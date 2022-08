Apple-Event am 7. September: Diese Neuheiten erwarten wir vom iPhone-Hersteller

Nachdem sich die Gerüchte um einen früheren Termin der diesjährigen iPhone-Präsentation bestätigt hatten, gibt es einige Tage vor dem Apple-Event diverse neue Berichte zu den geplanten Neuvorstellungen. Zur Erinnerung, am 7. September ist es in diesem Jahr bereits so weit: Apple wird die neuen iPhone-Modelle präsentieren. Doch neben dem iPhone 14 in vermutlich wieder einmal vier Varianten, erwarten wir noch diverse weitere Neuheiten. Gleichzeitig ist aber in diesem Jahr auch schon jetzt klar, was wir im Gegensatz zu den vergangenen Events nicht sehen werden.

iPhone 14: Der Star des Apple-Events

Der Hauptdarsteller des kommenden Apple-Events wird natürlich in diesem Jahr wieder einmal das neue iPhone sein. Derzeit ist die Rede von vier Versionen. Die Gerüchte besagen schon seit langer Zeit, dass Apple die Mini-Variante in diesem Jahr durch ein größeres Modell ersetzen wird.

Damit ergeben sich die Namen und Display-Diagonalen wahrscheinlich wie folgt: iPhone 14 mit 6,1-Zoll-Display, 14 Max mit 6,7-Zoll-Display, iPhone 14 Pro mit 6,1-Zoll-Display und 14 Pro Max mit 6,7-Zoll-Display. Während sich die reinen Größen zwischen den regulären und Pro-Versionen gleichen sollen, bekommen aber nur die beiden teureren Varianten echte Neuheiten.

So sollen das iPhone 14 Pro und Pro Max in diesem Jahr auf dem Apple-Event die seit dem iPhone X bekannte Notch verlieren. Der Einschnitt im oberen Displaybereich soll durch eine runde und eine ovale Aussparung ersetzt werden. Gleichzeitig erwarten wir aber auch Verbesserungen am Display selbst, was wiederum neue Software-Funktionen ermöglichen soll. Hier ist die Rede davon, dass die Bildwiederholrate auf nur 1 Hz reduziert werden kann. Dadurch kann Apple in iOS 16 ein Always-On-Display realisieren, ohne stark an der Akkulaufzeit zu knabbern. Zum Vergleich: Die Displays vom iPhone 13 Pro und 13 Pro Max starten erst bei 10 Hz.

Die Front des angeblichen iPhone 14 Pro mit der neuen Aussparung für das Kamerasystem

Auf der Rückseite der Pro-Modelle erwarten wir außerdem neue Kameras. Ein 48-Megapixel-Sensor soll die Qualität der Standardkamera verbessern und angeblich auch Videoaufnahmen in 8K erlauben. Durch Pixel-Binning, dem Zusammenfassen mehrerer Pixel zu einem großen Pixel, sollen Fotos jedoch weiterhin eine Auflösung von rund 12 Megapixeln bieten.

Während Apple den Pro-Modellen einen neuen A16-Chip spendieren wird, sollen die beiden regulären iPhone 14-Versionen den vom iPhone 13 bekannten A15 erhalten. Am System-on-a-Chip (SoC) ändert sich also möglicherweise nichts, doch nun sollen in allen iPhone 14-Modellen 6 GB RAM zu finden sein. In den Pro-Varianten soll jedoch schnellerer LPDDR5-Arbeitsspeicher verbaut werden, der gleichzeitig auch weniger Strom verbraucht.

In den vergangenen Tagen gab es zudem wieder einmal Gerüchte darüber, dass im Rahmen des Apple-Events eine Kooperation mit Globalstar angekündigt wird. Damit will man eine Satellitenkommunikation für das neue iPhone realisieren. Der Name des Events „Far Out“ (übersetzt „in weiter Ferne“) wäre ein weiterer Hinweis. Zunächst soll nur das Versenden von Textnachrichten möglich sein. Vor einigen Tagen hatten Starlink und T-Mobile in den USA eine ähnliche Lösung angekündigt. Diese soll jedoch nicht auf das neue iPhone begrenzt sein, sondern das Spektrum des Übertragungsstandards 5G nutzen.

Datum und Verfügbarkeit vom iPhone 14 und iOS 16

Basierend auf den vergangenen Jahren erwarten wir, dass Apple mit Vorbestellungen des iPhone 14 am Freitag, dem 9. September 2022, starten wird. Die Auslieferung und Verfügbarkeit in den Apple Stores wiederum dürfte am 16. September beginnen.

Die finale Version von iOS 16 wird vermutlich zwischen dem 12. und 15. September freigegeben. Klar ist darüber hinaus aber schon heute, dass wir auf dem Apple-Event keine finale Version von iPadOS 16 sehen werden. Das Unternehmen hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass man sich etwas mehr Zeit für die neue Tablet-Software nehmen wird. iPadOS 16.1 wird also erst zu einem späteren Zeitpunkt starten. Es wird vermutet, dass die Änderungen in Form des neuen Stage Managers der Grund für die Verspätung sind.

Der neue Stage Manager in iPadOS 16 soll der Grund für die Verzögerungen beim iPad-Betriebssystem sein

Apple-Event: Neue Apple-Watch-Modelle erwartet

Neben dem iPhone 14 sollen aber auch diverse neue Versionen der Apple Watch in Vorbereitung sein. Hier erwartet uns angeblich unter anderem eine neue Apple Watch SE, die Apple Watch Series 8 und ein vollständig neues Modell. Derzeit wird dieses Modell unter anderem als „Apple Watch Pro“ bezeichnet.

Während bislang keine konkreten Details zur neuen Apple Watch SE bekannt sind, gibt es einige Hinweise zu den anderen beiden Modellen. So soll die Series 8 unter anderem Veränderungen an der Körpertemperatur feststellen können. Damit könnte die Smartwatch dich etwa bei einem Fieber warnen. Ein neuer Stromsparmodus soll ebenfalls in Arbeit sein. Am Design soll es jedoch keine Änderungen geben.

Anders sieht dies bei der Apple Watch Pro aus. Diese soll über das schon im vergangenen Jahr diskutierte abgeflachte Design verfügen. Sowohl der Rahmen als auch das Display an sich sollen flach sein. Ein Blick auf das iPhone 12 und 13 gibt Hinweise auf das Design. Den finalen Blick werden wir wohl erst im Rahmen des Apple-Events erhalten.

So könnte die Apple Watch Pro aussehen – vor einem Jahr war die Rede davon, dass die Series 7 ein abgeflachtes Design erhalten würde

Gleichzeitig sollen aber auch die Maße der neuen Apple Watch wachsen. So soll das Display eine Diagonale von fast 2 Zoll messen. Laut aktuellen Meldungen könnte sich die Größe bei 47 oder 48 mm einpendeln. Die aktuelle Apple Watch Series 7 misst maximal 45 mm. Dies entspricht einem Wachstum der sichtbaren Fläche um rund 7 Prozent. Die Auflösung soll 410 x 502 Pixel betragen.

Das Gehäuse der Apple Watch Pro soll angeblich aus Titan gefertigt sein. Schon heute gibt es eine Apple Watch Series 7 aus dem extrem widerstandsfähigen Material. Die neue Smartwatch soll sich vor allem an Sportler richten, die einen robusten Begleiter benötigen. Die Preise sollen angeblich bei rund 900 US-Dollar starten.