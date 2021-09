Apple-Event bestätigt: Jetzt kommt das neue iPhone

Es ist endlich wieder so weit. Apple-Fans dürfen sich auf das Erste von möglicherweise mehreren Events des Unternehmens freuen. Am 14. September um 19:00 Uhr deutscher Zeit (10:00 Uhr in Kalifornien) wird Apple den Stream auf YouTube und auf der eigenen Seite erneut starten und neue Hard- und Software präsentieren. Die diesjährige Tagline des Apple-Events lautet „California Streaming“.

Abgesehen von coronabedingten Ausreißern, die die Vorstellung im September 2020 unmöglich machten, ist es äußerst sicher, das pünktlich zum diesjährigen Herbstbeginn neue iPhones in den Regalen stehen werden. Neben dem iPhone 13 stehen jedoch noch diverse andere Gerätschaften in den kalifornischen Startlöchern.

Fanden im Herbst 2020 drei Apple-Events statt, erwarten einige Beobachter auch in diesem Jahr eine ähnliche Aufteilung. Einige Gerüchte besagten gar, dass Apple mehrere Events im September plant. Unter anderem aufgrund des engen Zeitplans ist dieser Bericht jedoch äußerst fragwürdig. Möglich wäre aber, dass Neuvorstellungen nicht nur in Form von Video-Präsentationen angekündigt werden. Apple könnte auch einfache Pressemitteilungen nutzen, um neue Produkte vorzustellen.

Apple-Event im September: iPhone, Apple Watch und mehr

Die Liste der seit vielen Monaten erwarteten Geräte umfasst jedoch mehr als nur das iPhone 13. Im Rahmen des nun angekündigten September-Events wird das Unternehmen aller Voraussicht nach auch die Apple Watch Series 7 vorstellen. Diese soll in diesem Jahr in einem neuen, kantigeren Design daher kommen – iPhone 12 und iPad Pro lassen grüßen.

Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan

Thematisch passend wäre hier auch noch die Präsentation der seit Monaten erwarteten AirPods 3. Apples neue Kopfhörer sollen sich am Design der AirPods Pro orientieren. Das letzte Update in Form der AirPods (2. Generation) erfolgte im März 2019. Die Zeit wäre also reif.

iPad und iPad mini: Neue Tablets im September?

In der Vergangenheit nutzte Apple das iPhone-Event im September aber auch zur Präsentation neuer Tablets. Derzeit werden kleinere Updates für das reguläre iPad sowie größere Änderungen am iPad mini erwartet. Während Ersteres möglicherweise einen schnelleren Prozessor und 10,5-Zoll-Display erhalten könnte, gibt es Hoffnungen auf ein gänzlich neues iPad mini. Dies soll sich ebenfalls am Design des aktuellen iPad Pro beziehungsweise iPad Air bedienen.

Ein kantigeres Design sorgt dafür, dass die klassische Home-Taste verschwindet und Touch ID dafür in die Seitentaste am Rand des Gehäuses wandert. Das iPad Air 4 wäre hier ebenfalls das Vorbild.

Renderbild des angeblichen iPad mini 6 Quelle: Front Page Tech

Apple-Event fürs MacBook Pro: Neues Design für ein 14- und 16-Zoll-Modell

Die letzte große Neuheit, die wir noch für das laufende Jahr erwarten, ist ein neues MacBook Pro. Konkret sagen die Gerüchte und geleakte Dokumente voraus, dass zwei Modellvarianten erscheinen sollen. Neben dem mittlerweile bekannten 16-Zoll-Modell soll nun eine Variante mit 14-Zoll-Display folgen. Beide MacBook Pros sollen aber ein neues Design erhalten und einige hilfreiche Features bieten.

Neben dem Wechsel vom Intel-Chip zu Apples eigenem Prozessoren, möglicherweise einem M1X, sollen diverse Anschlüsse zurückkehren. In den geheimen Dokumenten waren beispielsweise HDMI-Port und ein SD-Karten-Leser zu sehen. Des Weiteren soll MagSafe in einem neuen Format zu finden sein. Dieser magnetische Stecker sorgte schon in der Vergangenheit für die Stromzufuhr.

Während einige Beobachter die Vorstellung im Rahmen der WWDC vorhergesagt hatten, soll es nun im Herbst endlich so weit sein. Der Grund für ein späteres Apple-Event könnten möglicherweise die neuen Displays sein. Statt klassischer LCD-Technik plant Apple angeblich den Einsatz von Mini-LED – wie schon im aktuellen iPad Pro mit 12,9-Zoll-Display. Die neue Technologie erlaubt unter anderem bessere Kontraste als LCDs.

Neben all der neuen Hardware wird natürlich auch neue Software erscheinen. Apple erlaubt externen Testern bereits seit Juli einen Blick auf iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey und tvOS 15. Die finalen Versionen sollen im Herbst erscheinen.