpunkt extrem klein und zeigt so schnell unversorgte Dörfer und Orte.

Landkreis Bad Dürkheim hat das schlechteste Handynetz

Der Karte kannst du entnehmen, wo du mit Telekom, Vodafone und O2 in der Praxis Empfang mit 5G, LTE oder wenigstens GSM hast. Dort, wo es keine Messpunkte gab, hat die RND auch keine Wertungen vorgenommen. Die besten Netze haben alle drei Anbieter – wenig überraschend – in Städten. Wenn du aber die Städte verlässt, gibt es gravierende Unterschiede, wie eine Auswertung der Karte zeigt. So hat der rheinland-pfälzische Landkreis Bad Dürkheim über alle Anbieter hinweg bei 7,1 Prozent der Messpunkte keinen Empfang. Auch im Landkreis Waldshut (Baden-Württemberg, 6,1 Prozent) in Neustadt an der Weinstraße (6,2 Prozent), dem Landkreis Südliche Weinstraße (6,0 Prozent) und in Landau in der Pfalz (5,2 Prozent, alle Rheinland-Pfalz) musst du bei allen Anbietern mit vielen Funklöchern rechnen.

Doch wie sieht es bei den einzelnen Anbietern aus?

O2-Netz: Hier sind die meisten Funklöcher

Landkreis Tirschenreuth (Bayern), 8,6 Prozent

Landkreis Waldshut (Baden-Württemberg), 7,6 Prozent

Landkreis Freundenstadt (Baden-Württemberg), 7,1 Prozent

Landau in der Pfalz (Rheinland-Pfalz), 7,1 Prozent

Landkreis Berchtesgardener Land (Bayern), 6,4 Prozent

Telekom-Netz: Hier sind die meisten Funklöcher

Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz), 9,0 Prozent

Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) 8,6 Prozent

Landkreis Waldshut (Baden-Württemberg), 7,3 Prozent

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Sachsen), 6,7 Prozent

Stadtkreis Baden-Baden (Baden-Württemberg), 6,4 Prozent

Vodafone-Netz: Hier sind die meisten Funklöcher

Landkreis Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz) 8,1 Prozent

Wilhelmshaven (Niedersachsen), 8,0 Prozent

Landau in der Pfalz (Rheinland-Pfalz), 5,8 Prozent

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (Mecklenburg-Vorpommern), 5,0 Prozent

Landkreis Südliche Weinstraße (Rheinland-Pfalz), 4,5 Prozent

Auch wenn die Landkreise sich in Teilen überschneiden und so zumindest eine gewisse repräsentative Darstellung haben, sollte man dennoch bei der Bewertung nicht vergessen, dass es sich um nutzergenierte Daten handelt. Die Daten sagen lediglich aus, an wie viel Prozent der Messpunkte es keinen Empfang gab. Das ist aber keine Aussage darüber, auf wie viel Prozent der Fläche es in den jeweiligen Landkreisen kein Netz gibt. Klar scheint aber, dass alle Netzbetreiber vor allem in Bayern und Baden-Württemberg Probleme haben, ihre Netze entsprechend dicht und ohne Funklöcher zu bauen. Das wundert aber auch nicht, da ausgerechnet in diesen beiden Bundesländern immer wieder Bürgerinitiativen Mobilfunkmasten verhindern. Rheinland-Pfalz wiederum hat zusätzlich mit der Topografie und zahlreichen Mittelgebirgsketten zu kämpfen.