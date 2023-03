Amazon reduziert Tefal OptiGrill drastisch: Beliebter Grill für kurze Zeit besonders günstig

Bis zum 29. März laufen bei Amazon noch die Frühlingsangebote, viel Zeit zum Sparen bleibt also nicht. Im Rahmen dieser Angebote kannst du jedoch bei zahlreichen Produkten aus so ziemlich allen Kategorien ordentlich sparen. Unsere 11 Highlights der Aktion haben wir dir in diesem Artikel bereits vorgestellt. Hier geht’s jetzt jedoch um den OptiGrill von Tefal, der in verschiedenen Ausführungen im Angebot ist. So zahlst du für den Standard-Kontaktgrill etwa nur noch 109,99 Euro, während die XL-Variante sogar zum Tiefstpreis von 134,99 Euro erhältlich ist. Welches Modell sich dabei für dich lohnt, erfährst du hier.

Tefal OptiGrill – Kontaktgrill mit starken Funktionen

Bei Amazon kommst du aktuell bereits für nur 109,99 Euro an einen OptiGrill von Tefal. Der Kontaktgrill erleichtert dir dabei das Kochen enorm. Über die sechs voreingestellten Programme grillst du nämlich problemlos Sandwiches, Hühnchen und vieles mehr. Die Sensoren des Küchengeräts sorgen dabei dafür, dass stets der optimale Garzustand erreicht wird. Dies macht sich vor allem bei Steaks bemerkbar: Dank der Lichtanzeige weißt du so nämlich ganz genau, wann das Fleisch perfekt medium gegart ist. Alternativ gibt es übrigens auch noch einen manuellen Modus sowie eine Auftau-Funktion.

Ein weiteres Highlight beim OptiGrill sind die antihaftbeschichteten Grillplatten. Diese sind nämlich abnehmbar und spülmaschinengeeignet – und somit super komfortabel zu reinigen. Die Platten sind bei diesem Kontaktgrill übrigens 30 cm mal 20 cm groß, was locker für mindestens zwei Personen ausreicht. Wenn dir das zu wenig sein sollte, stellen wir dir weiter unten noch größere Modelle vor, die ebenfalls bei Amazon im Angebot sind.

Durch einen Rabatt von 52 Prozent auf den UVP kommst du im Rahmen der Frühlingsangebote auf den tollen Preis von 109,99 Euro für den OptiGrill. Dies ist auch das günstigste Angebot im Netz. Wer noch minimal mehr sparen möchte, kann den Grill übrigens auch in der Farbe Schwarz kaufen. Dann kostet das Küchengerät nämlich einen Euro weniger und somit 108,99 Euro. Doch aufgepasst: Die Angebotspreise gelten nur bis zum 29. März. Falls du Interesse hast, musst du also schnell zuschlagen.

→ OptiGrill für 109,99 Euro

Hochwertige Alternativen – Auch mit App-Steuerung

Wenn du hingegen bereit bist, ein wenig mehr auszugeben, lohnt sich ein Blick auf den OptiGrill XL für 134,99 Euro. Dieser bietet dir mit einer Grillfläche von 40 cm mal 20 cm noch mehr Platz für deine Gerichte. Doch auch technisch hat das Küchengerät mehr auf dem Kasten. Hinzu kommen nämlich noch drei extra Kochprogramme für Meeresfrüchte, Schweinefleisch und Bacon. Der manuelle Modus hat hier außerdem vier einstellbare Temperaturlevel, etwa für die Zubereitung von gebratenem Gemüse. Dank eines Rabatts von 20 Prozent kommst du im Rahmen der Frühlingsangebote zum Tiefstpreis von 134,99 Euro an den OptiGrill – günstiger gab’s das Gerät noch nie.

→ OptiGrill XL 134,99 Euro

Doch es geht sogar noch besser, denn der OptiGrill+ Smart für 149,99 Euro kommt – wie der Name schon sagt – mit ziemlich smarten Funktionen daher. Über die „Mein OptiGrill“-App kannst du so nämlich den Garverlauf per Remote-Verbindung überprüfen, ohne dass du die Küche betreten musst. Des Weiteren bekommst du über die App immer wieder Rezeptideen vorgeschlagen und du erhältst kontinuierlich Updates für deinen OptiGrill. Abstriche musst du dafür bei der kleineren Grillfläche von 30 cm mal 20 cm machen.

→ OptiGrill + Smart für 149,99 Euro