Apple-Event: Diese Neuheiten erwarten wir neben dem iPhone 15

Es ist kein wirkliches Geheimnis, dass Apple im Rahmen des September-Events auch in diesem Jahr wieder neue iPhone-Modelle präsentieren wird. Mit Ausnahme des Corona-Jahrs 2020 erschienen die neuen Apple-Smartphones seit dem iPhone 5 im September. Im Jahr 2023 findet die Präsentation am Dienstag, den 12. September um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Die Tagline des Events lautet diesmal „Wonderlust“. Doch neben dem Star der Show erwarten wir noch diverse andere Neuheiten, die in einigen Fällen insbesondere im Hinblick auf die Veränderungen des Handys zurückzuführen sind. Den Anfang macht jedoch eine weitere offensichtliche Neuvorstellung.

Apple-Event am 12. September: Mehr als nur iPhone 15

Neben dem iPhone ist die Smartwatch des Unternehmens eine der Neuheiten, die mittlerweile traditionell im September aktualisiert wird. Daher erwarten wir auch in diesem Jahr einige Updates im Rahmen des Apple-Events. Neben der Series 9 dürfte auch die Apple Watch Ultra 2 das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Große Änderungen erwarten wir jedoch bei beiden Modellen in diesem Jahr nicht. Die Rede ist aber von einem optimierten System-on-a-Chip, der weniger Strom verbrauchen und gleichzeitig schneller sein soll.

Diese Änderung gilt für beide Apple-Watch-Modelle. Zusätzlich soll es laut aktuellen Gerüchten eine schwarze Titan-Variante der Ultra geben. Aufgrund von Veränderungen bei der Produktion könnte diese gleichzeitig etwas leichter sein. Neue Sensoren wird die Smartwatch in diesem Jahr angeblich nicht erhalten – wir müssen also auf ein späteres Apple-Event für diese warten.

Neues Zubehör für iPhone 15 und Apple Watch

Eine weitere Tradition ist die Vorstellung von passendem Zubehör für das iPhone und die Watch. Nicht immer wird dies während des eigentlichen Events angesprochen. Mit dem Blick auf die vergangenen Jahre erwarten wir aber zum Beispiel neue Armbänder für die Apple Watch, die zumindest in neuen Farben verfügbar sein werden.

Ähnliches dürfte auch beim iPhone 15 zu beobachten sein. Der angebliche Abschied von der klassischen Lederhülle zugunsten eines umweltfreundlicheren Materials könnte im Rahmen des Apple-Events explizit erwähnt werden.

Apple-Event mit neuem USB-C-Zubehör

Das iPhone 15 wird aller Voraussicht nach mit USB-C anstelle des altbekannten Lightning-Ports ausgestattet sein. Daher könnte Apple das Event auch dazu nutzen, um passendes Zubehör vorzustellen. Dazu gehören laut aktuellen Gerüchten unter anderem farblich abgestimmte Kabel. Darüber hinaus ist die Rede von einem Thunderbolt-Kabel für die Pro-Modelle der neuen Smartphones.

Eine weitere wichtige Neuheit ist des Weiteren möglicherweise die Vorstellung neuer AirPods, die mittels USB-C geladen werden können. Sowohl Bloomberg-Reporter Mark Gurman als auch Analyst Ming-Chi Kuo haben über ein derartiges Upgrade berichtet.

Neben all der neuen Hardware gibt es natürlich noch einige Neuheiten in Software-Form, die Apple während des Events demonstrieren wird. Neben iOS 17 wird Apple auch iPadOS 17, tvOS 17 und watchOS 10 vorstellen. Insbesondere das neue Betriebssystem fürs iPhone 15 dürfte noch einige bislang unbekannte Features mit sich bringen.