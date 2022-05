Verrücktes Angebot mit Top-5G-Tarif: Hier gibt es zwei Samsung-Smartphones zum Preis von einem

Das Angebot in der Saturn Tarifwelt beinhaltet einen 5G-Deal zum beliebten Samsung Galaxy S20 FE (5G-Version). Das Handy wird hier mit dem Netzbetreiber-Vertrag O2 Free M gekoppelt. Das ganze kostet monatlich 29,99 Euro Grundgebühr. Da der Tarif bei O2 selbst auch ohne Handy schon 30 Euro kostet, ist das schon ein wirklich gutes Angebot. Aber bei Saturn gibt es noch einiges mehr.

Galaxy S20 FE mit Vertrag: Dieses Angebot zaubert ein zweites Handy aus dem Hut

Auf der Angebotsseite kannst du dir ein zweites Smartphone – das neue Galaxy A53 – kostenlos dazu bestellen. Mit dem erst seit April erhältlichen Smartphone, das sonst 450 Euro (UVP) kostet, wird der Deal so richtig gut. Das zweite Handy kannst du nach Bedarf an Freunde geben, selbst nutzen oder für den zahlenmäßigen Mehrwert einfach ungeöffnet privat weiterverkaufen.

Daneben bietet der Vertrag selbst noch ein paar Netzbetreiber-Boni. So kannst du dir bei erfolgreicher Rufnummernmitnahme einen Bonus in Höhe von 100 Euro (5 x 20 Euro Rechnungs-Rabatt) sichern. Insgesamt ist der Tarif mit seinen 20 GB 5G/LTE-Datenvolumen, dem 300-Mbit/s-Downloadgeschwindigkeits-Versprechen und der Allnet-Flat nicht zu verachten.

Monatlich stehen hier dann 29,99 Euro auf der Rechnung (dank des Bonus sind es in 20 der 24 Monaten sogar nur 24,99 Euro), einmalig kostet das beziehungsweise die Handys 99 Euro und der Vertragsanbieter berechnet noch die üblichen 39,99 Euro Anschlussgebühr für den Vertrag. Versandkosten fallen nicht an.

→ Hier geht’s direkt zum Angebot

Bunte Farbauswahl beim Samsung Galaxy S20 FE.

Ausgerechnet: Darum lohnt sich der Saturn-Deal

Schauen wir uns die Kosten und das, was du dafür bekommst, im Detail an: Die Grundgebühr abzüglich des Bonus und die Einmalzahlungen summiert, ergeben Gesamtkosten in Höhe von 758,75 Euro. Ziehen wir nun den aktuellen Neukauf-Wert (402,99 Euro fürs S20 FE und 332,50 füs A53 bei eBay dank Gutschein) der beiden Smartphones im Angebot ab, landen wir bei weniger als 24 Euro Rest. Der Effektivpreis für den 5G-Tarif O2 Free M mit seinen 20 GB liegt somit bei unter einem Euro pro Monat.

Das S20 FE (Test lesen) ist bei Saturn derzeit in einigen Farben schon ausverkauft, in anderen (beispielsweise Blau) aber noch in ausreichender Menge verfügbar. Auch bei der Gratis-Beigabe, dem Galaxy A53, kannst du die Farbe frei wählen. Schwarz, Blau, Orange und Weiß stehen hier zur Auswahl. Das Angebot besteht unseren Informationen zufolge noch bis zum 6. Mai.