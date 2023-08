Dunkle Aussichten: Apple-Insider verraten Details zur nächsten Watch

In den kommenden Wochen steht uns voraussichtlich nicht nur die Präsentation der nächsten iPhone-Generation ins Haus. Zeitgleich zu den neuen Smartphones stellt das Unternehmen aus Kalifornien üblicherweise auch die neue Apple Watch vor. Im September erwartet uns damit nicht nur eine Series 9, sondern auch der Nachfolger der Ultra getauften Smartwatch. In den vergangenen Tagen haben sich gleich mehrere zuverlässige Insider zu den Features der kommenden Modelle geäußert. Die Informationen decken sich in beiden Fällen.

Apple Watch Ultra 2 in dunkler Titanhülle

Den Anfang machte der Bloomberg-Reporter Mark Gurman, der in seinen Power-On-Newsletter unter anderem über die Apple Watch Ultra 2 sprach. Eine der Neuheiten soll ein neuer S9-Chip sein, der erstmals seit dem S6 aus dem Jahr 2020 einen deutlichen Performance-Sprung bringen soll. Der S9 soll auch in der Series-9-Watch zu finden sein.

Die größte sichtbare Änderung ist hingegen ein nun dunkles Titangehäuse bei der Apple Watch Ultra 2. In der Vergangenheit sollen die Designer bereits an dieser Farbe gearbeitet haben. Sie waren mit dem Aussehen aber unzufrieden, weshalb sie die Pläne damals verworfen hatten.

Twitter-Nutzer ShrimpApplePro, der in der Vergangenheit ebenfalls mehrfach korrekte Information zu kommenden Apple-Produkten veröffentlicht hatte, nannte ähnliche Details. Der Nutzer sprach davon, dass die Apple Watch Ultras 2 in diesem Jahr zusätzlich mit einem schwarzen Titangehäuse angeboten werden soll.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Reguläre Series 9 ebenfalls in neuer Farbe

Gleichzeitig machte der Twitter-Nutzer zusätzliche Angaben zur Apple Watch Series 9. Diese soll zwar im selben Design wie die aktuelle Series 8 erscheinen, jedoch in zusätzlichen Farbe angeboten werden. Das Aluminium-Modell wird dem Insider zufolge in Pink verfügbar sein. Gleichzeitig soll außerdem die Verpackung schrumpfen.

Laut Bloomberg wird es in diesem Jahr keine neue Einsteiger-Watch geben. Die Apple Watch SE bleibt uns in der altbekannten Form erhalten. Der iPhone-Hersteller aktualisiert diese nur alle zwei Jahre und das letzte Update gab es bereits im Jahr 2022.