Apple-Keynote live mitverfolgen: Auf diese Neuheiten kannst du dich freuen

Am Montag, den 6. Juni, um 19 Uhr deutscher Zeit ist es endlich so weit: Apple wird in seiner Keynote unter anderem diverse Software-Neuheiten vorstellen. Zu diesen gehören etwa iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 und tvOS 16. Doch neben der aktualisierten Software erwarten uns möglicherweise auch Neuvorstellungen in der Hardware-Front. All diese Ankündigungen kannst du wie schon in der Vergangenheit ganz einfach im offiziellen Live-Stream mitverfolgen. Die entsprechenden Seiten hat Apple schon jetzt im Web veröffentlicht.

Event am 6. März: Apple kündigt Live-Stream an

Wie üblich wird Apple auch in diesem Jahr die Keynote im Rahmen der Worldwide Developers Conference (WWDC) live auf mehreren Plattformen streamen. So könnt ihr den Stream auf der eigenen Webseite und in der TV-App, die auf Apples Geräten zu finden ist, mitverfolgen.

Für die meisten Nutzer dürfte jedoch der Besuch von Apples YouTube-Kanal am einfachsten sein. Hier könnt ihr euch schon jetzt erinnern lassen, wenn der iPhone-Hersteller den Stream am 6. Juni 2022 live schaltet. Damit verpasst ihr keine einzige Neuheit.

WWDC 2022: Diese Neuheiten erwarten dich

Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre legt nahe, dass Apple auch diesmal die alljährlichen Software-Updates für iPhone, iPad, Watch, Mac und Apple TV präsentieren wird. Konkret geht es also um iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9, macOS 13 und tvOS 16.

In diesem Jahr sind die Gerüchte rund um die neuen Features vergleichsweise dünn. Es ist aber die Rede davon, dass Apple dem iPhone 14 Pro und Pro Max in Kombination mit iOS 16 ein Always-on-Display spendieren will. Benachrichtigungen oder Uhrzeit und Datum könnten so also permanent im Display zu sehen sein. Der Sperrbildschirm soll laut Bloomberg insgesamt ein Upgrade spendiert bekommen. Ähnliches gilt für die Nachrichten- und Gesundheits-App.

Welche konkreten Erweiterungen für die Health-App geplant sind, ließ Bloomberg offen. Sie sollen aber auch auf der Apple Watch und watchOS 9 zu finden sein. Die Smartwatch soll des Weiteren Änderungen an den Zifferblättern erhalten. Darüber hinaus soll auch ein neuer Stromsparmodus mit an Bord sein.

Apple-Keynote: Mögliche Hardware-News für die WWDC

Während es immer wieder Gerüchte zu einer Vorstellung eines AR-/VR-Headsets im Rahmen dieser Apple-Keynote gab, scheint es nun so, dass diese Pläne bis auf Weiteres auf Eis gelegt wurden. Bloombergs Mark Gurman schreibt weiter, dass er – wenn überhaupt neue Hardware zu sehen sein wird – ein neues MacBook Air erwartet. Das Unternehmen habe demnach geplant, das neue Air mit einem M2-Chip vorzustellen.

Die anhaltenden Probleme in der Lieferkette haben dies zwar erschwert, Apples interne Entwickler testen aber angeblich verstärkt ihre Apps mit dem neuen MacBook. Dies ist ein Zeichen, dass die Vorstellung kurz bevorsteht, so Gurman.