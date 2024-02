Top-Deal von Aldi: Schlagbohrer geschenkt zum Werkzeugkoffer

Wenn du auf einen Schlag gleich mehrere tolle Werkzeuge und Zubehöre zum Heimwerken suchst, liefert dir Aldi jetzt das perfekte Angebot. Zusammen mit einer 650 Watt starken Schlagbohrmaschine bekommst du hier nämlich einen 163-teiligen Werkzeugkoffer ganze 60 Prozent billiger für nur noch 111 Euro. Das Besondere: Im Vergleich zum Einzelpreis beim Hersteller selbst, gibt’s den Bohrer dabei sogar geschenkt!

Komplettpaket für Handwerker: Das bieten dir Werkzeugkoffer & Schlagbohrmaschine

Bei dem Werkzeugset für 111 Euro handelt es sich um Geräte der deutschen Marke Brüder Mannesmann. Du bekommst dabei den 163-teiligen Werkzeugkoffer M29087 im Paket mit der Schlagbohrmaschine M12507. Der Koffer – welcher übrigens aus robustem Kunststoff besteht – beinhaltet dabei zahlreiche nützliche Werkzeuge. Von Schraubendrehern, über Zangen, bis hin zu Steckschlüsselsätzen und verschiedenen Aufsätzen bist du hiermit wirklich rundum top ausgestattet. Zusätzlich findest du die verschiedenen Tools dank der übersichtlich angeordneten Box stets fix. Langes Suchen nach dem richtigen Werkzeug bleibt dir somit erspart. Trotz des geringen Preises bekommst du hier keinesfalls Billigware. Die Tools sind nämlich aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl gefertigt.

Das umfangreiche Set beinhaltet neben dem Werkzeugkoffer auch eine Schlagbohrmaschine

Hinzu kommt dann noch die 650 Watt starke Schlagbohrmaschine. Mit praktischen Features wie einer variablen Drehzahlregelung, einem einstellbaren Rechts-/Linkslauf sowie einem Schnellspannbohrfutter für einen einfachen Werkzeugwechsel wird dir hier ein tolles Werkzeug geliefert. Zusätzlich ist im Lieferumfang auch noch ein Tiefenanschlag und ein verstellbarer Handgriff inklusive.

Schlagbohrer geschenkt? So rechnet sich das Aldi-Schnäppchen

All das gibt’s bei Aldi jetzt unfassbar günstig. 60 Prozent Rabatt sorgen dafür, dass das Werkzeugset nur noch 111 Euro kostet. Hinzu kommen allerdings noch 5,95 Euro Versandkosten. Dennoch: Dieser Deal ist ein echtes Schnäppchen! Allein die Werkzeugbox kostet beim Hersteller selbst schon rund 150 Euro – die Schlagbohrmaschine gibt’s bei Aldi also wirklich geschenkt on top. Doch aufgepasst: Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Falls du Interesse hast, solltest du also lieber schnell zugreifen.