AirPods Pro 2: Apple präsentiert zweite Generation der beliebten In-Ear-Kopfhörer

Die derzeit verfügbaren AirPods Pro hatte Apple bereits im Oktober 2019 vorgestellt. Nach fast drei Jahren ist es daher nun endlich Zeit für ein Update. Statt des häufig vermuteten neuen Designs, sind die Optimierungen der zweiten Generation vor allem in den technischen Daten zu finden. All diese kleinen Verbesserungen versprechen aber dennoch einen Fortschritt bei der alltäglichen Nutzung der In-Ear-Kopfhörer.

AirPods Pro 2: Viele kleine Neuheiten im altbekannten Design

Im Herzen der zweiten Generation der AirPods Pro steckt ein neuer H2-Chip, der laut Apple unter anderem eine verbesserte Audioleistung verantwortlich sein soll. Dazu gehört auch der Transparenzmodus und die aktive Geräuschunterdrückung, die störende Geräusche herausfiltern soll. Dabei ist es dank der sogenannten adaptiven Transparenz möglich, dass gezielt störende Geräusche herausgefiltert beziehungsweise unterdrückt werden. Durchsagen in der Bahn oder im Flugzeug bleiben also beispielsweise hörbar, während anderer Lärm reduziert wird.

Zum Lieferumfang der AirPods Pro 2 gehören nun außerdem Silikontips im XS-Format. Damit sollen die In-Ear-Kopfhörer auch in kleineren Ohren perfekten Halt finden.

Erweiterungen gibt es aber auch bei der Steuerung der AirPods Pro 2. Die drucksensitiven Sensoren am unteren Ende des Stamms ist weiterhin vorhanden. Neu ist jedoch eine Touch-Steuerung, mit der du durch ein Streichen nach oben oder unten die Lautstärke regeln kannst.

Die Akkulaufzeit ist laut Apple auf sechs Stunden für eine einzelne Ladung der Ohrhörer gestiegen. Dies entspricht einer Steigerung um 33 Prozent. Inklusive des Akkus im Gehäuse sollen nun 30 Stunden möglich sein, ein Plus von sechs Stunden.

Am Ladevorgang der AirPods Pro gibt es ebenfalls Veränderungen. Konnte man das Ladecase bereits via Qi und MagSafe laden, besteht nun auch die Möglichkeit, den kleinen Ladepuck von der Apple Watch zum Aufladen zu nutzen. Die kabelgebundene Lösung nutzt den altbekannten Lightning-Stecker. Von USB-C ist also weiterhin keine Spur.

Die Features der AirPods Pro 2

Neue AirPods mit Verbesserungen am Case

Es sind aber nicht nur die In-Ear-Kopfhörer selbst, die Apple verbessert hat. So hat Apple dem Ladecase der AirPods Pro 2 selbst einige hilfreiche Verbesserungen mit auf den Weg gegeben. Insbesondere Personen, die ihre Kopfhörer gerne mal verlegen, dürfen sich über die Erweiterungen des „Wo ist?“-Features freuen.

So gibt es nun die Möglichkeit, einen Alarmton durch das Ladecase selbst abspielen zu lassen. Dazu hat Apple dem kleinen weißen Gehäuse einen Lautsprecher spendiert. Des Weiteren steckt ein U1-Chip darin, welcher eine genaue Suche dank Ultra-Wideband in Kombination mit einem iPhone 11 oder neuer erlaubt. An der Seite des Gehäuses findet sich außerdem eine kleine Tragebandschlaufe, um die AirPods Pro zum Beispiel sicher mit einer Tasche zu verbinden.

Die AirPods Pro 2 können ab dem 9. September um 14 Uhr deutscher Zeit zum Preis von 299 Euro vorbestellt werden – zeitgleich mit dem iPhone 14. Die Auslieferung und Verfügbarkeit in den Apple Stores beginnt am 23. September.