Apples kleine Stars: Diese Neuerungen schafften es nicht ins Apple-Event

Unter anderem im Kleingedruckten der diversen Pressemitteilungen hat Apple einige interessante Informationen zu den Neuheiten des Events versteckt. Dazu gehört wie bereits berichtet der Hinweis auf den Vorstellungstermin von iOS 14.5 und den anderen Software-Neuheiten in der kommenden Woche (Kalenderwoche 17, 2021). Doch damit nicht genug.

So hat Apple nicht auf dem Event, sondern in einem bislang nur englischen Support-Dokument einige Details zur Funktionsweise der AirTags festgehalten. Darin beschreibt man etwa, wie man vorgehen soll, wenn man einen AirTag findet. Dieser lässt sich nicht nur mit einem iPhone scannen, sondern auch mit einem anderen „NFC-fähigen Smartphone“; Apple meint damit Android-Geräte. Danach gelangt man auf eine Website, die – sofern hinterlegt – die Informationen des Besitzers anzeigt.

Gleichzeitig warnen iPhone, iPad oder iPod touch mit iOS oder iPadOS 14.5 oder neuer, wenn sie einen AirTag finden, der sich mit euch bewegt. Hier sieht Apple die Gefahr, dass der AirTag möglicherweise dazu genutzt wird, um eine Person zu verfolgen. Der Chip kann daraufhin deaktiviert werden.

Apples AirTag wurde nun offiziell vorgestellt

War ein AirTag über längere Zeit vom Besitzer entfernt, dieser Zeitraum beträgt laut Apples Aussagen abseits des Events derzeit drei Tage, und wird daraufhin bewegt, spielt er einen Signalton, um auf sich aufmerksam zu machen. Der dreitägige Zeitraum ist nicht fest im AirTag gespeichert, sondern kann von Apple jederzeit angepasst werden.

Im Kleingedruckten nannte Apple außerdem, dass sich die Batterie durch den Besitzer austauschen lässt. Hierbei handelt es sich um eine handelsübliche CR2032-Zelle.

Apple erlaubt bei der Bestellung der AirTags außerdem wieder einmal die altbekannte Option für eine Gravur. Das Unternehmen hat die Auswahl aber stark eingeschränkt und verbietet auch einige Kombinationen, wie The Verge angemerkt hat. Zur Befestigung der AirTags hat Apple bereits diverses Zubehör im Angebot.

Apple TV 4K: Gute Nachrichten für Besitzer der alten Modelle

Apple hat dem neuen Apple TV 4K (2. Generation) zwar einige exklusive Hardware-Features spendiert, aber auch alte Modelle dürfen sich über neue Features freuen. So ist beispielsweise die neue Siri Remote auch separat erhältlich und mit Apple TV HD und Apple TV 4K (1. und 2. Generation) kompatibel. Kunden in Österreich, Irland und Neuseeland dürfen sich außerdem auf die Unterstützung von Siri freuen, die mit tvOS 14.5 enthalten sein soll. All diese Details schafften es nicht ins Apple-Event.

Die neue Siri Remote für Apple TV 4K und Apple TV HD

Gute Nachrichten gibt es außerdem für das neue Kalibrationsfeature, welches ein iPhone mit Face ID nutzt, um ein Display zu kalibrieren. Dies ist ebenfalls mit den oben genannten Apple-TV-Modellen möglich.

Der neue Apple TV 4K (2021) beinhaltet außerdem – analog zum HomePod mini – die Unterstützung von Thread. Der neue Standard soll bei der Unterstützung von Smart-Home-Geräten helfen, ein Aspekt der im Apple-Event fehlte.

AppleCare+ ist außerdem erstmals für den Apple TV erhältlich und beinhaltet Schutz bei zwei Unfällen alle 12 Monate und drei Jahre Support. Beim Kauf eines Apple TV 4K erhält man außerdem ein kostenloses Jahr Apple TV+.

iMac mit M1: Aufgepasst beim Basismodell

Potenzielle Käufer des neuen iMac sollten beim Kauf genau hinsehen. Insbesondere dem Basismodell fehlen einige Dinge, die Benutzer nach dem Event erwarten könnten. So fehlt dem günstigsten All-in-one-Mac beispielsweise der Anschluss für Gigabit Ethernet – es ist nur die Rede von Wi-Fi. Außerdem bietet die Tastatur kein Touch ID, eine Neuheit des neuen Macs. Immerhin lassen sich beide Dinge bei der Konfiguration optional hinzufügen.

Apple stellt komplett neuen iMac vor

Nicht erweitern lässt sich hingegen die Anschlussfreudigkeit des iMac mit M1-Chip. Im Gegensatz zu den teureren Modellen bietet das Einstiegsmodell nur zwei USB4 beziehungsweise Thunderbolt-Ports.

Du kannst apropos die Tastaturen mit Touch ID aktuell nicht separat erwerben. Apple verkauft sie nur mit dem neuen iMac. Es ist aber möglich, dass sich das in Zukunft ändern wird. Der Touch-ID-Sensor ist aber mit allen M1-Macs kompatibel. Hoffnungen, dass der Fingerabdrucksensor des externen Keyboards auch mit dem iPad Pro (2021) mit M1-Chip genutzt werden könnte, sind jedoch mittlerweile geplatzt.

iPhone und Watch: Frühjahrskollektionen fehlen im Apple Event

Wie schon in den vergangenen Jahren dürfen sich Freunde von Apples iPhone-Hüllen und Armbändern der Apple Watch auf frische Designs freuen. Die diesjährige Frühjahrskollektion, die vollständig unerwähnt blieb im Apple-Event, beinhaltet unter anderem die Farben Pistazie, Cantaloupe, Capriblau und Amethyst für die iPhone-Hüllen aus Silikon. Das Ledercase ist außerdem in Dunkelviolett erhältlich, beim Leder Wallet kam „Arizona“ hinzu.

Bei den Apple-Watch-Armbändern erweiterte man die Sportarmbänder, das Sport Loop und Lederarmbänder um diverse neue Varianten. Dazu gehören auch neue Hermès-Armbänder.