Streaming-Hammer zum kleinen Preis: 33 Prozent auf Netflix- oder DAZN-Paket – Spare fast 140 Euro

Egal, ob du Sport-Fan bist oder du ein Komplettpaket in Sachen Film und Fernsehen suchst – bei waipu.tv sparst du momentan massiv. So gibt es nämlich 33 Prozent Rabatt auf die monatlichen Kosten – und das für ganze 12 Monate. Neben dem TV-Streamingdienst kannst du dadurch auch Netflix oder DAZN besonders günstig ergattern. Das tolle Angebot mit einem maximalen Sparpotenzial von fast 140 Euro kann sich nämlich absolut sehen lassen – und läuft noch bis zum 23. April.

waipu.tv: TV-Streaming mit über 200 Sendern & Pay-TV

Abgesehen vom Netflix- oder DAZN-Paket – dazu später mehr – wird dir bei waipu.tv bereits einiges geboten. So streamst du in HD-Qualität über 200 TV-Programme, inklusive der privaten Sender, die Sat- und Kabel-Kunden sonst per HD+ scharfstellen müssen. Hinzu kommen ebenfalls noch ausgewählte Pay-TV-Programme wie beispielsweise Sport1+ und SYFY. Dabei kannst du übrigens vier Streams gleichzeitig laufen lassen.

Darüber hinaus punktet waipu.tv noch mit weiteren tollen Funktionen, wie etwa 100 Stunden Aufnahmespeicher. Dabei profitierst du auch von der Serienaufnahme, wodurch du keine Folge deiner Lieblingsserie mehr verpassen musst. Die sogenannte waiputhek bietet dir währenddessen zusätzlich noch über 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Streamen könnte bei waipu.tv übrigens nicht leichter sein. Egal, ob über den Smart-TV und einen TV-Stick, über dein Android- bzw. iOS-Handy oder ganz simpel im Webbrowser – die Möglichkeiten sind wirklich vielseitig.

„Ostertainment“-Aktion 2023: waipu.tv + Netflix mit Rabatt

33 Prozent Rabatt: Bundle mit Netflix ist ein Preishammer

All das bekommst du bis zum 23. April im Rahmen der Osterangebote von waipu.tv besonders günstig. Hier profitierst du momentan nämlich von ganzen 33 Prozent Rabatt auf den Monatspreis – und das für ein ganzes Jahr. Dabei hast du die Auswahl aus gleich drei verschiedenen Paketen. Das Standard-Paket Perfect Plus kostet dadurch nur noch 8,70 Euro im Monat, während du für das Abo mit einem extra waipu.tv 4K-Stick monatlich 10,71 Euro zahlst.

Das Highlight ist jedoch auf jeden Fall die Kombination mit Netflix. So gibt’s für 16,41 Euro im Monat waipu.tv mit einem Netflix Standard-Abo, inklusive zwei simultanen Netflix-Streams in Full-HD. Noch besser ist das Abo mit Netflix Premium für monatlich 19,76 Euro. Hier gibt es gleich vier Streams und die sogar in 4K. Die Ersparnis ist bei diesem Angebot ebenfalls am besten. Netflix Premium kostet einzeln nämlich bereits 17,99 Euro im Monat. Du bekommst für einen Aufpreis von weniger als zwei Euro also auch alle Vorteile von waipu.tv dazu. Über die 12 Monate kommst du insgesamt auf eine starke Ersparnis von satten 116,76 Euro im Vergleich zum eigentlichen Preis des waipu.tv-Abos. Wichtig ist, dass du danach kündigst (ist monatlich möglich). Denn ab dem 13. Monat würde das Abo auf den Regulärpreis zurückfallen, also deutlich teurer werden.

Perfekt für Sport-Fans: waipu.tv mit DAZN fast 140 Euro billiger

Neben dem Bundle mit Netflix lohnt sich für alle Fußball– und Sport-Fans das Angebot rund um DAZN. Auch hier gibt es nämlich 33 Prozent Rabatt auf die monatlichen Kosten, wodurch du über die 12 Monate satte 138,60 Euro sparst. Statt der monatlichen Kosten von eigentlich 34,99 Euro, zahlst du für das TV- und Sport-Paket beim Vertragsabschluss bis zum 23. April jetzt nur noch 23,44 Euro. Neben Programmen wie Sport1+ und Eurosport, die bereits bei waipu.tv inklusive sind, hast du dann ebenfalls Zugriff auf das umfassende Sport-Paket von DAZN. Hier siehst du neben Fußball – unter anderem die Bundesliga am Freitag und Sonntag sowie die Champions League unter der Woche – noch viele weitere Sportarten wie beispielsweise die NFL oder die NBA.