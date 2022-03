77 Prozent günstiger: Vodafone-Tarif-Kracher mit 5 GB jetzt für nur 5 Euro

Jetzt weiterlesen

Vodafone gerät immer wieder mit dreisten Betrugsmaschen in die Schlagzeilen. Ob in Shops, an der Haustür oder am Hörer in der Hotline: Dass Kunden Verträge untergeschoben werden, ist keine Ausnahme. Jetzt wurde erneut ein Fall bekannt, in dem ein Mann in einem Vodafone-Shop reingelegt wurde.