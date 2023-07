Schlussverkauf bei MediaMarkt: Dieser Akku-Staubsauger ist jetzt heftig reduziert

Normalerweise steht auf dem Preisschild des Philips FC6826/01 Speedpro Max Akkusaugers ein UVP von 479,99 Euro – ein stattlicher Preis für einen Staubsauger. Dank 48 Prozent Rabatt rutscht der Preis aber jetzt auf nur noch 249 Euro. Dadurch sicherst du dir den Schmutzentferner, der zuletzt oftmals über 300 Euro kostete, jetzt zum Bestpreis.

Philips Speedpro Max: Das kann der Akkusauger

Der SpeedPro Max FC6826/01 von Philips ist ein kabelloser Staubsauger mit einer erstaunlich langen Akkulaufzeit. So soll eine Aufladung der Batterie für bis zu 65 Minuten Reinigung ausreichen. Das ist weitaus höher als der Durchschnitt der meisten Akkusauger. Somit ist auch der Hausputz in größeren Wohnungen oder einem Einfamilienhaus schnell in einem Durchgang erledigt. Nach rund fünf Stunden an der Steckdose soll der kabellose Sauger dann wieder aufgeladen sein.

Dazu setzt Philips bei diesem Akkusauger auf eine 360°-Saugdüse, mit der sich Staub flexibel von allen Seiten aus aufsaugen lässt. Eine LED-Leuchte an der Bodendüse macht zudem auch in dunklen Ecken und unter Möbeln Staub sichtbar und erleichtert den Hausputz zusätzlich. Über ein Display liest du Akkulaufzeit, Leistungsstufe und mehr ab – und bist so immer bestens informiert.

Wie bei einem Akku-Staubsauger üblich lässt sich auch der SpeedPro Max sowohl als Boden- als auch Handstaubsauger nutzen. Für ordentlich Flexibilität schickt Philips zudem praktisches Zubehör mit. Hier ist eine Fugendüse sowie eine umklappbare Bürste mit dabei, mit denen du sowohl Sofaritzen als auch glatte Oberflächen im Nu von Staub und Schmutz entfernst. Der Dreck landet dabei in einem 0,6 Liter großen Behälter ohne Beutel – es entstehen also keine Folgekosten beim Kauf neuer Staubbeutel.

Philips Speedpro zum Bestpreis: Der Deal im Check

Das Angebot für 249 Euro ist wirklich stark – das verdeutlicht auch ein Blick auf den historischen Preisverlauf (siehe unten). Denn günstiger als jetzt gab es den Philips-Akkusauger in den vergangenen Monaten nie. Auch sonst haben wir den Haushaltshelfer nirgendwo im Netz preiswerter gefunden. Ein guter Zeitpunkt für einen Kauf? Bestimmt. Denn die Aktion soll nur noch bis zum 27. Juli laufen. Danach wird der Preis vermutlich wieder steigen. Wenn du an weiteren Produkten von Philips für den Haushalt oder die Küche interessiert bist, solltest du dich unbedingt einmal bei MediaMarkt umsehen und durch die Angebote stöbern – vielleicht ist ja etwas für dich dabei.

