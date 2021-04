Satte Oster-Rabatte für waipu.tv - Netflix-Angebot läuft bald aus

Fernsehen auf dem Smartphone, Tablet oder Computer streamen. Anbieter wie Zattoo oder Waipu machen es möglich. Und letztgenannter Streaming-Anbieter startete vor Kurzem mit einer Osteraktion durch. Wer sich für das Premium-Paket des TV-Streaming-Dienstes entscheidet, kann jetzt für ein ganzes Jahr jeden Monat 33 Prozent der regulären Grundgebühr sparen – auf Wunsch inklusive Zugang zu Netflix. Doch das Angebot läuft bald aus.

Osteraktion bei waipu.tv: Rabatt satt

Angeboten wird der Oster-Rabatt bis einschließlich 5. April und nur bei Buchung des waipu.tv Perfect Plus Pakets oder für das gleiche Paket im Zusammenspiel mit einem Netflix Standard-Abo. Statt 12,99 beziehungsweise 24,49 Euro pro Monat zahlst du im Rahmen der Osteraktion für ein ganzes Jahr nur 8,70 Euro beziehungsweise 16,41 Euro monatlich. Vor allem für alle, die Interesse an einem Netflix-Abo haben, ist die Osteraktion interessant. Denn das Netflix Standard Abo allein kostet in Deutschland seit Neuestem auch für Bestandskunden schon 12,99 Euro.

Wenn du dich für das Perfect Plus Paket von Waipu entscheidest, hast du die Möglichkeit, auf die Livestreams von rund 160 TV-Sendern zuzugreifen. Mehr als 130 davon stehen dir in HD-Qualität zur Verfügung. Für Familien oder Menschen mit mehreren Endgeräten interessant: Bis zu vier parallele Streams sind möglich. Darüber hinaus kannst du deine Lieblingsinhalte auch aufnehmen und über einen Onlinespeicher abrufen. Bis zu 100 Stunden Aufnahmespeicher sind über die monatliche Grundgebühr bereits abgedeckt.

Außerdem sind smarte Extras wie eine Pause- und eine Restart-Funktion inklusive. Du kannst das laufende Programm also jederzeit unterbrechen und später fortsetzen. Oder ein schon laufendes Programm von vorne starten. Das ist zum Beispiel dann praktisch, wenn du in eine spannende, schon begonnene Sendung zappst und den Inhalt gerne von der ersten Minute an sehen möchtest.

Entscheidest du dich für das Perfect Plus Paket von Waipu mit Zugang zu Netflix erhältst du außerdem Zugriff auf das umfangreiche Streaming-Angebot des beliebten amerikanischen Video-on-Demand-Portals. Du kannst dann auf zwei Geräten parallel auch alle Netflix-Inhalte sehen. Und das ebenfalls in Full-HD-Qualität.

So geht es nach einem Jahr weiter

Nach den ersten zwölf Monaten läuft dein waipu.tv-Abo zu den regulären Konditionen, also ohne Rabatt weiter – mit einer Laufzeit von einem Monat. Alternativ kannst du dein Waipu-Abo aber natürlich auch jederzeit kündigen. Du musst das rabattierte Angebot nicht ein ganzes Jahr lang nutzen. Denn auch mit Oster-Rabatt liegt die Mindestvertragslaufzeit bei nur einem Monat.

Wenn du das Oster-Angebot jedoch voll ausnutzen möchtest, aber nicht nach einem Jahr den regulären Monatsgrundpreis bezahlen willst, muss du in jedem Fall rechtzeitig eine Kündigung aussprechen. Spätestens sieben Tage vor Ende des zwölften Monats.

