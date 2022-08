iPhone 14: Apples nächstes Smartphone kommt früher als erwartet

Seit vielen Jahren nutzt Apple ein Event im September, um das neue iPhone zu präsentieren. Eine Ausnahme war die coronabedingte Vorstellung des iPhone 12 im Oktober 2020. Fürs iPhone 14 hat Apple nun erneut den kommenden Monat rot im Kalender markiert. Während viele Beobachter Mitte September erwartet hatten, soll es jetzt schon etwas früher erscheinen. Bloomberg-Reporter Mark Gurman nennt den überraschenden Termin für das iPhone-Event im Jahr 2022.

iPhone 14: Apple-Event bereits Anfang September

Der in der Regel gut informierte Apple-Insider hat von seinen Quellen erfahren, dass das Unternehmen bereits für Anfang September das alljährliche Event geplant hat. Konkret soll das iPhone 14 in diesem Jahr am Mittwoch, den 7. September 2022, vorgestellt werden. Der Verkauf soll dann am Freitag, den 16. September, starten. Offizielle Einladungen zu dem Event gibt es bislang noch nicht. Diese könnten rund eine Woche vor dem Termin, also möglicherweise am 31. August 2022, erscheinen.

Bislang hatten viele Beobachter damit gerechnet, dass das Unternehmen den 13. September für das diesjährige Apple-Event angepeilt hatte. Der Termin am 7. September ist überraschend, da der 5. September in den USA ein Feiertag ist. Da Apple aber laut Gurman auch in diesem Jahr ein reines Online-Event geplant hat, ist ein derartiger Termin realisierbar. Medienvertreter müssen sich nicht auf den Weg nach Cupertino machen.

Der Star des Events ist wenig überraschend das iPhone 14. Erwartet werden vier neue Varianten: Das reguläre iPhone 14, eine Max-Variante mit 6,7-Zoll-Display, sowie das Pro- und Pro-Max-Modell. Eine Mini-Version wird es in diesem Jahr nicht geben.

Preislich könnte es in diesem Jahr Veränderungen geben. So gibt es Gerüchte, laut denen Apple Preissteigerungen um 100 US-Dollar plant. In Deutschland könnte dies 100 Euro entsprechen. Andere Analysten vermuten hingegen, dass lediglich die jeweiligen Einstiegspreise steigen. So könnte beispielsweise ein iPhone 14 Pro mit nur 128 GB Speicher nicht Teil der Präsentation sein.

Neue Hard- und Software für Apple-Fans

Neben dem iPhone 14 werden aber auch neue Versionen der Apple Watch erwartet. Neben einer neuen Apple Watch SE und Series 8 soll auch hier eine Pro-Variante erscheinen. Diese soll laut Bloomberg ein größeres Display und ein Gehäuse aus Titan erhalten. Diese soll sich mit dem robusten Äußeren, neuen Fitness-Tracking-Features und längerer Akkulaufzeit primär an Sportler richten.

Während die neue Hardware zwar im Rampenlicht steht, wird Apple auch die finalen Versionen von iOS 16 und watchOS 9 vorstellen. iPadOS soll in diesem Jahr erst zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen; vermutlich zeitgleich mit macOS Ventura.