Wieder einmal ist es Apple-Leaker Jon Prosser, der in einem YouTube-Video seiner Show „Front Page Tech“ frische Renderbilder zeigt. Nachdem er zuletzt eine zukünftige MacBook-Variante dokumentieren konnte, ist es nun eine kommende Apple Watch – vermutlich die Series 7.

Apple Watch Series 7: Flache Kanten erinnern an iPhone und iPad

Wie bei den früheren Leaks hat Prosser auch in diesem Fall Bilder von seinen Quellen erhalten, die er dann von RendersbyIan in eigene Renderbilder hat umwandeln lassen. Damit will er seine Quellen schützen. Neben den Fotos der angeblichen Apple Watch Series 7 hat er aber auch CAD-Zeichnungen erhalten, welche weitere Details offenbart haben sollen. Wie in den Renderbildern zu erkennen ist, könnte Apple auch bei der Apple Watch Series 7 auf ein kantigeres Design setzen. Das erinnert an die Designsprache, die wir bereits vom aktuellen iPhone 12 oder iPad Pro und iPad Air kennen.

Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan Renderbild der angeblichen Apple Watch Series 7 Quelle: Jon Prosser / RendersbyIan

Die letzte Änderung am Design der Smartwatch gab es bei der Apple Watch Series 4, was unter anderem ein größeres Display ermöglichte. Die Maße wuchsen damals von 38 auf 40 mm beziehungsweise von 42 auf 44 mm. Wie groß die neuen Apple-Watch-Modelle sein werden, sagte Prosser nicht.

Neue Farben für Apples Smartwatch

Schon mit der Apple Watch Series 6 präsentierte Apple eine Reihe neuer Farben für seine Smartwatch. Diese Auswahl soll laut dem jüngsten Leak bei der Series 7 der Apple Watch weiter wachsen. In Prossers Bildern ist nun auch eine grüne Variante der Smartwatch zu sehen; die blaue Version erinnert an das iPad Air 4. Möglicherweise nimmt sich Apple am neuen iMac mit M1-Chip ein Beispiel und erweitert die Farbpalette noch weiter.

Abgesehen von den Renderbildern nannte Prosser keine weiteren Details. So fehlen Informationen zu den technischen Daten oder möglicherweise neuen Sensoren. Analyst Ming-Chi Kuo hatte in einem früheren Bericht ebenfalls ein neues Design für die nächste Apple Watch erwähnt. Sollte Apple an den Terminen der vergangenen Jahre festhalten, wird auch die Apple Watch Series 7 erneut im September der Öffentlichkeit präsentiert.