iPadOS 16: Apple-Update soll iPad zur wahren Mac-Alternative machen

Für das am Montag, den 6. Juni 2022, erwartete Apple-Event werden unter anderem viele Software-Neuheiten erwartet. Neben iOS 16 werden Tim Cook und seine Manager auch iPadOS 16 der Öffentlichkeit präsentierten. Trotz der Aufteilung der Betriebssysteme in zwei getrennte Produktlinien sind sich iPhone und iPad in vielen Bereichen weiterhin extrem ähnlich. Nur gemächlich passten Apples Entwickler das iPad-Betriebssystem an das Tablet an. Viele Nutzer wünschen sich daher tiefgreifende Verbesserungen, die vor allem dem Namen „iPad Pro“ gerecht werden. Unter anderem ein aktueller Bericht von Bloomberg macht nun Hoffnung, dass Apple genau diese Wünsche erfüllt.

iPadOS 16 soll gleichzeitige Nutzung von mehreren Apps verbessern

Glaubt man den Quellen des Bloomberg-Reporters, soll Apples Tablet mit iPadOS 16 ein neues Multitasking-Interface erhalten. Damit soll es leichter sein, zu erkennen, welche Apps gerade geöffnet sind. Außerdem soll der Wechsel zwischen Apps damit einfacher werden.

Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren immer wieder viele Änderungen am Design vorgenommen, die das Arbeiten mit mehreren Anwendungen am Tablet erleichtern. Die Fähigkeiten sind aber – zum Beispiel im Vergleich zum Mac – weiterhin sehr eingeschränkt. So lassen sich nur zwei Apps gleichzeitig nebeneinander nutzen. Eine dritte App kann auf Wunsch mit einer Fingergeste aktiviert werden – sie „schwebt“ dann über den anderen beiden Apps. Dieses sogenannte „Slide Over-Fenster“ will Apple angeblich ebenfalls überarbeiten.

Des Weiteren erlaubt iPadOS derzeit nur wenige vordefinierte Aufteilungen zwischen den beiden nebeneinander existierenden Apps. Auch hier plant Apple angeblich mit iPadOS 16 eine neue Lösung. App-Fenster sollen dann laut Bloomberg „vom Nutzer in der Größe veränderbar sein“. Das Arbeiten mit mehreren Apps soll zudem neue Möglichkeiten bieten. Konkrete Details nannte man jedoch nicht.

Hinweise auf neues Multitasking gesichtet

In den vergangenen Tagen hatte Entwickler Steve Troughton-Smith ebenfalls Hinweise auf ein neuartiges Multitasking entdeckt. In WebKit, der Browser-Engine, die unter anderem auf iPhones und iPads zum Einsatz kommt, erwähnten die Programmierer wiederholt die Existenz mehrerer „Multitasking Modes“.

Das neue Interface von iPadOS 16 soll laut Bloomberg eine der größten Neuheiten sein, die Apple im Rahmen der WWDC-Keynote am 6. Juni ankündigt. Um 19:00 Uhr deutscher Zeit beginnt das Apple-Event. Die finalen Versionen der kommenden Betriebssysteme werden voraussichtlich erst im kommenden Herbst verfügbar sein. Der Beta-Test für Apples Entwickler beginnt jedoch traditionell bereits wenige Minuten nach dem Ende der Keynote. Eine öffentliche Beta ist üblicherweise einige Wochen später verfügbar.