9,3 von 10! Das ist die beste Action-Serie der Welt

Die Internet Movie Database (IMDb) listet unzählige Serien und Filme. Nutzer können hier für ihre Lieblingstitel abstimmen – und diese in einem globalen Ranking voranbringen. Das Ergebnis: eine Liste mit den weltweit beliebtesten Serien. Wir verraten, welche Serien in welchen Genres die Nase vorn haben. Diesmal mit Fokus auf der besten Action-Serie überhaupt. Wobei der Sieger den einen oder anderen überraschen dürfte.

Unerwartet: Das ist die beste Action-Serie

Bei dem Wort „Actionfilm“ denkt man sofort an Schwarzenegger, Stallone oder Willis. Und natürlich auch an die dazugehörigen Filme wie „Terminator“ sowie „Stirb langsam“. Oder moderner: an Chris Evans und Chris Hemsworth respektive das Marvel-Universum. Doch den Titel „beliebteste Action-Serie aller Zeiten“ trägt in den Top-250-Serien-Charts von IMDb ein gänzlich anderes Werk. Auf dem ersten Platz positionierte sich nämlich die Animationsserie „Avatar – Der Herr der Elemente“. Und selbiges gilt für die beiden Genres „Animation“ und „Abenteuer“.

Die Serie „Avatar – Der Herr der Elemente“ umfasst 61 Folgen in 3 Staffeln und erschien erstmals zwischen 2005 und 2008 auf dem US-amerikanischen Kindersender Nickelodeon. Die Handlung des Streifens dreht sich um den jungen Avatar Aang, der in einer Welt, in der die Menschen die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde „bändigen“ können, lebt. Einzig der Avatar kann sämtliche Elemente bändigen; daher wacht dieser als Friedenswächter über die Welt. Doch als diese von einer Lawine des Krieges überrollt wird, verschwindet der Avatar von der Bildfläche – bis zwei Geschwister 100 Jahre nach diesen Ereignissen einen merkwürdigen Jungen im Eis finden.

Passend dazu:

Fortsetzung, Film & Netflix-Serie

Die verliehene IMDb-Wertung von 9,3 von 10 möglichen Sternen unterstreicht, wie gut „Avatar – Der Herr der Elemente“ bei Kindern und auch bei Erwachsenen ankam. Daher ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass bereits 2010 mit „Die Legende von Aang“ ein erster Realfilm erschien. Gefolgt von einer animierten Fortsetzung: „Die Legende von Korra“. Nur konnten beide nicht an den Erfolg des ursprünglichen Werks anknüpfen. Die filmische Umsetzung gilt unter den Fans bis heute gar als ein Totalversagen. Und so ließen weitere Werke auf sich warten – bis 2024 die Netflix-Live-Action-Serie „Avatar – Der Herr Der Elemente“ im Stream erschien. Diese erhielt 7,3 von 10 Sternen und lässt sich daher als Erfolg verbuchen. Zum Vergleich: Die aktuelle IMDb-Wertung des 2010er-Films liegt bei gerade einmal 4,0 von 10 Sternen.

Wer die Animationsserie „Avatar – Der Herr Der Elemente“ anschauen möchte, kann dies gegenwärtig auf den meisten gängigen Streaming-Plattformen ohne zusätzliche Kosten tun. Dazu zählen unter anderem Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Paramount+ und WOW.