iOS 16 und mehr: Apple nennt Termin für die erste Vorschau

Seit einigen Wochen warteten Apple-Fans auf die Ankündigung der jährlichen WWDC. Die Entwicklerkonferenz findet seit vielen Jahren traditionell Anfang Juni statt. Nun hat das Unternehmen aus Kalifornien das Geheimnis um die diesjährige Präsentation gelüftet. Neben dem Termin nannte man aber auch weitere interessante Details – dies beinhaltet auch iOS 16.

Apple WWDC: Erster Blick auf iOS 16 im Juni

Die Worldwide Developers Conference findet in diesem Jahr vom 6. bis 10. Juni statt. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen auch an, dass man „die neuesten Innovationen in iOS, iPadOS, macOS, watchOS und tvOS präsentieren“ wird. Die Rede ist von iOS 16, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 und tvOS 16.

Wie in den vergangenen beiden Jahren setzt Apple auf eine Präsentation im Online-Format. Gleichzeitig dürfen aber auch ausgewählte Entwickler und Studierende am 6. Juni im Apple Park, dem Hauptquartier des iPhone-Herstellers in Kalifornien, gemeinsam die Keynote und „State of the Union“ anschauen. Es handelt sich also streng genommen in diesem Jahr um eine Hybrid-Veranstaltung. Genauere Details für eine Anmeldung will das Unternehmen in Kürze bekannt geben.

Neben neuer Software in Form von iOS 16 & Co. erhoffen sich einige Beobachter außerdem einen ersten Blick auf neue Hardware. So wäre beispielsweise die Vorstellung eines Mac Pro mit Apples eigenen Prozessoren ein passender Gast für das Publikum der WWDC. Denkbar ist aber auch die Präsentation eines überarbeiteten MacBook Air, wenngleich aktuelle Gerüchte erst auf eine Verfügbarkeit im Herbst hinweisen.

Die neue Software wird üblicherweise in Form eines Beta-Tests am ersten Tag der WWDC für zahlende Entwickler verfügbar gemacht. Das öffentliche Beta-Programm beginnt in der Regel erst einige Wochen später. Die breite Öffentlichkeit wird also vermutlich ab Ende Juni iOS 16 testen können.

Bislang gibt es nur wenige Gerüchte zu den möglichen Neuheiten der kommenden Betriebssysteme. In den vergangenen Monaten war aber die Rede von einer Möglichkeit zur Satellitenkommunikation im Zusammenspiel mit dem iPhone 14. Außerdem arbeitet Apple angeblich an einer Erkennung von Autounfällen im neuen Smartphone. Dies würde ebenfalls eine Unterstützung in der Software benötigen.