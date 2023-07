Balkonkraftwerke stehen seit Beginn der Energiekrise hoch im Kurs. Da die Lieferketten nach China sich langsam erholen, sind viele der Mini-PV-Anlagen nun im Preis gefallen. Mit der passenden Anlage kannst du die Anschaffungskosten bereits nach einigen Jahren ausgleichen. Hier findest du die günstigsten Mini-PV-Anlagen für dein Zuhause.

Lohnt sich ein Balkonkraftwerk?

Besitzt du einen günstigeren Ort zur Montage eines Balkonkraftwerkes, der möglichst verschattungsfrei liegt, kannst du mithilfe der kleinen Kraftwerke viel Geld sparen. Unter günstigen Bedingungen hast du die Kosten für die erste Anschaffung deiner Mini-PV-Anlage bereits nach circa 5 bis 10 Jahren ausgeglichen. Da die meisten Mini-PV-Anlagen jedoch um die 20 bis 25 Jahre nutzbar sind, sofern es nicht zu Beschädigungen kommt, profitierst du weit über die erste Anschaffung hinaus. Insbesondere bei den zurzeit hohen Strompreisen rechnet sich die Einsparung jeder Kilowattstunde, die du von deinem Stromversorger beziehst. Bei kleinen Anlagen, deren Wechselrichterleistung die 600 Watt nicht übersteigt, greift zudem ein vereinfachtes Anmeldeverfahren in Deutschland. Du musst daher wesentlich weniger Richtlinien erfüllen, um dein Balkonkraftwerk in Betrieb zu nehmen.

Wechselrichter-Skandal im Balkonkraftwerk-Markt

Innerhalb der letzten Wochen wurden bei zahlreichen Wechselrichtern nachgewiesen, dass notwendige Normen nicht erfüllt sind. Davon betroffen sind Wechselrichter des chinesischen Herstellers Deye, die sicherheitsrelevanten Relais in zahlreichen Wechselrichter-Modellen eingespart hat. Da noch nicht abschließend geklärt ist, ob sich die betroffenen Wechselrichter so nachrüsten lassen, dass die betroffenen Balkonkraftwerke weiterhin betrieben werden können, finden sich in unserer Auflistung der günstigen Mini-PV-Anlagen keine Modelle mit Deye-Wechselrichtern. Auch Discounter-Modelle haben wir hier nicht berücksichtigt, da viele Discounter Deye-Wechselrichter unter eigenen Wechselrichter-Marken vertreiben – es ist somit nicht gewährleistet, dass sich unter diesen Balkonkraftwerken keine Probleme finden. Alle nachfolgenden Modelle besitzen einen Wechselrichter des Herstellers Hoymiles, da dieser bei allen Proben bisher die notwendigen Normen eingehalten hat.

Die günstigsten Mini-PV-Anlagen im Detail

Auf dem Markt finden sich viele unterschiedliche Mini-PV-Anlagen, die zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden. Vereinfachte Anmeldungen als Balkonkraftwerk sind bis zu einer Wechselrichterleistung von 600 Watt Leistung möglich. Die Leistung der mitgelieferten Solarmodule darf jedoch über diesen 600 Watt liegen, da der Wechselrichter die ausgegebene Leistung stets auf 600 Watt begrenzt und die Richtlinie damit erfüllt. Einzig, wer bei einem vollständigen Set später weitere Solarmodule hinzukauft, muss gegebenenfalls die maximale Leistung der Solarmodulen einsehen, für die der Wechselrichter ausgelegt ist. Komplettsets von Herstellern, die man auch als steckerfertige Anlagen bezeichnet, berücksichtigen das bereits.

Heutige Balkonkraftwerke sollten dich nicht mehr als 600 bis 700 Euro kosten und dir eine Modulleistung von wenigstens 750 Watt bieten. Besser wären Modelle mit Solarmodulleistungen von über 800 Watt, sodass du dein Balkonkraftwerk gut nutzen kannst, sobald sich die neue Richtlinie für 800-Watt-Wechselrichter durchsetzt. Da viele Hersteller mittlerweile bereits mit der kommenden Änderung rechnen, finden sich in dieser Auflistung zahlreiche günstige Mini-PV-Anlagen, die längst über updatefähige Wechselrichter verfügen. Das bedeutet, dass du die Modelle heute schon mit einer 600-Watt-Drosselung anschließen kannst, bei Änderung der Gesetzesgrundlage aber jederzeit auf 800 Watt umschalten kannst.

Die günstigsten Mini-PV-Anlagen im Überblick:

EPP.SOLAR 760W/600W günstigste Mini-PV-Anlage

PIANETA Balkonkraftwerk 810W / 800W

EPP.SOLAR 900W/600W Balkonkraftwerk

EPP.SOLAR 900W/800W Balkonkraftwerk

Solarway Balkonkraftwerk 1000W

EPP.SOLAR 1000/800W Balkonkraftwerk

EPP.SOLAR 760W/600W günstigste Mini-PV-Anlage

Mit einem Preis von lediglich 519 Euro ist diese Mini-PV-Anlage die günstigste unseres Vergleichs. Das Komplettset bietet dir zwei EPP 380 Watt Solarmodule, die gemeinsam eine Leistung von 760 Wattpeak erreichen. Ergänzend dazu steht ein Hoymiles-600 Wechselrichter (HM-600) bereit, der die Leistung deines Balkonkraftwerkes auf die gesetzlich vorgeschriebenen 600 Watt begrenzt hält. Zusätzlich bietet dir das Set bereits ein 10 Meter langes Schukokabel, eine Hoymiles AC-Anschluss-Buchse sowie eine Hoymiles Verschlussklappe für die AC-Buchse. Um die beiden Solarmodule mit deinem Wechselrichter zu verbinden, liegt dem Set ein Paar 2 Meter langer Solarkabel bei. Das günstige Komplettpaket von Mini-PV-Anlage bietet dir somit alles, was du für einen Aufbau deines Balkonkraftwerkes benötigst.

EPP.SOLAR 760W 600W günstigste Mini-PV-Anlage

PIANETA Balkonkraftwerk 810W / 800W

Bei dieser günstigen Mini-PV-Anlage erhältst du ein Modell mit updatefähigem Wechselrichter, der bereits für kommende Gesetzesänderungen gewappnet ist. Seine 800 Watt Leistung sind auf 600 Watt drosselbar, sodass du deine Mini-PV-Anlage direkt anschließen kannst. Sobald die Gesetzesänderung offiziell gültig wird, kannst du die Drosselung herausnehmen und von einer höheren Leistung profitieren. Das Balkonkraftwerk ist bereits für rund 540 Euro zu haben und bietet dir dafür ein fertiges Komplettpaket. Neben dem Hoymiles Wechselrichter HM-800 erhältst du zwei Solarmodule der Marke JA Solar, mit einer Gesamtleistung von 810 Wattpeak. Durch eine App-Unterstützung kannst du zudem jederzeit bequem die Produktion deines Balkonkraftwerkes einsehen.

PIANETA Balkonkraftwerk 810W – 800W

EPP.SOLAR 900W/600W Balkonkraftwerk

Dieses EPP Solar-Komplettset bietet dir zwei Solarmodule mit einer Leistung von 900 Wattpeak inklusive eines 600-Watt-Wechselrichters für 589 Euro. Bei diesem Hoymiles Wechselrichter handelt es sich um das Modell HM-600, das keinerlei Wi-Fi besitzt und auch nicht auf 800 Watt aktualisiert werden kann. Wie bei anderen Sets des Herstellers erhältst du auch hier notwendiges Zubehör wie einen 10 Meter langen Schukostecker, eine Hoymiles AC-Anschluss-Buchse inklusive Verschlussklappe sowie benötigte Anschlusskabel für deine Solarmodule. Du kannst die Anlage somit als Komplettset bequem in Betrieb nehmen.

EPP.SOLAR 900W 600W Balkonkraftwerk

EPP.SOLAR 900W/800W Balkonkraftwerk

Auch bei diesem Set stellt dir der Anbieter EPP Solar benötigte Kabel im Komplettset zur Verfügung. Im Gegensatz zum vorherigen Komplettpaket besitzt dieses jedoch bereits den Hoymiles HM-800 Wechselrichter, den du bei Bedarf upgraden kannst. Dadurch kannst du das Balkonkraftwerk gedrosselt auf die bisher erlaubten 600 Watt in Betrieb nehmen, sobald die Änderung wirksam wird, jedoch auf 800 Watt umstellen. Dank der großzügigen Modelleistung von 900 Wattpeak, produzierst du auch bei 800 Watt noch immer ordentlich Strom ohne neue Paneele. Mit einem Preis von nur 639 Euro ist es kaum teurer. Auf lange Sicht lohnt sich die 50 Euro Mehrinvestition für dich, da du später im gesetzlichen Rahmen mehr Strom mit der günstigen Mini-PV-Anlage erzeugen kannst.

EPP.SOLAR 900W 800W Balkonkraftwerk Upgradebar

Solarway Balkonkraftwerk 1000W

Dieses Balkonkraftwerk-Komplettset bietet dir zwei Solarmodule mit einer Leistung von je 500 Watt, die sich auf 1.000 Watt summieren. Dank des beiliegenden Hoymiles HM-800 Wechselrichters kannst du auch bei dieser Anlage bequem zwischen 600 und 800 Watt Ausgabe entscheiden. Mithilfe einer App kannst du jederzeit den erzielten Ertrag deines Steckersolargerätes überprüfen. Vor allem in Hinblick auf die kommende 800-Watt-Grenze lohnt sich die Investition in das Modell mit den 1.000 Wattpeak Leistung. Denn in Monaten, in denen die Sonne nicht auf voller Leistung scheint, kannst du dank der höheren Gesamtleistung der Mini-PV-Anlage mehr Strom für dich bereitstellen. Mit einem Preis von rund 680 Euro zählt sie zu den günstigsten Modellen mit 1.000 Wattpeak Leistung.

Solarway Balkonkraftwerk 1000W

EPP.SOLAR 1000/800W Balkonkraftwerk

Dieses Set ist ideal für dich geeignet, wenn du nicht nur in einen upgradefähigen Hoymiles-Wechselrichter mit Wi-Fi-Funktionen investieren möchtest, sondern auch im Winter noch ordentlich Ertrag erzielen möchtest. Dank der Modulleistung von 1.000 Wattpeak kann diese Anlage auch mit weniger Sonnenlicht noch immer mehr Strom für dich gewinnen. Mit einem Preis von 700 Euro ist sie zugleich die teuerste Mini-PV-Anlage in unserem Vergleich, liegt jedoch noch immer innerhalb der Preisempfehlung der Verbraucherzentralen. Auch hier findet sich der Hoymiles HM-800 Wechselrichter im Sortiment inklusive aller benötigten Anschlusskabel für deine Anlage.

EPP.SOLAR 1000 800W Balkonkraftwerk Upgradebar